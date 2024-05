La batería canaria Xerach Peñate colabora en el disco 'Los versos sáficos' de Christina Rosenvinge

Es verte y se me escapa, de un salto el corazón. Mi lengua pierde el habla, y sin fuerzas ni razón siento que muero, siento que muero de amor. La voz de Christina Rosenvinge entona las palabras que la poetisa Safo escribió en el siglo VII a.C. y que configuran su Poema de la pasión. Este es el título de una de las canciones que forma parte de Los versos sáficos, disco en el que están los temas que Rosenvinge compuso para el proyecto teatral que lleva el nombre de la poetisa griega nacida en Lesbos y que incluye canciones como Ligera como el aire, Canción de boda, Fragmentos, Himno a Afrodita o Pajarita.

«Cristina me llama para una obra de teatro justo hace dos años, un 16 de mayo. Me llama para hacer Safo con una directora de teatro que se llama Marta Pazos, que es increíble, y nos vamos de gira por ahí. Es un espectáculo teatral con música en el que a mí me terminó dando un papel como actriz. Esto me abrió una visión más allá de la música». La que habla es la batería canaria Xerach Peñate (conocida artísticamente como Xerach), que ha participado tanto en el espectáculo teatral como en la grabación del disco poniendo su voz para los coros, su talento a la batería y produciendo la canción que cierra el álbum, Contra la épica.

«La experiencia de Safo me cambió la vida. Ahora hago música para danza, mi proyecto de Canciones bobas tiene danza, estudié teatro… Lo de Safo me marcó un montón… Y Christina fue la persona que me dio la oportunidad», recuerda la artista.

Participar en esta experiencia teatral fue para Peñate una oportunidad tanto de aprendizaje como de juego. «La obra habla del deseo y yo como músico llegué ahí y empecé a hacer cosas de teatro, a relacionarme con bailarinas, actrices… El universo sáfico permitía volver a jugar. No era tanto aprenderte un repertorio y tocarlo, que yo lo he hecho muchas veces y me encanta, aquello fue una experiencia nueva», reflexiona la batería recordando su experiencia con la obra en el Festival de Teatro de Mérida.

Grabar el disco de Los versos sáficos -que vio la luz el pasado mes de diciembre- ha sido para Peñate una forma de reconectar con todas estas vivencias que le hicieron crecer y desarrollarse como artista, de recordar todo lo que ha pasado desde su primer contacto con Rosenvinge cuando se encontraba de gira en Senegal y la cantante empezó a seguirla en Instagram, hasta la presentación del show de Canciones bobas el pasado 8 de mayo en Madrid en el que ambas interpretaron Poema de la pasión.

Xerach y Christina Rosenvinge cantan 'Poema de la pasión' el pasado 8 de mayo en Madrid. / LP/DLP

«Me encanta preguntarle por qué compuso equis tema o el otro, ella te cuenta de dónde sale la letra. Christina es una persona que busca que detrás de cada palabra haya un contexto y eso es muy potente. No es el típico músico que no va a a ver conciertos, ella consume cultura full time. Va a ver teatro, danza, performance, se lee un libro, va a un programa a hablar, a un podcast... Está en contacto con la cultura en todas sus vertientes, no solo con el ámbito musical. Yo me quedo eso», apunta Peñate haciendo alusión a la inspiración que ha supuesto para ella participar en este proyecto junto a Rosenvinge.

Canciones bobas es, además de su primer disco bajo la identidad musical de Xerach, un espectáculo multidisciplinar en el que se dan el encuentro 14 temas de pop romántico electrónico en el que se incluyen títulos como Me da el bajón o Canción de amor.

Además de este proyecto personal, Xerach Peñate es colíder del trío musical Arube -formado también por formado por la saxofonista canaria Alba Gil Aceytuno y la artista Belén Álvarez Doreste de Lajalada- y vive de «tocar la batería para otra gente como Christina o como el artista de Lanzarote Ale Acosta». «No me gusta parar, eso lo reconozco», admite la batería tras enumerar la cantidad de proyectos en los que se encuentra inmersa. «Tengo un nervio dentro y me apetece mucho vivir cosas. También es una realidad lo precario que está el sistema. Tú tienes que autoexplotarte para poder sobrevivir, porque sino es imposible. Es una realidad que se romantiza mucho», reflexiona.