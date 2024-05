María del Mar Bahamonde, directora de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria: «La gente no siente que se ha leído un libro si no ha olido sus hojas»

María del Mar Bahamonde llega con el móvil colgado al cuello sin parar de sonar. A pocos días del comienzo de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, de la que lleva siendo directora dos años, los últimos detalles se están ultimando. El próximo 29 de mayo se inaugura este encuentro para los amantes de la literatura en el que se susurrarán cuentos y el humor estará a la orden del día.

La Feria del Libro se inaugura la semana que viene.

Sí, el miércoles a las 12 de la mañana.

¿Qué supone este evento para una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria?

Sobre todo, no perder la lectura. Mucha gente se piensa que se está perdiendo y es una forma de decir que seguimos aquí.

¿Cómo es su labor como directora?

Mi labor es la coordinación de programadores, todos los que se encargan de pedir a los autores, todo lo que es la parte de ver quiénes son los que han sacado libros nuevos, todo lo que es el montaje de carpas, iluminación, electricidad, plan de seguridad... Coordinar toda la logística.

¿Cuánto lleva en este cargo?

Desde el año pasado. Espero seguir. El año pasado fue la primera vez que hicimos una feria y gustó.

¿Cómo llega aquí?

Buena pregunta (risas). Yo conocía a libreros y querían renovar la feria. Por suerte. Fue estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Salió bien. Y el mundo del libro es complejo, con la Ley del Libro...

¿En qué consiste?

Pues, por ejemplo, el 10 por ciento de descuento solo se puede hacer en el Día del Libro y en ferias. Por eso se separa y no se celebran a la vez. Y en la feria del libro, solo se puede vender libros, Si hay artesanía o algo más, se pierde ese 10%. Y además, hay que seguir toda la cadena. Son muy importantes los eslabones en la cadena del libro. Y todavía nos quedan millones de cosas por aprender, todos los días hay algo nuevo.

Con respecto a ediciones anteriores, ¿cuál es la mayor novedad que hay este año en la feria?

Simplemente el hecho de poner humor ya creo que es un punto a favor. Se quiere humanizar. No tanto el poner un título o un tema sobre un libro, sino que además también se vea la parte de la ilustración, como es el caso de Morgan, al que se puso este año. Sí, el humor, porque al final se está perdiendo esa esencia de que somos personas y que hace falta reírnos.

¿Cómo se llega al consenso para elegir esta temática del humor para este año?

Lo que es el lema lo elige la Asociación Canaria de Librerías. Que son los organizadores de la feria. Entre ellos llegaron a ese consenso.

Con respecto a las actividades, ¿cuáles destacaría y recomendaría?

Va a haber una mesa redonda, de humor, donde habrá varios humoristas reconocidos. También Pequeño Valiente participa con talleres infantiles y juveniles, y la Asociación LGTBI Aranda. Otra cosa que va a haber es una actividad de susurradores de cuentos. Ellos van con unos tubos y les van contando cuentos al oído a todas las personas que están en la feria. Mientras van paseando, ellos te ponen el tubo y te cuentan un cuento al oído. A ellos les gusta participar en todo lo que tenga que ver con el mundo del libro, ellos nos propusieron la actividad y nos encantó.

¿Qué cifras de asistentes esperan este año con respecto a las del año pasado?

Esperamos mejorar. Por suerte, hay bastante gente que viene a la feria del libro. El año pasado se calculó que tuvimos 60.000 visitantes. Esperamos mejorarlo.

¿Cómo es el proceso de selección de autores? ¿Se tienen en cuenta las tendencias del momento? Tienen al finalista del Premio Planeta, Alfonso Goizueta, al ilustrador 72kilos...

Sobre todo buscamos que hayan sacado el último libro después de la Feria del Libro del año pasado. Es una de las cosas en la que nos fijamos. Incluso va a haber algún libro que salga en la feria, que es inédito, se va a presentar en la feria y va a tener ahí su primer día de venta. Por otro lado, también hay que mirar la disponibilidad. Y siempre intentamos que sean un 70 u 80 por ciento de autores canarios y un 20 o 30 de autores de Península. Es lo que se intenta y lo que se hace.

Con respecto a los géneros, el otro día en la presentación de la feria, se dijo que la literatura infantil es la más vendida en España. Entiendo que esto se ha tenido en cuenta en la programación.

Sí, mucho. De hecho van a venir bastantes autores reconocidos, de Península y de aquí. La juvenil también es una carpa que pisa fuerte. Incluso el año pasado vimos como algunos jóvenes se quedaron a acampar en el parque de San Telmo.

¿Con qué autores?

Con Blue Jeans y con Sandra Miró. Se quedaron a acampar para el día siguiente. Fue una locura. Y con Megan Maxwell también hubo un gran éxito, aunque eso fue en la adulta.

El género de la poesía ha sido siempre más residual o anecdótico, pero uno de los autores que primero se ha anunciado este año ha sido el poeta Mario Obrero u otras autoras como la poeta Juli Mesa. ¿Diría que la poesía está ganando fuerza?

Sí, sobre todo en los jóvenes. Creo que es una forma en la que se sienten muy cómodos a la hora de expresarse. Es verdad que los jóvenes sobre todo apuntan fuerte con la poesía.

Desde que salió el libro digital, se habló de cómo se iba a ir perdiendo el libro en papel. En cambio, está habiendo una convivencia entre ambos formatos.

Al final se complementan. Tanto el libro digital, como el físico. El físico no deja de tener la esencia de llegar a tu casa, abrir el libro y meterte en otro mundo diferente al que vivimos en el día a día. Y el olor del libro, es algo que todo el mundo recalca, mucha gente no siente que se ha leído un libro si no ha olido sus hojas.

¿Ha habido un boom en este sentido tras la pandemia?

Sí, te lo puedo asegurar. Creo que ha sido por lo mismo: a mucha gente le afectó la pandemia y el libro fue la herramienta que se utilizó para poder seguir viviendo el día a día sin volvernos locos. Esta es mi opinión personal.

Hablando de los gremios que se dan el encuentro en la feria, como editores, autores, libreros... ¿Cómo ve la relación entre ellos?

Bien, porque al final es una cadena y si falla un eslabón falla toda la cadena. Están muy unidos, tanto editoriales, como distribuidoras, como librerías, los autores, los ilustradores... Son muchos los que hay en el gremio del libro. Gracias a esto está la Feria del Libro. Ya no es solo lo que organizan las librerías: sin el resto de la cadena, el libro no funciona.

¿Diría que el gremio de los editores está infravalorado?

Desde mi punto de vista organizativo yo no lo considero así. Creo que es algo que además se intenta, o por lo menos lo que se ve es que al final, tanto por una parte como por otra, están todos en la misma línea. Al final, gracias a todos, tenemos el libro.

¿Cómo ve la evolución de la literatura canaria?

Creo que ha estado presente siempre pero ahora es cuando más está viendo la luz. Ahora es cuando la gente de verdad está valorando al autor de aquí. Y creo que debería de ir a más. El autor canario es el que más forma la feria, junto a los libreros y editoriales. A día de hoy, creo que está muchísimo más valorado que hace unos años.

¿Por qué cree que pasa eso?

Quizá porque se está haciendo más publicidad. Antes no se le daba tanto bombo. Ahora, por suerte, para los autores canarios, están viendo la luz cosas que antes no salían.

Quizá porque en un mundo tan globalizado, la gente tiende a mirar más para dentro y valorar lo local.

Sí, probablemente sea eso. Se nota sobre todo en las redes, la gente pide autores canarios todos los días.

La Feria del Libro tiene lugar cinco días al año. ¿Dónde está el resto del año?

Al terminar la feria, ya empezamos a organizar la siguiente. Terminamos una, damos diez días de vacaciones y volvemos otra vez.

¿Cómo es la relación con las instituciones? ¿Qué apoyos encuentran?

El del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, con Comercio y Consumo, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y el Cabildo de Gran Canaria. Nos sentimos respaldados, al final ellos son el ingreso principal para que pueda salir la feria, además de los patrocinadores. Este año tenemos empresas que es la primera vez que participan, como Iberia Express, que trae a la mayoría de autores de la Península. Tenemos a Capross, que se encarga de la limpieza del parque, Grupo ADI, Coca-Cola, Trevenque, la empresa con la que las librerías gestionan los pedidos, Casa África que proporciona autores y se hace cargo de algunos gastos, Telde Flor, que se encarga de la parte de decoración, Vintia, con la comida, y Aranda y Pequeño Valiente con los talleres.