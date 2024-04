El colectivo Solar ofrece una reflexión crítica del territorio en La Regenta

El colectivo Solar. Acción Cultural Sociedad – Lugar – Arte ofrece una reflexión crítica del territorio en el centro de arte La Regenta con la exposición Volumen, o cómo pensar el mundo desde aquí comisariada por Lola Barrena y Dalia de la Rosa. Dicha muestra se complementa con la instalación Can’t take my eyes off you de Alfons Simó en la que se aborda el miedo como herramienta política y la hipervigilancia instaurada tras la ola de terrorismo con la que se inició el siglo XXI en sistemas de seguridad digital. La inauguración de ambos proyectos será hoy viernes 12, a las 20.30 horas, y podrá visitarse hasta el próximo 8 de junio.

La exposición de Solar despliega en el espacio de La Regenta la publicación Turista de interior. Revista de procesos de isla. La propuesta trata de dar continuidad al proceso de reflexión iniciado con el proyecto editorial, de forma que esta parte tridimensional ofrece la posibilidad de transitar, a escala natural y desde el cuerpo, por todos los acercamientos al concepto de isla. En este proyecto expositivo participan Hara Alonso, Teresa Arozena, Lúa Coderch, Javier Cuevas, Régis Feugère, Bárbara Fluxá, Cristina González Montelongo, Juan Gopar, Ariadna Guiteras, José Herrera, Alejandro Krawietz, Julia de Léon, Mataparda, Regina de Miguel, Ángel Padrón, Santiago Palenzuela, Sandra Santana, Carmelo Vega, Dea Woon Kang y Racso Zehcnas. Esta muestra se exhibió durante septiembre y octubre en la Sala de Arte Contemporáneo (SAC) de Santa Cruz de Tenerife.

El director del centro, Alejandro Vitaubet, subrayó durante la presentación, a la que acudió el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, que Volumen es «epílogo de una de las iniciativas no institucionales más importantes que se hayan realizado en Canarias en los últimos 20 años», ya que el colectivo Solar impulsó una manera novedosa de ver el arte contemporáneo. «Pusieron sobre la mesa la idea del cuidado, el diálogo, la ciudadanía como experiencia artística». El director del centro recordó que la exposición es el resultado visual de uno de los proyectos que realizaron con la edición de Turista interior «que planteaba pensar el mundo desde el territorio insular, de forma intesdisciplinar con el mundo de la música, la literatura, etc. con un abanico muy completo desde el colectivo artístico canario sobre nuestro territorio».

Actividad

Dalia de la Rosa recordó a continuación que Solar, cuya actividad se extiende desde 2013 hasta 2023 de forma continua, «es una asociación cultural por el que han pasado casi doscientas personas» y la revista Turista interior es uno de esos programas con vocación editorial y expositiva, una revista semestral, donde «reflexionamos sobre cosas del arte como el agua, el suelo, o los ritmos», del que salió un número cero como posicionamiento y diez volúmenes, de 2018 y 2023, con temáticas que pueden ser poéticas como caminar una carretera, geoestético del tipo asteroide o histórico referente al turismo. Lola Barrena añadió que la exposición es una ampliación de la revista, de los conceptos que cada artista ha desarrollado y que la intención «es que se vaya desplegando en el espacio produciendo tensiones entre sí».

Vitaubet opinó a continuación sobre la muestra de Alfons Simó de la cual dijo que refleja «cómo la vigilancia por medio de las cámaras están al orden del día en esa idea ficticia de dotarnos de más seguridad». El artista aseguró que «mi obra la entiendo como una biografía propia» y la idea parte de esas canciones románticas, como la que titula la muestra, que denunciaban el amor romántico.

Según Simó, tras el 11-S, algunos acontecimientos «que nos sobrecogen provocaron que se instauran unas medidas que se nos han impuesto». Por eso el karaoke «es como zafarse un poco del control, una posibilidad de atentado y el virus, el cantar era una medida terapéutica de salir del control». La ideología y la sospecha "son la nueva religión de nuestras vidas que nos exhorta a sacrificar nuestros derechos para honrar al nuevo dios de la seguridad », explicó.

