La justicia genealógica y el «removimiento» de María Peláe

A María Peláe lo único que le falta hacer encima del escenario es ponerse a cocinar un potaje. «O empapelar un cuarto de baño», dice entre risas. En la obra Lorca por Saura que llega al Teatro Víctor Jara de Vecindario el próximo fin de semana, la artista malagueña canta, baila, interpreta, recita y toca la guitarra. «Qué placer que una obra te dé la opción de poder explotar todas las situaciones artísticas posibles», continúa.

El que fue el último proyecto profesional del cineasta Carlos Saura, es la pieza clave del Festival Canarias es Cultura (patrocinado por Promotur y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural), que continuará en abril con más eventos vinculados a la figura de García Lorca.

Habiéndose cumplido 90 años de la publicación de Poeta en Nueva York en 2020 y 100 de la publicación de su primer poemario, Canciones, en 2021, este festival que comenzó a gestarse en 2019 llega ahora tras el impasse que supuso la pandemia. Y lo hace fortalecido por esta propuesta dramática en la que Peláe interpreta sobre las tablas al poeta granadino en un viaje, como lo define ella misma, en el que la artista ha descubierto esas partes de Lorca que no conocía y que abarca desde el nacimiento del poeta en Fuente Vaqueros, hasta su asesinato en Viznar a manos del bando sublevado durante la Guerra Civil.

Un viaje metafórico en el que se representan los propios viajes reales que realizó el poeta en vida. «En cada uno encuentro mi momento favorito. Hay un momento de su época en Nueva York que me parece una gozada recitarlo, aunque fuera una época de su vida más oscura y más triste. Pero después pasa a la alegría de Cuba, en la misma obra. También disfruto mucho cuando escenificamos La Barraca», explica Peláe haciendo alusión al grupo de teatro universitario fundado en 1931 que dirigió el poeta granadino.

Para la artista malagueña, que llegó a Federico a través de las letras de canciones flamencas, Lorca por Saura es una oportunidad para conocer esas facetas de Lorca que van más allá de su obra, como su amor por la música, su deseo de ser compositor o toda la alegría que derrochaba en vida. «En esta obra me he dado cuenta de cómo él anhelaba ser un gran compositor. Hay una conversación de él con Manuel de Falla que es preciosa, como toda la admiración que Lorca tenía por él como compositor», puntualiza Peláe, que en sus comienzos en salas de autor interpretaba en muchas ocasiones el Pequeño vals vienés (poema que pertenece a Poeta en Nueva York) a guitarra y voz.

Por ello, fue la propia artista la que propuso hacerlo también en esta representación, una interpretación que la diferencia de la edición anterior de la obra en la que Lorca era interpretado por India Martínez.

Memoria histórica

La memoria histórica, presente en Lorca por Saura por el mero hecho de recordar la vida del poeta, es también algo que abandera la artista malagueña. Así lo demuestra también su canción propuesta para el Benidorm Fest de este año: Remitente es un canto que recuerda la España en guerra, el hambre, a las abuelas, a Las Trece rosas o La Desbandá, esa masacre que tuvo lugar en la carretera Málaga-Almería y en la que estuvo presente el abuelo de Peláe.

«Quizá lo más agrio de estos dos meses, desde que salió mi nombre, ha sido el tener que defenderme y luego hablar de la canción. Me da pena que ese discurso se haya quedado ahí y nadie me haya preguntado por qué hablo de La Desbandá», relata la artista haciendo alusión a este otro viaje musical que ha tenido lugar a la vez que el viaje teatral. Y añade: «Ha sido algo que yo creo que se piensa y no sale (risas), el hecho de que me coincidieran ambas cosas y que estuvieran tan relacionadas», cuenta Peláe en este sentido. «Recuerdo momentos de acabar una función de Lorca y a la mañana siguiente irme a ensayar Remitente con todo lo que implicaba y todo lo que se escenifica de Lorca. Han sido meses de justicia genealógica y de ‘removimiento’, de estar muy sensible con este tema».

Peláe también recuerda su susto cuando le llegó el guion de la obra. «He estado en musicales, he hecho improvisación, todo relacionado con el humor. Al principio, decía: 'a ver aquí el humor de dónde vamos a sacarlo'. Luego, a pesar de todo el imaginario que hay de Lorca relacionado con los sentimientos, descubres que él era una persona muy divertida. Era una persona muy, muy, muy risueña, y eso también se ve. Haberme enfrentado con anterioridad al humor sobre las tablas también me ha venido bien en esta obra», concluye la artista.

Lorca por Saura aterriza en el Archipiélago con la mencionada renovación del papel protagonista que ahora recae en Peláe, y al que se suman Alberto Amarilla y Saturna Barrio en la escena, acompañados por Antonio Bejarano al piano. Podrá verse también los días 9, 13, 15 y 16 en Adeje y La Laguna además de en las dos mencionadas fechas en Vecindario.