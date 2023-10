Destacar y poner en valor la aportación al paisaje urbano y al patrimonio cultural y artístico del arte en Canarias del escultor, pintor y vidrierista Juan Antonio Giraldo. Este es el principal objetivo del libro Giraldo. Diálogo con la luz y el espacio escrito por Antonio Almeida, profesor del Departamento de Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en el que utiliza la propia voz del artista «para darle significado a su historia y a su obra».

Se trata del primer libro publicado en Canarias sobre la vida y obra de Juan Antonio Giraldo, que falleció en Las Palmas de Gran Canaria en enero de 2023 a los 85 años de edad. Según verificaron en el transcurso inicial de la investigación, el único texto que se había escrito como primer acercamiento a su persona y obra, se había hecho en 1979 con la autoría del reconocido crítico de arte Eduardo Westerdahl (Giraldo, Editorial Rayuela, Madrid). «Esto no quiere decir que sobre su obra y trabajo no se haya escrito, al contrario. A lo largo de las últimas décadas, tanto a través de capítulos de libros, de revistas especializadas, de los catálogos de las exposiciones en las que ha participado, como la comisariada por Carlos Gaviño de Franchy en 1988, así como en las numerosas entrevistas y críticas que aparecen en la prensa, tanto nacional como local, podemos reconstruir a la persona y al artista. Pero cierto es que no se ha editado en Canarias, hasta este momento, ningún otro texto que ofrezca una visión general sobre su ingente obra».

Como elemento novedoso de esta biografía, el profesor Almeida utiliza la fuente oral, en este caso la propia voz del artista, para recorrer su historia y su obra a través de los diálogos que ambos mantuvieron. «Normalmente cuando escribimos de alguien investigamos sobre esa persona, sobre un hecho..., pero lo valioso de este libro es que la voz la pone el propio artista, y a través de las preguntas que le hacía, hemos podido descifrar algunas cuestiones personales, biográficas, que nos ayudan a entender su producción artística, sobre todo de sus vidrieras y de sus esculturas», destaca el profesor Almeida, al tiempo que lo califica como «uno de los de los escultores y vidrieristas más relevantes en la historia del arte en Canarias».

El autor señala que dichos diálogos se desarrollaron a través de un doble proceso: sincrónico y diacrónico. Sincrónico porque sucedía en cada encuentro, en donde Giraldo daba respuesta a las preguntas del investigador de la ULPGC, algunas más abiertas y otras más concretas, en la que suponía «un viaje constante al pasado personal y creativo». Y diacrónico porque hace referencia a un pasado que en muchas ocasiones el historiador ha tenido que reconstruir en la hemeroteca, y que ponía palabras al presente, que en ocasiones no articulaba a hacerse visible en la memoria del artista. «Poner palabras del pasado para que pudiesen ser identificadas por Giraldo en el presente. Reconstrucción del pensamiento a través de la palabra recogida en numerosas entrevistas. Un proceso, por tanto, que servía de retroalimentación constante en un diálogo permanente entre el presente y el pasado».

Giraldo. Diálogo con la luz y el espacio (Mercurio Editorial) está estructurado en cinco capítulos. En el primero, el autor realiza un itinerario muy personal sobre la biografía y la obra del artista nacido en Ciudad Real en 1937, y afincado en Canarias desde 1968, destacando algunos hitos en su producción artística; el segundo recoge los diálogos mantenidos por Almeida con Giraldo; el tercero ofrece una selección de textos críticos, desde los años 70 hasta el presente siglo, donde muestra la relevancia de la obra del autor y del interés que despertó en cada contexto; y el cuarto y quinto se centra en una selección de fuentes, tanto bibliográficas como hemerográficas, así como una selección de las exposiciones individuales y colectivas más relevantes en las que participó Juan Antonio Giraldo junto con las colecciones y museos que conservan obras del artista.

Cada uno de los capítulos aparece ilustrado con imágenes del archivo personal de Juan Antonio Giraldo. Muchas de ella son inéditas, lo que enriquece sin duda el conjunto de la obra.

El arte, su manera de vivir

Tras finalizar el viaje que ha supuesto la escritura de esta biografía, el profesor Almeida describe al artista como una persona que encontró en el arte y en el mundo de la escultura y las vidrieras su manera de vivir. «Fue una especie de exorcismo, porque él venía de una situación familiar muy deprimida, después de la Guerra Civil, y el arte se convirtió en el instrumento para desarrollar su personalidad».

De hecho, una de las preguntas que el autor le hizo durante sus encuentros, y que recoge el libro, era acerca del significado que Giraldo daba a su propia obra, echando la mirada hacia atrás, desde sus inicios, a lo que el artista le respondió: Significa profundizar en mi historia, pensar en mi pasado y en como este se desarrolló a lo largo del tiempo, con el devenir de los años hasta el presente. Me encanta ver lo que he sido yo, de estar solo un año y medio en la escuela a realizar todo lo que he creado, pinturas, esculturas, vidrieras, de forma autodidacta.

«Cuando hablaba de su pasado, a sus 85 años, recordaba su infancia vendiendo naranjas con una carretilla, y me decía que le agradaba recordar lo que fue capaz de hacer con unos orígenes tan humilde. Con lo cual, el arte para él fue su representación del mundo, fue su vida. De hecho, vivió intensamente del arte, pasaba horas y horas trabajando en su taller».

Otro de los datos relevantes que desvela Antonio Almeida en Giraldo. Diálogo con la luz y el espacios es que el artista siempre quiso ser arquitecto, pero como venía de una familia humilde no tuvo recursos para estudiar arquitectura, de ahí que se orientara hacia la escultura, «porque también es un arte del espacio, igual que la arquitectura, y siempre tuvo ese interés de trabajar con el espacio, como él decía, abrazar el espacio a través de la escultura».

El resultado final es un libro que pone en valor el enorme capital de la obra de Giraldo y su peso en la historia del arte en Canarias. Por este motivo, Antonio Almeida considera «un deber» que la figura de Juan Antonio Giraldo reciba un reconocimiento público por parte de las instituciones canarias. «Yo espero que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en una próxima edición, apruebe su nombramiento como Hijo Adoptivo de la ciudad, porque su obra y su legado es muy importante, no solo a nivel de escultura pública sino también de arquitectura», señaló el profesor e investigador de la ULPGC.

Entre las obras que ha realizado en la capital grancanaria, Almeida destacó desde las vidrieras para la Capilla de San Juan de Dios, Mural y vidriera para la Iglesia de Santa Teresita, mural en hierro para el Banco de Santander, esculturas en hierro para la sede institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, restauración de las vidrieras de la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria, o la Escultura Homenaje a la Vela Latina en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, entre muchas otras.