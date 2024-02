El CAAM libera su ‘Memoria reciente’ con una antología de 151 obras

Las Islas Canarias reemprenden un cruce de culturas entre cuatro continentes dentro de los espacios del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM). Las cuatro plantas se visten gracias al arte contemporáneo de 138 artistas con diferente procedencia.

Esculturas que habitan paredes, techos y suelos del edificio ponen de relieve la plasticidad del ego, las complejidades de las identidades humanas y un sinfín de temáticas extraídas de las mismas entrañas del centro museístico. En total, la muestra de 'Memoria reciente' se compone de 151 obras que se podrán visitar hasta el 28 de abril.

No existe espacio suficiente entre estas líneas que logre expresar en palabras todo lo que incluye esta visita, de obligada asistencia en la capital. La larga ristra de piezas que se exhiben adelanta la increíble capacidad de síntesis que poseen las conservadoras del centro, Mari Carmen Rodríguez, Cristina Déniz y Beatriz Sánchez. Es la misma Mari Carmen Rodríguez, portavoz de las tres profesionales, la que explica que han abordado el proyecto bajo criterios curatoriales que apuntan más a parámetros visuales, en lugar de la organización por orden cronológico.

El CAAM presenta la exposición 'Memoria reciente' que recorre casi cuatro décadas de creación contemporánea a través de una atractiva selección de obras de su colección / LP/DLP

Se trata de distintas manifestaciones de la producción artística actual, en conexión con las líneas de trabajo de este museo, dedicado desde 1989 a las prácticas de arte contemporáneo en el ámbito del archipiélago canario y en contextos culturales europeos, africanos y latinoamericanos. Un menú que no deja fuera al continente asiático con la escultura 100 Chinese hecha en resina de Zhang Dali (China, 1963).

Esta propuesta "de la casa" muestra un grupo de 40 piezas inéditas adquiridas en los últimos cuatro años por la comisión del Cabildo de Gran Canaria, que pasarán a estar expuestas en el Mubea (Museo de Bellas Artes de Gran Canaria), en cuanto abra sus puertas. La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y presidenta del CAAM, Guacimara Medina, destacó que 'Memoria reciente' representa “una excelente relectura museográfica de la Colección CAAM, en un contexto especial en el que el centro conmemora sus 35 años de historia el próximo cuatro de diciembre”.

Recorrido

En esta exposición cada sala se vale de un enfoque diferente. Nada más comenzar la visita se accede a la estancia dedicada a la Identidad atlántica, un preludio de "síntesis" que habla del propio CAAM. Lo más llamativo de este cuarto, ubicado justo en el corazón del edificio, es la imponente figura creada en madera por Francisco Leiro.

Son cuatro obras de gran formato, de artistas de Canarias y el resto de Europa, África y América, las encargadas de mostrar la singularidad 'tricontinental' de la cultura canaria y las líneas de trabajo del centro. Modelo y chupacabras (1998) mira al tragaluz central del edificio junto a Malos pensamientos, (1989-2011) del pintor cubano José Bedia, el tríptico Tramoya (2001) de Cristina Gámez y el lienzo Roots out of the substance of the soul (2017). Algunas de ellas elaboradas dentro de las propias instalaciones del museo.