'The Christmas Show' cumple diez años sobre las tablas, ¿qué novedades traerá el próximo 8 y 9 de diciembre?

Este año principalmente, vamos a tener como artistas invitados a Piedra Pómez. También vamos a hacer una 'minigira' por Lanzarote e Ingenio. Normalmente, el show eran dos días aquí en el Auditorio Alfredo Kraus, pero esta edición la vamos a llevar a otras islas. Entonces bueno, nos vamos a hacer un 'buchito' de café, el típico de Piedra Pómez, pero un poquito más actualizado. Cantaremos al piano con ellos y después les dejaré un ratito solos para que ellos hagan un show. Una piecita corta en lo que yo me voy a cambiar para en los 15 últimos minutos finales salir vestido de Jabicombé. Ya no llevo la peluca, ya no hay banda, sino el sobrino de Barbra.

Sus funciones siempre incluyen música, ¿cuál es el repertorio elegido para este año?

Es el típico repaso de The Christmas Show con canciones diferentes, y con los típicos comentarios de texto de lo que son villancicos, no canciones de Navidad. Sí que diferenciamos muy bien lo que son los villancicos, que son populares, que nadie se atrevió a registrar en la Sociedad General de Autores. Cantamos las canciones típicas inglesas, como por ejemplo Santa Claus is coming to town.

¿Cómo fue la experiencia de actuar en Fábrica La Isleta en octubre?

Me encantó. Es un sitio ideal para hacer un show íntimo que yo tengo. Lo hice el día 24 de octubre en la Fábrica y tenemos previsto hacerlo dos veces al año. Ya estaba hablando para organizarlo. Es una sala preciosa, pequeña y que te permite hacer un show más íntimo y poder contar cosas que en el teatro no puedes. Según el público puedo hacer un show un poquito más golfo, más gamberro. Es el sitio ideal porque la gente se está tomando una copita. Me chifló.

La duración estaba prevista para ser de una hora y al final se prolongó media hora más... ¿Podría pasar lo mismo en el Alfredo Kraus?

Lo tengo limitado en una hora, según escaleta. Pero yo creo que con Piedra Pómez me voy a 'enrralar' mucho, porque para mí si hay un referente de esto que tú dices: ¿A quién te pareces profesionalmente? En el humor. Pues yo me parezco a ellos. Si hay un referente de mi infancia y mi adolescencia es Piedra Pómez. Me llevo muy bien con Paco y con Gregorio, y ya hemos hecho unos pases así a la italiana. Casi todo va a ser improvisado, aunque sabemos lo que vamos a hacer.

¿El cambio viene dado por cuestiones de agenda personal o por programación del auditorio?

Por la propia programación del auditorio. Tiene mucha plancha durante este mes. Y es que yo no sé lo que pasa, pero aquí en Las Palmas de Gran Canaria, toda la oferta cultural ha crecido, pero bestialmente. Y me encanta que sea así. Hay gente que va a un sitio y hay gente que va a otro, pero hay público para todos, porque somos una ciudad grande. Somos un pueblo muy grande, somos una capital de provincia, tenemos 400.000 habitantes. Hay un abanico de programación tanto para un tipo de público como para otro. Eso me alegra muchísimo. Cultura está funcionando muy bien en esta ciudad y ya no solo por el Ayuntamiento, sino por las iniciativas privadas. A mí ya con el público que tengo es suficiente. Pero claro, a todos nos gusta tener un teatro lleno.

¿Alguna vez se ha planteado dejar su álter ego Barbra Streisand e interpretar otros personajes? Siempre hace guiños a Mariah Carey en Navidad...

No, porque lo de Mariah Carey está más orientado a las 'promos' con sus vídeos. De hecho hice uno de cuando la descongelaron en el último Halloween. No es mi tipo. Hombre, yo cuando no me aparezco de Barbra es cuando hago obras de teatro. Interpreto otros personajes diferentes y estoy loco por hacer más obras de teatro, porque me considero artista. Al principio no me daba cuenta de que aparte de humorista, soy actor, pero después de haber hecho dos obras de teatro como Cuento en la noche de San Juan y El Eunuco, pues me he dado cuenta de que sí, que sirvo para ser actor. Intento cada vez más que dure menos tiempo la parte de Barbra y que se me vea como un músico que también hace humor. Así potenciamos un poquito más el personaje de Jabicombé. Ahora mismo estoy haciendo una versión de la Bikina llamada La vitrina, exclusiva para el estreno del Alfredo Kraus.

Un no parar de espectáculos en estos once años como humorista...

Es que he hecho como ocho shows diferentes durante estos 11 años. Además de Las bobas se acabaron. The Christmas Show lo estrenamos al año siguiente de empezar, porque nos pareció una oportunidad de hacer algo en Navidad, algo diferente. Y también está Perdona por lo poco, Chirrín Chirrán, Cármate Vanessa. Y hemos hecho mucho espectáculo. ¿Qué le pasa a ella? Ese fue un show que triunfó. Lo estrenamos en el Teatro Víctor Jara, en octubre y luego en abril, y lo llenamos. Estuvimos tres días en el Guiniguada y también estuvo abarrotado. O sea que no he parado, no he parado. Fui a El Hierro. Solo me queda La Gomera.

¿De dónde se inspira para crear los espectáculos?

Pues en cosas que veo por la tele, en libros que leo y de la calle. De la de las mismas vivencias que puedes tener en la calle. Igual que de las mismas vivencias de la guagua, porque yo la cojo mucho. Entonces yo voy en la guagua y lo de "A mí no me vengas echando espuma por la boca caliente como un macho". Eso lo oigo yo en la guagua. Y entre otras cosas porque vivo en un barrio. Yo vivo en Schamann, y en Schamann ves muchas cosas. Y además el barrio me quiere. Ellos saben quién soy y me respetan. No es "Ay, mira el maricón este que se pone la peluca para actuar". No, todo lo contrario. ¿Y sabes qué? Cuando he actuado aquí en la fiesta de Schamann, que he actuado no sé ni cuantas veces porque soy el humorista del barrio. Pues la gente va, conoce mi show, y me tienen mucho cariño en este barrio. O sea, como suelo decir, no es que yo sea Barbra, es decir, soy Barbra, pero la de Schamann y soy una diva de barrio.