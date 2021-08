Anabel Medina: «Se enseña poco la gestión de la derrota en el deporte»

Recién finalizados los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿qué balance hace del papel del tenis femenino español? ¿Satisfecha de la actuación de sus jugadoras pese a que no se lograran medallas?

El balance que hago es muy bueno. Aunque hemos vuelto sin medallas, sí que conseguimos dos diplomas, el de Garbiñe Muguruza y el de Paula Badosa. Fue una pena esos cuartos de final, en los que no pudieron ganar sus partidos. En el caso de Paula por un golpe de calor no pudo ni siquiera terminar, ya sabíamos que las condiciones de Tokio eran muy complicadas y lo vivió en su propia piel. En el caso de Garbiñe, su rival jugó a un grandísimo nivel y no pudo avanzar a semifinales. Las chicas hicieron un gran trabajo. Me quedo con el ambiente del equipo, la relación entre las jugadoras es buenísima y eso produce mucha satisfacción.

La cita olímpica fue la última de Carla Suárez defendiendo los colores de España. Tras el US Open, cuelga la raqueta. ¿Qué ha significado la grancanaria para el tenis femenino español?

Está culminado su carrera de una manera espectacular. Todos conocemos a Carla a nivel deportivo, porque la hemos visto en las pistas, y a nivel personal. Tras el momento tan complicado que ha vivido, ha tenido la respuesta de toda la gente apoyándola. Se ha visto que clase de persona es, con la gente cerca de ella apoyándola muchísimo, lo que significa que no solo es una gran deportista, sino también una gran persona. Ha demostrado un gran coraje y mucha fuerza. Tuvo claro que quería retirarse el año de la pandemia, cuando éramos muchos los que le decíamos que aún le quedaba tenis para competir. En el momento en el que la pandemia no le permitió retirarse como ella quería, además con el revés de la enfermedad, mantuvo su idea de despedirse en las pistas. Se recuperó, y volvió a jugar a un nivel espectacular. Hemos visto a lo largo de toda su carrera que es una jugadora talentosa y lo ha vuelto a demostrar en Tokio.

Se marcha Carla, queda Garbiñe como gran referente y vienen pisando fuerte chicas como Sorribes y Badosa. ¿Se atisba un futuro ilusionante para el tenis femenino español?

Garbiñe lidera a este equipo con grandes resultados y llegando a ser número uno del mundo y ganando Grand Slams. Tanto Paula Badosa como Sara Sara Sorribes eran jugadoras de las que se esperaba que fueran importantes, y ya lo han demostrado. Este año ha sido muy bueno. Han hecho resultados en torneos importantes. Ya son el presente, tienen buena amistad y eso les ayuda a empujarse y animarse.

¿Cuál es la situación del tenis femenino español?

Creo que está muy bien, tanto a nivel profesional como de base. Competiciones como los dos W60 que se celebran en Gran Canaria demuestran que el apoyo de clubes, patrocinadores y los directores de torneo, más focalizados en el deporte base, está ayudando a que las jóvenes tengan la posibilidad de competir a nivel internacional sin salir de su país, que a nivel económico ayuda mucho. Tener tantos torneos con fases previas y finales les permite subir en el ránking; las jóvenes que vienen detrás lo están haciendo muy bien y se están posicionando donde las más mayores, que son referentes para ellas.

Gran Canaria es la única sede en el mundo donde se juegan dos W60.000 seguidos. ¿Qué importancia tienen torneos como el W60 Disa Gran Canaria y W60 Conde Jackson Maspalomas para las jugadoras?

Resultan fundamentales. El tenis funciona como una pirámide. Se empieza jugando torneos de 15.000 dólares y luego se va subiendo de categoría. Este tipo de torneos son especialmente complicados y es clave que los patrocinadores sepan de su importancia; sin ellos no encontramos a las Garbiñe o Paula... Crear una buena base hace grandes tenistas; conseguir que los patrocinadores sientan ese mensaje como suyo es primordial; son importantísimos para las jugadoras que se inician en el tenis profesional para poder verlas luego jugar un Grand Slam.

Están saliendo a la luz casos de deportistas de élite muy jóvenes con muchos problemas ante la presión por ganar, como el caso de la gimnasta norteamericana Simone Biles o la tenista japonesa Naomi Osaka. ¿Se prepara de alguna forma emocionalmente a las tenistas desde la base para un deporte individual y tan exigente como el tenis?

Debemos reflexionar sobre la carga que se pone sobre los hombros a deportistas de edades tan cortas. Estamos acostumbrados a verles competir y perdemos el foco de la realidad de lo que es la persona. Otro ejemplo es Jeļena Ostapenko, que pasó de ser la 50º del mundo a ganar Roland Garros en dos semanas y le cambió su vida por completo, de pasar desapercibida a ser el foco de atención. Hay que estar muy preparada mentalmente y ser muy madura, y los atletas por su juventud no tienen la experiencia para sobreponerse a esa presión. En ese sentido, hay que rodearse de un buen equipo para enfocar esos momentos complicados y que ayude a gestionarlos y cumplir los plazos como corresponden, evolucionando y dando pasos poco a poco preparándose para la carrera de un deportista. Esta carrera se inicia muy joven, con apenas 15 años, y esa madurez llega con el tiempo. El ejemplo más claro es el de Paula Badosa. Ella misma ha manifestado que vivió una presión tan alta al ganar el Roland Garros júnior que entró en una depresión. Hay muchos casos, también algunos menos mediáticos y cada cual a su nivel, con sus expectativas y lo que se espera de ellas. Siempre he intentado, como me pasó a mi, trasmitir lo que yo sentía y lo que me funcionaba para sentir que la competición no era algo tan duro; depende de la jugadora, de la educación, el entorno… Depende de muchos factores.

¿Cómo se lleva ese momento de decirle a una jugadora que no llega al nivel?

No estamos preparados para ese momento. En el deporte de competición se enfoca a los jugadores/as en triunfar y se enseña poco la gestión de la derrota. Es algo que hay mejorar, porque en el tenis justamente compites cada semana y pocos consiguen ganar cada semana. Lo más normal es perder cada semana y alguna vez tener la posibilidad de ganar algún torneo. Aprender a gestionar la derrota es importante para la salud del jugador o la jugadora, y es una cosa que no resulta sencilla de conseguir.