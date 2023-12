La Fundación Auditorio Teatro y la Orquesta Sinfónica de Las Palmas de Gran Canaria están de enhorabuena: en los 12 años de trayectoria de su Concierto Popular de Año Nuevo, es la primera vez que tienen que habilitar una quinta función debido a la masiva venta de entradas de los otros cuatro pases del espectáculo. La fecha elegida ha sido la del jueves 28 de diciembre, ocasión para la que ya se han vendido el 80 por ciento de las localidades.

Un éxito rotundo que ha hecho que, también por primera vez, «el maestro», Rafael Sánchez Araña y la directora del Coro de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, Maite Robaina, se tengan que enfrentar a una rueda de prensa en la que los acompañaban el director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Tilman Kuttenkeuler, y el concejal de Cultura de la ciudad, Adrián Santana.

«Casi 8.000 personas van a ir al concierto popular adelantado del año nuevo. Me hace sentir mucho orgullo. En todos los años, en el Auditorio Alfredo Kraus nunca hemos tenido un concierto llenando cinco funciones», agregó Kuttenkeuler. En la misma línea, Sánchez Araña añadió que para la Orquesta «es un orgullo y una alegría inmensa poder llenar este coliseo con 1.600 personas por función».

Este encuentro musical, que en palabras del director de la Orquesta surgió «de la manera más sencilla e inocente del mundo», permite que el público pueda escuchar «desde una obertura de ópera hasta música popular» en uno de los faros de la cultura de la ciudad. Aun así, el repertorio musical es toda una incógnita: «El público no sabe qué va a haber, no sabe qué repertorio vamos a hacer. Hay un factor sorpresa que el público se toma muy bien. Siempre respetamos una misma estructura, pero no saben exactamente qué obras se van a tocar. Eso hace que el concierto tenga un punto de éxtasis y adrenalina, tanto para el público como para nosotros», explicó Sánchez Araña.

Este año estarán presentes, además, la voz de Rubén Amoretti (bajo) y el joven talento de los canarios Andrea Armas Batista y Joel Reyes Pérez, ya habituales acompañantes de la Orquesta.

La importancia del coro

Por otro lado, el director de la Orquesta Sinfónica de la ciudad puso en valor la importancia del coro en la función, un coro que tiene unos orígenes vinculados a este concierto navideño. «Cada año hacíamos un casting y la gente se presentaba. A raíz de la tercera edición, el propio coro nos pide si podemos mantener el proyecto durante todo el año», recuerda Sánchez Araña.

Por su parte, Maite Robaina, directora de este conjunto musical, recalcó el carácter amateur y voluntario de la labor de sus integrantes, a los que desde hace dos años se les está formando con clases de canto para que puedan «abordar con la orquesta obras de un nivel más complejo». «Trabajamos duro para eso y no dejaremos de hacerlo. Son un grupo amateur que, además de su trabajo oficial, nos regala su tiempo para ofrecerles a ustedes en estos conciertos lo mejor de sí mismos», reivindicó la directora.

Un concierto para el encuentro

Para Sánchez Araña, la palabra que mejor define este concierto es «encuentro», ya que junta a músicos que trabajan en distintas partes del mundo que vuelven a casa por Navidad. «En muchas ocasiones, hay compañeros nuestros, a los que sentimos como integrantes de la orquesta sinfónica, que trabajan en otras partes del mundo y que nos piden tocar en la Orquesta», relata el director.

Para Robaina, las palabras serían ilusión y responsabilidad: «Sentimos la responsabilidad de llegar al nivel que se requiere para poder cumplir con las expectativas que nosotros mismos nos ponemos». Y también ilusión, porque como explica la directora del coro, «hay ayuntamientos que organizan excursiones para el concierto», lo que hace que el público, además de diverso en edad -el concierto es ya una tradición consolidada y familiar-, sea diverso en su procedencia.

Las entradas para los conciertos del 29 y 30 de diciembre (a las 18.00 y 21.00 horas, en cada una de las jornadas), ya se han agotado. El público puede adquirir sus localidades para esta quinta cita en la taquilla del Auditorio o a través de su web.