El ya ascendido Mensajero cayó frente al Panadería Pulido San Mateo en un encuentro clave para las aspiraciones de ascenso de los grancanarios (2-1), que dependen de sí mismos en la última jornada, en la que se miden al Atlético Paso, para subir a Segunda RFEF.

Comenzó marcando Braulio poco antes del descanso y a los en los primeros minutos del segundo tiempo Gabri amplió la ventaja para los de Juan Carlos Socorro. Sebas le dio emoción al partido, pero al final los tres puntos se quedaron en el Municipal de San Mateo.

El conjunto local dominó por completo la primera mitad, aunque el primer aviso serio fue visitante a los ocho minutos con un disparo de Santi desde el vértice de la frontal que desvió a córner con apuros Edu. A partir de ahí, dominio absoluto de un Panadería Pulido San Mateo que comenzó a crear oportunidades. La primera llegó a los 15 minutos con un disparo de Gabri que rechazó el guardameta Padilla y ocho minutos después, a la salida de un córner, Romero remató al travesaño.

En el minuto 26, Braulio cabeceó fuera un envío de falta. Pasada la media hora, la volvió a tener Gabri de cabeza tras una buena acción de Braulio con un centro desde la línea de fondo que fue sacada por un zaguero palmero bajo palos. El Panadería Pulido San Mateo continuaba encadenando llegadas. Un pase de Nano en profundidad sirvió para que Saúl sacara un chut que despejó Padilla. Hasta que en el 41’ llegó el gol local tras mucho insistir, obra de Braulio al batir con un tiro raso a Padilla después de un pase de Raúl.

El segundo, de Gabri

Tras el intermedio, el guion del partido no varió en exceso. El conjunto local sorprendió a los cinco minutos con una acción por banda en la que Gabri centró al segundo palo y Raúl empujó al fondo de la red para anotar el segundo gol.

Superado el primer cuarto de hora, un centro de Ale González fue cabeceado por Salles y el balón se fue por poco. Dos minutos más tarde, el conjunto palmero redujo distancias después de un centro de Edu Salles que no acertó a despejar Edu y Sebas en el segundo palo remató a puerta vacía.

Quiso reforzar su ataque Juan Carlos Socorro dando entrada a Felipe y a Jacobo y así el primero tuvo el tercero en sus botas en un mano a mano en el área que salvó Padilla, pero el San Mateo estaba destinado a sufrir para ganar.

Ficha técnica

San Mateo 2 Mensajero 1

Panadería Pulido San Mateo: Edu; Emilio, Braulio (Javi Martínez, 85’), Romero, Raúl (Yeray, 85’), Nano (Jacobo, 66’), Pedro, Uday, Óliver, Gabri (Felipe, 66’) y Kilian (Castaña, 58’).

Mensajero: Padilla; Camacho (David, 46’), Omar, Óscar, Kai, Edu Salles (Antonio Samuel, 84’), Santi, Fran, Raúl (Ale González, 56’), Sebas y Eslava (Juanma Arocha, 56’).

Goles: 1-0.- (41’): Braulio; 2-0.- (50’): Gabri; 2-1.- (62’): Sebas.

Árbitro: Josué Rembado Rodríguez. Sin jugadores amonestados.