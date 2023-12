Gran Canaria busca estar en primera línea de la industria fílmica con su nuevo estudio de pantallas XR en los Gran Canaria Platós. La implantación de este espacio de rodaje que permite realizar efectos realistas con perspectiva en tres dimensiones y profundidad de cámara, fue adjudicada en octubre por un importe que ronda los 6 millones de euros. La medida pretende posicionar al territorio canario en el mapa de las productoras nacionales e internacionales, ya que hasta el momento no existe ningún plató en Europa que disponga de esta tecnología. Un “riesgo” que juega el Cabildo de Gran Canaria y que prevé tener finalizado para el segundo semestre del próximo año.

Las nuevas instalaciones de los estudios cinematográficos de Infecar contarán con un sistema de monitores de vídeo panorámicos que reproducirán fondos virtuales envolventes. Así se consigue facilitar la tarea de creación de decorados, brindando la posibilidad de cambiar los entornos de rodaje a través de la retroproyección de imágenes. Gran Canaria quiere soñar a lo grande con esta tecnología puntera, denominada pantallas XR, aliada actual de las macroproducciones de Hollywood. La serie de Disney para el universo de Star Wars, The Mandalorian, usa un sistema muy parecido al que se implementará en los Gran Canaria Platós. Esta técnica consta del diseño de un escenario virtual en tres dimensiones que se procesa en tiempo real para conseguir resultados de ambientación con mayor grado de realismo para el espectador.

Tanto esta licitación como la creación de un laboratorio de desarrollo de proyectos y actividades formativas especializadas en ámbitos de animación digital, producción virtual y producción de videojuegos, concurren bajo la responsabilidad de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) dentro del marco de la Iniciativa Digital Crea Gran Canaria. El proyecto del laboratorio, dotado de equipamiento a disposición de las empresas y profesionales del sector audiovisual, fue adjudicado en septiembre por más de 453.000 euros y su ejecución está finalizada. Los profesionales del negocio de la gran pantalla deberán esperar al segundo semestre del 2024 para la inauguración de ambas infraestructuras.

Balance de datos

Desde su apertura oficial, el pasado 17 de enero, los estudios de Gran Canaria Platós son una de las estrategias del Cabildo de Gran Canaria para diversificar la economía canaria. El objetivo del Consistorio capitalino es absorber a las producciones atraídas por los espacios naturales y los incentivos fiscales con los que cuenta el Archipiélago, y ofrecerles también platós aptos para rodaje de interiores. Según el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, "el sector audiovisual ha aportado unos resultados extraordinarios en la evolución del sector", e insiste en “el buen estado de los rodajes en Gran Canaria”, en un balance de la trayectoria de los Gran Canaria Platós. “Asumimos el riesgo cuando pusimos en marcha estas instalaciones, con una inversión importante de más de 10 millones de euros, pero tenemos la satisfacción de que estos platós nos colocan a la vanguardia española y europea”, declaró Morales.

En su primer año en activo, los dos estudios con los que cuenta la sede fílmica estrenaron sus instalaciones con el rodaje simultáneo durante cinco semanas de la película sueca The Abyss, de Netflix, para cuyo rodaje se estuvieron preparando y construyendo decorados durante la temporada de verano. En vísperas del 2023, Morales apunta como objetivo a que el espacio "esté ocupado durante todo el próximo año", y adelante que "ya están varias producciones confirmadas". Los Gran Canaria Platós acogerán el próximo año dos largometrajes internacionales y una serie internacional de manera simultánea en ambos platós desde febrero hasta finales de mayo.

Respecto a los beneficios económicos del ejercicio de 2023, aún no hay cifras oficiales por no constar como "cerrado" el año. Dentro del recinto, actualmente se está rodando hasta finales de año, la película internacional Deep Water. Una coproducción en la que también interviene la empresa nacional Nostromo Pictures (Palmeras en la nieve, Blackwood, Paradise Hills), dirigida por el productor de Gran Canaria Adrián Guerra, y en la que trabajan más de cien personas de las que, la cuarta parte son profesionales de la isla. El filme es un thriller dirigido por el director Renny Harlin, que se rueda tanto en el espacio de Gran Canaria Platós, como en localizaciones de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y los municipios de Telde y San Bartolomé de Tirajana.

La coordinadora de la Gran Canaria Film Commission, Nuria Guinnot, avisa de que el resultado del ejercicio será menor al del año pasado, a consecuencia de la huelga de actores y guionistas de Hollywood. Un año "flojo" para los profesionales del sector, que no ha estado exento de recibir producciones tanto de caracter internacional como nacional. Entre los rodajes que han tenido lugar este año en la isla, el presidente afirmó que se rodaron cuatro series como Marbella, Paradise 3 o El Zorro, así como ocho largometrajes: Valle de sombras, Padre no hay más que uno y The Penguin Lessons, que ha estado grabando estos últimos días por la calle Perojo. Además, se rodaron cuatro documentales y 13 series y un largometraje de animación digital.

Con vistas al próximo año 2024, Morales saca pecho de la confirmación del rodaje de tres series, dos de ellas internacionales y una nacional, y tres largometrajes internacionales. Datos que auguran que “se está recuperando la actividad de este sector estratégico para el Cabildo de Gran Canaria, que vuelve a tener el auge y el empuje tras dos años de incertidumbre”.

Incentivos fiscales

El productor grancanario Adrián Guerra, aseguró que los equipos que han venido de Los Ángeles, Nueva Zelanda y Australia alaban la infraestructura "de primera división" con la que cuenta Gran Canaria y asegura que "serán los mejores comerciales de Gran Canaria como localización y como instalación de rodajes”. Guerra destacó además la importancia de la modificación en los incentivos fiscales al sector, lo cual hace que las productoras nacionales vean “Canarias como un sitio seguro, donde puedes conseguir financiación y donde puedes apoyarte en inversores del territorio nacional, lo que hará que venga más producción nacional, sobre todo de series”. La exención del tope sectorial en 50 millones "motivará la llegada de nuevas empresas inversoras" al mismo tiempo que "destaponarán el cuello de botella" por el carácter retroactivo de la medida, a juicio de Guerra.

“Aún queda camino”, es la reflexión de este profesional cuando se le pregunta por la incorporación de trabajadores canarios a los equipos. En este sentido, Guerra resuelve que la supresión del tope fiscal ayudará a que los residentes puedan adherirse con mayor facilidad a las empresas, puesto que las productoras podrán dedicar periodos más extensos de grabación en las Islas.