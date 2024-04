«Mi disco es la banda sonora de una película dentro de la mente del oyente»

¿Qué supone Valediction en su carrera como compositor?

Afronto cada álbum como el último que voy a grabar y Valediction vino justo en el momento que ansiaba para tener el espacio y la motivación para crear un disco con la música que mejor refleja mi ánimo actual y las ganas de volver a hacer algo artísticamente único e irrepetible en mi pequeño mundo. El proceso fue rápido y fluido, lo que creo que se nota tanto en la frescura de la música como en el diseño de la portada.

¿Qué discos y artistas son sus influencias principales o cuáles le han inspirado?

Hay reminiscencias del pasado y del presente en mi música. Desde los clásicos Jarre, Vangelis, Pink Floyd, Oldfield o Eno hasta más actuales como Aphex Twin, Moderat o Hans Zimmer en el cine. Todas estas influencias, junto con mi propia manera de hacer música y la formación que he adquirido durante todos estos años, al juntar la música dance con la instrumental, han dado lugar a un estilo que al oyente le puede recordar a algo que ya conoce pero que al mismo tiempo no imitada a nada. Me han dicho que he conseguido un estilo personal, de música electrónica de autor.

Dice que Valediction es la banda sonora de una película que nunca existió. ¿Cómo imagina que podría ser esa película?

Mi idea es que esa película, en realidad, se encuentre en la mente del oyente por lo que el guión está en el interior de cada uno. Es algo libre y aunque mis emociones subyacen en cada tema, creo que la atmósfera del disco permite a cada uno sentirse protagonista o espectador de su propio viaje, su película personal.

¿Qué concepto es el que convierte a sus tres últimos discos en una trilogía?

El nexo común que une a todos es su carácter cinemático, espacial y nostálgico dentro de los estilos minimalistas que nos remiten a bandas sonoras del cine contemporáneo de estos últimos años, lo que permite una diversidad de géneros que van desde el ambient, los paisajes sonoros, lo progresivo, guiños al dream pop, hasta momentos dance del techno house, creando todo el conjunto un collage sonoro conceptual marcado por lo analógico que cabalga sobre un campo digital.

¿Cómo describiría, por separado, cada uno de su tres últimos álbumes: Skygaze, Light continuum y Valediction?

Skygaze marca el inicio del viaje desde la Tierra hasta el espacio, Light Continnum atraviesa el cosmos hacia territorio desconocido y Valediction supone el retorno al microcosmos, la primera esencia, pero siendo ya un ser transformado y resiliente.

¿En qué ha consistido su trabajo como productor y en música de clubes que inició en los noventa?

Empecé haciendo directos, conciertos en pequeños locales y festivales a principios de los 2000 que marcarían una época importante para la cultura musical alternativa en Canarias. Por aquel entonces yo era bastante introvertido en lo musical y tal vez eso se reflejaba en mi música, pero al ver lo que hacían mis compañeros del Colectivo Drone, al combinar lo experimental con la música dance y el efecto que producía en la gente y en uno mismo, me cautivó de tal manera que me atreví a desarrollar ideas que tenía en el estudio. De este modo exploré estilos como el intelligent techno, el indie-dance de las bandas Británicas, el sonido alemán, etc. Así empezaron a surgir ofertas para publicar con sellos independientes esa música, la cual me daba mucha salida porque la pinchaban los djs en clubes y a mí me funcionaba muy bien en mis directos, sobre todo para el cierre de eventos.

¿Cuáles fueron sus discos más relevantes durante esta primera época?

En 2006 un sello de Estados Unidos me editó un single en vinilo que funcionó muy bien y me dio cierta notoriedad internacional. Se llamaba Cutting Lips y era muy pistero; se vendió muy bien y se situó bien en las listas de Beatport, lo que me permitió viajar y actuar en Italia y otros lugares por primera vez. Fue muy excitante todo, a la vez que efímero, pero guardo bonitas anécdotas y recuerdos de aquellos años. Es curioso que justo en aquellos años, de 2006 a 2007, el vinilo agonizaba pero gracias a los djs y a los coleccionistas no desapareció y pudo resurgir hasta la fiebre actual .

¿Desde cuándo está vinculado al sello Keroxen y que ha supuesto para usted formar parte de su catálogo?

Desde hace dos años aproximadamente, cuando me propusieron editar con ellos mi nuevo álbum, aunque mi relación con el equipo creativo y el festival es de muchos años antes y siempre ha existido entre nosotros una relación de amistad y admiración mutua. Hoy en día poder trabajar a este nivel y tener la libertad musical creativa que me permiten es un lujo. Les estoy muy agradecido.

¿A qué público va dirigido la música electrónica en la época del trap y el reguetón?

Bueno creo que mi música, al final es de alguna manera universal y la verdad es que aunque no busco agradar a todo el mundo. Creo que tengo la habilidad de tocar ciertas harmonías y de crear texturas sonoras que de alguna manera a la gente, sean de un ámbito u otro, les resultan familiares y al mismo tiempo novedosa, porque mi estilo aúna lo analógico y lo digital. Lo curioso de los estilos que comentas, es que en ellos también se usan instrumentos y técnicas de producción electrónicas, por lo que hay gente que empieza oyendo los temas más popularizados, y tal vez de menos elaboración, para luego dar un salto y adentrarse en otros estilos más profundos o incluso descubrir los orígenes de esos artistas que se han explotado hasta lo ridículo y como éstos, los que fueron originales en sus inicios, marcaron la diferencia porque perduran en el tiempo.

¿Cuáles son sus próximos compromisos artísticos?

Ahora me encuentro preparando mi nuevo directo que realizaré al término de toda la promoción del álbum. La presentación oficial será en el Festival Keroxen, en octubre y noviembre próximos, en un evento espectacular del cual no puedo desvelar nada y en el que trabaja el equipo de producción del festival y el sello Keroxen. He estado trabajando con la artista visual V.A.N.H, que es el nombre artístico de Luciana Maia, y Arístides García, conocido como Sal Itre, autor de la portada. Muy posiblemente los dos estarán a cargo de lo visual del show junto con el equipo Keroxen. Hay planes para tocar en directo en parajes mágicos de algunas islas del archipiélago canario como en el Hierro y Lanzarote, y poco a poco lo iremos desvelando . Todas las demás citas son fuera de la isla dentro de los circuitos que maneja el roster de management de Keroxen en Europa.