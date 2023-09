Javier Colina, cabeza de cartel del IX Fabricafest, ¿cómo llega usted a este festival en Gran Canaria?

Con ganas de ir a visitar Las Palmas de Gran Canaria, me encanta ir y no sé cómo hacer para mudarme. La organización me contactó y José Alberto Medina me dijo de hacer unos conciertos con distintos grupos, porque yo trabajo con mucha gente, músicos distintos, de diferentes estilos y músicas. Y yo encantado. Fue una invitación de ellos, de la Fábrica de La Isleta.

Ofrecerá tres conciertos durante el ´Flamenco Weekend y Músicas Latinas´. El primero de ellos es ´Sinhá´ el viernes 29:

´Sinhá´ es un trabajo que hicimos Albert y yo. Recreamos música de ciertas etapas de la música brasileña. Hacemos autores, muchos de Chico Buarque, también de Jacob Dubandolín, Chico Buarque, de autores clásicos, pero orientado un poco hacia nuestro punto de vista jazzístico. La elección del repertorio que hemos hecho para este proyecto es una maravilla. Es un repertorio medio clásico en Brasil que aquí no es tan conocido. Son cosas que no se han oído mucho por aquí, porque en su época no se tocaron. Aquí en España, hasta la Bolsa Nova no se conocían mucho. También habrá algún tema del Chico Guay, que es de Du Lobo y bueno, son de una riqueza rítmica, armónica y melódica, por eso lo hemos elegido y por eso hacemos el proyecto.

El sábado 30 actuará conjuntamente con Carmona y Serrano, ¿qué podrá escuchar el público en este concierto?

En el concierto con Carmona y Serrano tocamos algunos temas más flamencos, más de flamenco pop, tocaremos algún tema de Ray Heredia... Hacemos un poco más de mezclado: repertorio jazzístico, algún tema más brasileño. Está casi todo basado en la improvisación de cada uno de nosotros, de los tres. En realidad es a lo que nos hemos juntado los tres, a preparar un repertorio también. Somos conocidos ya, desde hace muchos años que somos amigos y hemos trabajado en muchos proyectos todos. Y este es un proyecto más a cappella, todos como el otro, sin percusión. Y eso está basado más en la dentrovisación de los temas que en la exposición.

Por último, el domingo 1 de octubre, cerrará el festival con la compañía de Javier Infante y Alexis Lemes, ¿que esconde ´Guiguan´?

Es un término de Lanzarote. Esto es otra cosa bien distinta porque es con timple. Hacemos nuestras folías, semidillas, mezclado con otros temas también. Aquí el timple es un poco más protagonista. Y entonces, tenemos preparados temas de folclore canario. El folclore arreglado a nuestra manera, claro. Y también canciones de Sudamérica, temas originales tanto de Alexis como de Javier. Es una onda distinta, donde el timple pone el color canario más predominante.

´De cerca´ es uno de sus proyectos más recientes, un trabajo llevado a cabo de la mano de Josemi Carmona, producido por Universal y que ha llegado ciudades como Nueva York, Chicaco o Barcelona... ¿Qué lo hace especial?

Sí. Hicimos dos discos, uno se llama ´Vida´ y otro ´De cerca´. También hicimos otro en directo en el Café del Límer. Creo que el más nuevo es Vida. Es un proyecto curioso, distinto. En el proyecto de Sede Vida somos tres nada más, la percusión, José Bandoleiro, José Miguel Carmona y yo. Tiene bastante éxito por lo especial que es, porque no es un concierto flamenco, pero a la vez hay muchos temas del estilo, mezclado con éxitos de la música estándar, música mexicana, sudamericana, argentina, de todos lados...

´Un músico tiene que tener corazón, tiene que tener cabeza y tiene que tener dedos y herramientas´. Javier Colina

Estudió piano, de manera autodidacta aprendió a tocar el contrabajo posteriormente, toca el acordeón, la guitarra. ¿cómo consigue dominar la técnica de tantos instrumentos?

Bueno, y mucho más. El problema es cuánto rato puedo tocar con cada uno. Pero toco muchos instrumentos. Al fin y al cabo los músicos somos músicos y los instrumentos son herramientas. Entonces, uno que es músico, coge dichas herramientas y una le va mejor que otra. Yo empecé con el acordeón, pues en mi familia se tocaba el acordeón. Yo estudiaba derecho. Yo compaginaba eso. Los fines de semana tocaba en las fiestas de los pueblos. Pero hasta los 26 años no empecé a tocar el contrabajo. Ya cuando había dejado la facultad, que no acabé, por cierto. Tocar tantos instrumentos se maneja. Un músico tiene que tener corazón, tiene que tener cabeza y tiene que tener dedos y herramientas. Entonces, puede que el corazón y la cabeza estén bien, pero faltan las herramientas dependiendo de cuánto tiempo les dediques puedes ser más, puedes desarrollarte mejor con más tiempo. Yo últimamente me he desarrollado más en un momento de mi vida con el contrabajo sobre todo.

´El amor a la música y la necesidad las ha tenido todo el mundo. Cada uno ve qué es lo que le gusta, lo que le interesa, qué es lo que le alimenta y, sobre todo, qué es lo que le nutre´. Javier Colina - Contrabajista

¿Qué intentas transmitir con tu música?

Tengo que transmitir muchos sentimientos determinados. La música precisamente son todo sentimientos. En otras artes la cabeza funciona, pero en la música la cabeza no funciona para nada cuando alguien la escucha, salvo para los músicos. En lo demás, todo es cuestión de sentimientos. Puedes transmitir con los sonidos las músicas que me hacen ser el que soy, tener este bagaje musical y, finalmente, contarlo. Intentas transmitir sentimientos de todo tipo y en abstracto cada uno recibe lo que recibe. La emoción la pones tú, si tú no tienes emoción, la gente no lo tendrá. Hay que tener para eso canales de transmisión, no tener filtros. Se trata de lograr que el que te escucha te crea, aunque esto no es tan fácil, llega su tiempo. Cada uno necesita unos sonidos diferentes. El amor a la música y la necesidad las ha tenido todo el mundo. Cada uno ve qué es lo que le gusta, lo que le interesa, qué es lo que le alimenta y, sobre todo, qué es lo que le nutre, porque hay músicas que sirven para quitar el hambre y hay músicas que, aparte, sirven para hacer pensar.