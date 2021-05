El puzle de la categoría toma forma

La UD Tamaraceite, Las Palmas Atlético y el CD Mensajero son los tres equipos canarios que, por el momento, han asegurado su plaza para el próximo curso en la novedosa Segunda RFEF, la que a partir de ahora se convierte en la cuarta división del fútbol español tras las dos categorías profesionales (LaLiga Santander y LaLiga Smartbank) y la Primera RFEF, también de nuevo cuño.

Todavía restan por conocer el nombre de los otros dos representantes del Archipiélago que tendrán cabida en ella. El primero de ellos accede directamente de la fase de ascenso que ahora mismo están disputando los seis mejores del grupo canario de Tercera.

El CD Mensajero ya lo logró por esta vía; su acompañante saldrá de entre el Tenisca -ahora mismo el mejor colocado tras ganar ayer al San Fernando y colocarse segundo en la clasificación-, Panadería Pulido San Mateo, Atlético Paso y Sanfer. En esa batalla no entra Las Palmas C, segundo filial de la UD que no puede subir al tener ya plaza Las Palmas Atlético.

El último de los equipos canarios que competirá en la Segunda RFEF llegará tras un playoff entre el tercero, el cuarto y el quinto de esa fase de ascenso entre los mejores de Tercera y los tres primeros de la liguilla en la que se encuentran inmersos el Buzanada, Tenerife B, Gran Tarajal, Santa Úrsula, Lanzarote y Unión Viera, clasificados actualmente por este orden en la tabla.

Dos equipos canarios más, todavía por decidir, figurarán entre los 90 que tendrá la división

En la Segunda RFEF participarán un total de 90 equipos del territorio nacional, divididos en cinco grupos de 18. Los líderes de cada uno subirán de forma directa a la Primera RFEF, mientras que los otros cinco billetes de ascenso se disputarán en un playoff en el que no está confirmado el número de participantes. O por lo menos eso es lo que ha llegado a los clubes, que de momento no han tenido ninguna reunión oficial con la Federación Española de Fútbol.

A la espera de que se vaya completando el mapa, lo que este verano va a ser más difícil que nunca es la composición de los distintos grupos por lo complicada que resulta la distribución.

Ahora mismo todo son especulaciones. Hasta que no se completen los diferentes playoffs de ascenso de Tercera División no se conocerán todos los equipos que en la 2021-22 estarán en una Segunda RFEF que pondrá en juego hasta 10 plazas de ascenso a la Primera RFEF, que es ahora la antesala del fútbol profesional.