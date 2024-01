La 40ª edición del Festival Internacional de Música de Canarias arranca con uno de los conciertos más especiales de esta nueva programación y con un aumento notable del número de abonados que podrán disfrutar de sus más de 60 conciertos a lo largo de todo el mes de enero y hasta el 9 de febrero. Así, el número de abonados ha crecido en más de 200 nuevos socios y supera la cifra de los 950.

La primera cita con la música tendrá lugar hoy, a las 20.00 horas, en el Auditorio de Tenerife, con la veterana Orquesta Filarmónica de Bergen bajo la dirección de Pietari Inkinen, que repetirá mañana a la misma hora en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria.

Durante la presentación de esta nueva edición, la consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, afirmó que este es uno de los principales eventos culturales de la temporada de invierno en Europa, así como una de las grandes citas en Canarias ya que recorre todo el Archipiélago, a pesar de sus dificultades logísticas. El director del festival, Jorge Perdigón, habló del nivel artístico que ha tenido este festival desde sus comienzos y destacó la «peculiaridad» de esta cita que se celebra siempre entre los meses de enero y febrero y que es, además, una de las más complejas que se celebran en Europa ya que tiene lugar en una comunidad autónoma al completo, y no solo en una localidad. «Pero todo ello forma parte de nuestra seña de identidad y hace posible que habitantes de cualquier isla puedan escuchar a los grandes de la música», dijo.

Afirmó, además, que «hace tiempo que el festival no contaba con un arranque con conciertos tan importantes» y avanzó que en tan solo una semana se sucederán una quincena de citas en las ochos islas. En cuanto al concierto de arranque de esta nueva edición del festival, Jorge Perdigón recordó que se trata de la orquesta en activo más longeva del mundo, con 250 años de historia. Los compases de La Mañana, el popular movimiento de la leyenda Peer Gynt del compositor noruego Edward Grieg, serán los primeros que suenen en esta nueva edición del Festival Internacional de Música de Canarias. A cargo de la Orquesta Filarmónica de Bergen y bajo la dirección del finlandés Pietari Inkinen, la formación noruega debuta en el festival acompañada de la niña prodigio Alexandra Dovgan, que con tan solo 16 años se ha convertido en una de las pianistas más reconocidas de la actualidad. «Este es un digno inicio para este señalado festival y se trata de uno de los conciertos más interesantes de esta edición», sentenció Perdigón.

Más allá de este concierto inaugural, el director del festival también habló de otras citas inminentes de esta edición como las dos veladas en las islas capitalinas con Evgeny Kissin, «uno de los mejores pianistas de las últimas décadas». Perdigón recordó que se trata de un músico «que cuida mucho sus actuaciones, y no ofrece más de 30 al año», por lo que ha sido muy complicado poder incluirlo en el programa del Festival Internacional de Música de Canarias, un trabajo de más de cuatro años que se cristaliza ahora con las actuaciones del pianista de origen ruso en el Auditorio de Tenerife, el viernes, y en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canarias, el próximo martes. El director del festival finalizó este repaso por los primeros conciertos con el homenaje por el centenario del fallecimiento de Gabriel Fauré, en el que participará el violinista Joshua Bell. Las citas serán el domingo en el Teatro Leal de La Laguna y un día más tarde en el grancanario Teatro Pérez Galdós.

Jorge Perdigón también destacó «uno de los conciertos más esperados del festival», que se produce gracias a la participación del músico y director Jordi Savall, quien dirigirá el concierto Un mar de músicas, una propuesta con obras de Gaspar Fernandes, Diego Durón, Juan Gutiérrez Padilla, Felipe Olivelles y Santiago de Murcia que se podrá disfrutar el viernes en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma, un día más tarde en el Auditorio de Tenerife y el domingo en el Auditorio Alfredo Kraus grancanario.

Este será el primer Festival de Música de Canarias sin la presencia de Jerónimo Saavedra, su fundador, a quien irá dedicada una edición en la que, hasta horas antes de su fallecimiento, se encontraba colaborando estrechamente.

La consejera de Cultura Migdalia Machín tuvo palabras de cariño para el «alma mater» de este festival y avanzó que el Gobierno de Canarias está trabajando, en colaboración con los diferentes grupos parlamentarios, para concederle una distinción al político y hombre de la cultura canaria, «sin cuya figura no se entendería este festival». «Hacerle un concierto homenaje no me parece suficiente y en todo caso esperaremos a la edición de 2025 para recordarlo, aunque este año estará presente en todo momento», indicó Jorge Perdigón.