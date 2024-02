Los festivales que vienen a Canarias

El final de los carnavales establece el comienzo de la actividad cultural en Canarias. Entre Navidad y carnavales: vacío, no existimos. De carnaval en adelante: la explosión. Repasamos cómo vienen los grandes festivales de Canarias.

Hero Fest

Primero el más chico. El festival del Hierro afronta su séptima edición los días 6 y 7 de septiembre como siempre con la idea de trascender la parte musical. De nuevo en Frontera, donde tiene previsto celebrar sus habituales conciertos y las actividades paralelas entre charlas, showcases y arte urbano en sus dos emplazamientos. Queda lejos la fecha y aún cuentan con tiempo para ir confirmando cartel de artistas locales y nacionales.

Sonidos Líquidos

Justo acaban de recibir su tercera estrella de sostenibilidad y ya cuenta con noticias frescas. Su primera cita itinerante antes del fin de semana propio, ahora rebautizada como The Belingueo, es justo el próximo domingo 3 de marzo con La Ganga Calé en el monumento al Campesino de Lanzarote. Saltan a Las Palmas de Gran Canaria el 14 de abril con Eli Paperboy Reed en la sala Alboroto. Hay más: 21 de abril en Lanzarote en Casa Ajei de Lanzarote con el trío suizo The Next Movement, 19 de mayo en la bodega del Grifo con Colectivo Panamera y fecha por confirmar en Tenerife también en mayo. Todo culmina con el largo fin de semana del Sonidos Líquidos, que arranca el jueves 6 de junio con proyección, viernes 7 con concierto en El Almacén de Arrecife, y el sábado con el festival en sí en la bodega La Geria con los por ahora Xoel López, Gus Gus y Death Letters, más el resto de cartel que anuncian en breve.

Phe Festival

La noticia la trae solo su primer cabeza de cartel. Para 2024, el festival de Puerto de la Cruz tiene a Lori Meyers en la que será, agárrense, ¡su primera actuación en Tenerife de toda su historia! Y no queda ahí, los días 23 y 24 de agosto el muelle de la ciudad turística acogerá además a !!! (Chk Chk Chk), León Benavente, Shego, Camellos, Pimp Flaco, La Paloma, Repion y Vera Fauna, entre otros por confirmar.

Monopol Music Festival

Confirma su décima edición entre los días 4 y 7 de abril, de nuevo con proyección de cintas vinculadas con la música en el museo Elder. La parte de conciertos, con nombres que en breve anunciarán, se reparte entre el Castillo de Mata y el Espacio Miller de Las Palmas de Gran Canaria.

Arrecife en Vivo

Hace pocos días arrancaron con sus primeras confirmaciones de esta nueva edición, la undécima. Por lo pronto ya tienen cerradas cuatro fechas que pueden incrementarse, los viernes 20 y 27 de septiembre, junto con 4 y 11 de octubre. Cala Vento y Lia Kali estarán el 20 de septiembre, así que queda muchísimo cartel por avanzar. También están por anunciar las habituales presentaciones del festival en varias islas del Archipiélago.