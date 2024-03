María José Llergo, quinta artista del Festival Mar Abierto 2024

Festival Mar Abierto presenta a María José Llergo como nueva artista de la programación de 2024 con un concierto único en Las Palmas de Gran Canaria, en el Auditorio Alfredo Kraus, el viernes 4 de octubre, a las 21.00 horas. La talentosa artista andaluza llega a las Islas para presentar su nuevo disco, Ultrabelleza, que es “toda una declaración de intenciones en la búsqueda de una visión artística auténtica que trascienda más allá del flamenco”, asegura la propia cantante. La libertad y la belleza de lo diferente “vertebran” unas temáticas en las que la diversidad y las nuevas sensibilidades “son factores indispensables para alcanzar una sociedad más igualitaria y justa”, asevera la organización en un comunicado. Las entradas ya se encuentran a la venta en la web www.festivalmarabierto.com

El esperado álbum de la joven artista es la evolución natural de una figura dispuesta a romper moldes con un arte universal que abraza y pone en valor lo diferente.

Un álbum transformador

“El poder transformador de la belleza no entiende ni de estilos ni de formas. Lo ocupa todo y es capaz de llenar de luz los cuerpos opacos. Y sacar lo bueno absolutamente de todo”, comenta la multidisciplinar artista cordobesa sobre el eje conceptual de su nuevo álbum. María José Llergo redobla su apuesta a través de 12 canciones que se muestran tan lejos de ataduras convencionales como cerca de almas radiantes. Los propios límites puestos a prueba para volar más alto y más libre que nunca. Las raíces del cante flamenco permanecen en un ADN musical innegociable pero dispuesto a la reconstrucción más sublime sin miedo al riesgo. Ir un paso más allá de lo evidente para perdurar, con una sana ambición por remarcar la dicha de lo bonito que es apreciar y admirar lo que es distinto.

“Ahora celebro la vida, aunque no siempre he podido hacerlo porque me dolía demasiado. Desde la alegría reivindico la belleza de lo diferente porque con ella se evita que el ser humano destruya aquello que no entiende. Saber valorar y querer incondicionalmente más allá de las diferencias”, remarca la cantante y compositora.

Si Sanación supuso la poderosa irrupción de María José Llergo en el panorama musical, con el dolor como punto de partida y principal leitmotiv, en Ultrabelleza la superación y lucha subyace como la gran consecuencia emocional que irradia una mirada esplendorosa y alegre. Un LP transversal en forma y fondo plagado de las influencias más heterogéneas que explotan en un sofisticado confeti sonoro en el que el amor y la empatía son las herramientas fundamentales para el avance y el progreso. En ese sentido, el disco se desdobla en el reflejo del mundo ideal que concibe la artista, donde todo es más igualitario y justo, y en el cobijo y lugar seguro de todo aquél que siente que no encaja en los estándares sociales tradicionales.

Ecos lorquianos

Ultrabelleza presenta un mestizaje en el que el flamenco encuentra acomodo en diversas fórmulas vanguardistas y electrónicas. Los ecos lorquianos se entremezclan con sorprendentes incursiones urbanas, oraciones cristianas buscan cobijo en sinfonías épicas, las reminiscencias del r&b y pop de los 00’s conviven con atmósferas misteriosas y oscuras, percusiones guerreras florecen dentro de estructuras minimalistas y precisos tratamientos electrónicos se funden con elementos orgánicos como pianos y cuerdas, algunas tocadas por la propia María José Llergo. Elementos de un álbum plagado de sugerentes ramificaciones sonoras que lo dotan de una atemporalidad evidente con una esencia muy humana. “He querido jugar y salir de ese poso en el que se me encaja como un estereotipo. Desmontarlo y volar libre. Subir cuando quiera al cielo, bajar cuando quiera al infierno. Trascender”, explica una energética María José Llergo.