'Si no tengo mar': la canción que no podrás dejar de escuchar este Día de Canarias

-¿Qué sienten cuando no tienen el mar cerca?

-Desarraigo.

-Que me ahogo.

-Desconexión.

Con esta pregunta el grupo Kimera integrado por Pablo Roldán, Luis Auyanet, Pablo Saavedra y Dani González tanteaba a sus seguidores en sus redes sociales hace dos semanas preparando el terreno para el lanzamiento de su primer tema original: Si no tengo mar. A esta canción que explica qué se siente al ser canario, le ha puesto su rostro y su arte la maquilladora Noemí Pérez Santana, que pinta sobre su propio cuerpo los motivos más característicos de las Islas.

De izquierda a derecha, Daniel González, Pablo Roldán, Luis Auyanet y Pablo Saavedra / LP / DLP

Así, una letra en la que se habla del polen del tajinaste, de las folías, de las romerías, del pinzón azul, del Teide a contraluz, del Roque Nublo y de la importancia de tener cerca el ruido de las olas, está acompañada por los trabajos artísticos de Pérez Santana sobre su propia piel.

Los chicos de Kimera estuvieron el pasado mes de febrero en el CICCA para ofrecer un concierto de versiones y canciones propias en el que, como ellos mismos indicaron, transformaron «la tristeza en nostalgia».

Este espectáculo buscaba, en sus propias palabras, «explorar emociones que a muchos no les agrada sacar a la luz, revolver a la gente en su tristeza, en sus vivencias traumáticas». Pero, en Si no tengo mar, su primer canción original, la emoción que exploran es otra: el sentimiento de canariedad.

«Si no tengo mar me convierto en un extraño, cuesta respirar, es lo que tiene ser canario», así lo resumen en el estribillo de una canción que acumula más de 300.000 reproducciones en el reel de Instagram que ha compartido la maquilladora Noemí Pérez Santana.

En Si no tengo mar también participan la timplista Laura Martel, el cantante Iván Torres (integrante de Efecto Pasillo) y la cantante Patri Viera, que es una de las responsables de que la canción sea hoy una realidad.

«A raíz del concierto del CICCA, el feedback que tuvimos fue que a la gente le gustan las canciones propias que tenemos. Antes éramos un grupo de covers, pero ese día se creó una energía muy guapa y vimos que era el momento de asentarnos, de tener un proyecto. La gente estaba activamente pidiéndonos canciones. A raíz de ahí, decidimos hacer un retiro musical en el que empezamos a crear y, fue Patricia Viera la que tuvo esta idea, a la que se le ocurrió hacer un tema sobre el sentimiento canario», recuerda Roldán, el guitarrista de Kimera.

El recetario canario

Así, Viera se puso en contacto con Iván Torres, que colabora en Si no tengo mar haciendo una intervención que se centra en los platos típicos de la gastronomía del Archipiélago. «Patricia me llama y me explica que va a participar en una canción de Kimera, una canción hecha específicamente para Noemí, que hace un trabajo brutal cada año con el maquillaje corporal que ella misma se aplica. Me gustó la idea, escuché la canción y ellos querían un cameito hablando de comida, que a mí me encanta... Pan y mantequilla, chocolate y vainilla, esas cosas. Soy un experto en hablar de comida en las canciones, así que dije: 'vamos a sacar el libro de recetas y a hacer esta parte'», explica entre risas el integrante de Efecto Pasillo.

Si no tengo mar es una canción que se puede entender en las Islas pero también fuera de ellas, que trata de explicar al de fuera un sentimiento compartido. «Es una canción que cualquier canario puede disfrutar, porque se va a sentir identificado. Pero también una persona que no es de Canarias puede entender lo que significa ser de aquí. No es una canción demasiado endémica, también puede entenderlo alguien de fuera», concluye el batería del grupo, Luis Auyanet.