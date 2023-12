El compositor argentino Gerardo Gardelin dirige a la Orquesta Sinfónica Disney que protagonizará en el Gran Canaria Arena el estreno absoluto en España de la superproducción Disney, Magia y Sinfonía. Después de recorrer varios escenarios de Argentina, Chile y Colombia, llega a la capital grancanaria este espectáculo para toda la familia, cuyos derechos ha comprado en España el grupo Entrées, planteada como un fascinante viaje musical a través de los contenidos más icónicos de Disney en un montaje en vivo que cautivará a grandes y pequeños.

Gardelin, que ha dirigido esta producción para su entrega estrenada en Colombia, sostiene que «montar el repertorio de Disney, Magia y Sinfonía ha sido un reto, porque todos los temas poseen registros muy distintos entre sí, con orquestaciones muy complejas y diversas. No tiene nada que ver la coloratura de Toy Story con la de Star Wars o Piratas del Caribe, por ejemplo. La música posee una dificilísima estructura técnica que nos ha obligado a ensayar por separado con las distintas secciones de la orquesta», añade el director, que se pone al frente de una orquesta sinfónica integrada por 59 músicos y de un elenco de diez cantantes.

Según Gardelín, «otro desafío añadido es la sincronización de la música con las imágenes que se proyecta en una gran pantalla ubicada en el escenario. Con mi varita mágica, que se llama batuta, tengo que convencer a 59 personas de que me sigan para compensar los movimientos. Los videos se han editado específicamente para este espectáculo. Todo es altamente excitante y la reacción del público es increíble, porque hablamos de grandes ‘hits’ de Disney», dice.

El diseñador argentino de alta costura Pablo Battaglia ha confeccionado el vestuario de gala que lucirán los diez cantantes que figuran en el elenco de Disney, Magia y Sinfonía, que dirige artísticamente Nina Batista. La producción inicia en la capital grancanaria su gira española, que volverá a activarse en 2024.

Gerardo Gardelin, que reside desde hace un año en Madrid, se ha consolidado como un director muy reclamado del teatro musical en España. «El musical te proporciona una manera hermosa de trabajar con todos los géneros. Entrenas a los cantantes y actores vocalmente y ensayas con los músicos. Compartes muchas disciplinas de las artes que confluyen en un solo proyecto. Con la música clásica mi acercamiento se produce como compositor. Soy un músico de extracción clásica pero también popular, porque he estudiado muchísimo las raíces populares de géneros como el jazz o el folclore. Me he diversificado y no me he encasillado», agrega.

Ha compuesto varias obras sinfónicas y de cámara, así como bandas sonoras para cine y televisión, aunque ha sido en el teatro musical en donde ha desarrollado la gran parte de su carrera profesional en la última década. Musicales como Cabaret, El Fantasma de la Ópera, Chicago (2001 y 2010), La Familia Addams, Mamma Mia!, Sonrisas y Lágrimas, La Bella y la Bestia, Ghost, El Violinista en el Tejado o El hombre de La Mancha son algunos de los títulos que ha dirigido, a los que se suman los dos últimos, Los puentes de Madison y Pretty Woman, que permanece en la cartelera del Teatro EDP Gran Vía de Madrid.

Durante más de una hora y media Disney, Magia y Sinfonía montaje sumerge al público a través de la música, la imagen y la interpretación, en el mundo de ensueño de Disney, cuando se cumplen los 100 años del nacimiento de la celebérrima factoría del entretenimiento. «Con la presencia de artistas que interpretan las icónicas melodías y canciones en vivo, los músicos de la Orquesta Sinfónica Disney y los cantantes, apoyados por una inmensa pantalla en la que se proyectarán imágenes de las películas más icónicas de la casa, ofrecen una vibrante experiencia musical que transporta a los espectadores a los mundos mágicos con los que buena parte de las generaciones del país ha crecido y llorado», sostiene Gardelin.

La orquesta es la protagonista de este montaje, que se inicia con una obertura que incluye extractos editados de todos los momentos icónicos de las películas de Disney. Numerosos cantantes y bailarines pueblan el escenario mientras que en una enorme pantalla de fondo se verán grandes momentos de sus diferentes películas. «El espectáculo, dividido en dos bloques, se inicia con una obertura fascinante, prosigue con temas de La Bella y la Bestia, Vaiana, dos suites con los movimientos más célebres de Piratas del Caribe, Star Wars y Frozen, en su primera mitad. La segunda da comienzo con Avengers de la factoría Marvel, para proseguir con Toy Story, Los Increíbles, Enredados y Aladdin, para concluir con el ciclo de El Rey León», explica Gardelin.

Disney, Magia y Sinfonía es mucho más que un concierto. «Es un evento que sumerge a quien lo presencia en la emoción, la aventura y la nostalgia, todo en un mismo lugar», concluye el director argentino.