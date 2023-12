Se estrenaron hace justo un año con un disco homónimo que era un aluvión de dureza instrumental, guitarras matemáticamente afiladas y muro rítmico. Curiosa era la reflexión que se extraía del disco: no tiene voces ni falta que le hacen. Pues bien, justo ahora sacan reedición de aquel trabajo con diversos vocalistas invitados. Cristo lo explica: «Es básicamente un experimento para ver cómo podría sonar MUDA con voces. Además, nos apetecía trabajar con todos/as esos/as cantantes, y creo que ha sido un acierto”.

La reedición de MUDA es de esos discos que te cuentan la teoría y dices: «No puede funcionar», luego lo escuchas y recoges la caña. ¿Por qué suena tan bien con letra un trabajo concebido como instrumental? «Se metieron de lleno, se involucraron de manera que jamás pensaríamos, y es un auténtico experimento para todos: algunos se animaron a cantar en un idioma que jamás lo habían hecho o de una manera que nunca lo hicieron con anterioridad; otros metieron algún canarismo, silbo gomero e incluso se habla de los guanches en euskera. Ese grado de implicación es el que ha hecho que encaje a la perfección», detalla El Cas. Ojo, las bases de la primera grabación ni se tocaron.

En la lista de invitados: Dyatlov, Koldo Soret de Niña Coyote eta Chico Tornado, Fajardo, Cristina Ruiz, César Strawberry y Ephemere. El resultado de la combinación no solo sorprende a este periodista, sino también a los integrantes del grupo. Cristo: «En todo momento les dimos carta blanca para que cada cual hiciera lo que quisiera. Por eso, pensábamos que el disco iba a tener un carácter más experimental, pero lo cierto es que supera con mucho nuestras expectativas».

Ahora el cuerpo pide presentación en vivo pero claro, con dos invitados foráneos y el jaleo de agendas de los locales, la cuestión se complica. «Creemos que esa es una de las bellezas del proyecto, el hecho de que es solo algo que se quedará en disco», aporta Cristo. MUDA anda ya trabajando en su segundo largo mientras preparan un directo importante que anunciarán en breve.

A Said Muti el conflicto en Oriente Próximo le toca muy de cerca. De padre palestino, comenta que compuso esta canción con apenas 16 años, conmovido por las noticias sobre ataques israelíes a la población palestina. Lo recupera y regraba con la Filarmónica de Gran Canaria en una toma conmovedora, con líneas musicales que evocan a lo más grande de la canción de autor canaria. Todo está dentro de una campaña de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en apoyo de la emergencia humanitaria en la zona. El apoyo a la campaña se puede hacer en la web www.milenarioolivo.com.

Sergio Oramas hace tiempo que tiene pillado el rollo. La suya es una música con carácter canario y esa cosa que siempre se cita de la influencia isleña, entre Occidente y América, blabla. En Muyaio es cierto. Pop picón es su segundo largo. Ya conocíamos los tres primeros cortes lanzados antes en single, y en el resto hay delicias. Recupera la canariedad con Chiquito pelete, se pone cariñosamente irónico con Quiero ser Manu Chao y hace nostalgia reciente en Amigo de Tom. Versátil y delicioso en los giros estilísticos, siempre con talento y efectividad en la composición. Quiero ser como Muyaio.

‘Hazte diyei’





Eres DJ si yo lo digo

Unos supermercados venden una «mesa de mezclas» y la lían

Aldi incluye en su catálogo de juguetes para Navidad una «mesa de mezclas». En realidad es una controladora, la famosa The Next Beat auspiciada por DJ Tiësto, su precio de salida es muy competitivo, y mira, disponible en unos supermercados de amplia difusión. Si alguien quiere iniciarse en el mundo del DJ, no hay nada más fácil que hacerlo con esta oferta. Le falta explicar a la cadena de manera más clara que la controladora necesita de un soporte externo, tipo móvil o portátil, para funcionar. En nada se popularizarán aparatos versátiles y de iniciación que no necesiten de fuente externa de música y se alimenten de la nube o de la música online. Ya Laidback Luke está con esa particular movida.

Volvamos a la oferta mencionada. Como es habitual en el mundo DJ, muchas son las críticas por una propuesta que debería recibirse con alegría general. El gran Fano Sánchez dice, con algo de razón, que hay opciones algo más caras y de mejor calidad. Consulto el precio de la Pioneer DDJ-FLX4, la alternativa brutal de esta marca para iniciarse, y es algo más del doble que el aparato de Tiësto, encima con los problemas de fabricación que tiene Pioneer desde hace años (encontrar algo en tiendas es casi milagroso).

La reacción del mundo DJ ante esta carta a los reyes magos (Hype, Diplo y Carl Cox) me recuerda a algo habitual en el sector: la manía de repartir carnets de DJ. Cuando no por el vinilo es por el uso del sync. Siempre existirá un señor diciendo que no es DJ la persona que no pinche como él dice que se debe de pinchar. Y si algo tiene el mundo DJ actual es que hay mil maneras de trabajar, todas válidas, todas efectivas.

La oferta que comentamos cuenta con algo fundamental: extiende la cultura DJ. Nuestro público apenas tiene idea de lo que hacemos. Campañas como ésta, publicitan la técnica y la verdadera dificultad que supone llevar un baile y trabajar en una cabina. Llevo muchos años viendo a gente que se suma a la fiestita de ser DJ y que lo deja porque se ve superado. Por suerte remite la moda de que cualquier famoso puede ser DJ, en parte porque el mundo DJ reaccionó con creatividad, ganas y entrega para demostrar que no es tan fácil como parece.

Esta controladora es un camino de decir adelante, entra, te vamos a ayudar y te vamos a enseñar todo lo que podamos, tienes millones de temas, cientos de tutoriales, ahora depende de ti. Bienvenidos sean todos a esta bellísima profesión.