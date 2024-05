Quevedo reaparece y desata un debate sobre su vuelta a los escenarios

Cada vez que habla Pedro Quevedo -el cantante, no el político- sube el pan. Y no es para menos. El artista canario se retiró, ¿momentáneamente? del mundo de la música a finales de 2023 y desde entonces, pocas ocasiones han sido las que ha vuelto al redil público. Y como dice el refrán, quien avisa no es traidor en su canción ¿Y ahorá qué?.

Y es que el de Las Palmas de Gran Canaria sembró en 2022, recogió en el 2023 y este 2024 desapareció. Pero para no preocupar a sus fans dejó un mensaje en su cuenta de X -antiguamente conocido como Twitter- donde ha dejado siete palabras que han transcendido más allá de Canarias y de España: "por aquí todo más o menos bien".

¿Quizás, esto sea sinónimo de que su vuelta a los escenarios sea cercana?

por aquí todo más o menos bien — QUEVEDO (@pedrodquevedo) May 7, 2024

El mensaje en X, aunque breve, fue suficiente para desatar una ola de reacciones entre los fans. Desde expresiones de emoción hasta especulaciones sobre nuevos lanzamientos musicales, los seguidores del artista no han tardado en manifestar su esperanza y entusiasmo ante la posibilidad de su retorno. La frase ha trascendido más allá de las fronteras de Canarias y ha llegado a ser un tema de conversación en diversas partes del mundo.

¿Qué significa este mensaje para la carrera de Quevedo?

Aunque no es una confirmación directa de su regreso, el criptismo de sus palabras ha sido una característica de Quevedo para mantener a su audiencia expectante y comprometida. Muchos seguidores ya anticipan que este verano podría ser el momento elegido por el artista para presentar un nuevo sencillo o, incluso, un álbum completo.

Además de su carrera musical, Quevedo ha sido un referente en la música urbana, colaborando con artistas internacionales y acumulando millones de reproducciones en plataformas de streaming. Su habilidad para fusionar ritmos y su carisma le han ganado un lugar destacado en el panorama musical actual.

Mientras el mundo de la música urbana y sus seguidores esperan ansiosos más noticias, el misterio en torno a Pedro Quevedo sigue siendo un tema de interés general. Su capacidad para captar la atención con tan solo unas palabras es un testimonio de su influencia y popularidad.