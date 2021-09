Borja Ruiz: «Falta rodaje, pero ya se ven cosas buenas»

Con la Supercopa en mente. Borja Ruiz, central internacional del CV Guaguas, se mostrtó satisfecho tras cerrar el ritual de amistosos en pretemporada de cara al debut oficial del equipo el próximo domingo 26 de septiembre ante el Feníe Energía Mallorca Vóley Palma en el Centro Insular de Deportes de Gran Canaria

«Afrontamos en buenas condiciones la Supercopa porque nos han venido bien estos partidos de pretemporada, aunque está claro que tenemos que seguir trabajando, porque el equipo necesita más rodaje, aunque ya se ve que tenemos grandes jugadores y se ven ya cosas bastante buenas», argumentó el nuevo jugador del equipo que comanda una temporada más Sergio Miguel Camarero.

Y aunque no han tenido muchas pruebas en estas semanas, Ruiz considera que el Guaguas está «en el buen camino para llegar en el mejor momento a la Supercopa este domingo».

Acabar en temporada

Por eso el central cree que la mejor versión del equipo se verá durante la temporada y que estos primeros partidos, aunque haya un título en juego por delante, serán básicos para que el conjunto se funda. «No hemos tenido prácticamente partidos de preparación y ya tenemos encima la Supercopa y seguidos el primer partido de la Champions y el primero de la Superliga. Ya no hay nada más que trabajar fuerte para mejorar aquellos aspectos de nuestro juego en los que hemos visto que hemos fallado, entrenar para ello para llegar a la Supercopa lo mejor posible».

Borja Ruiz se incorporó directamente desde la última concentración de la selección española, pero ya le ha dado tiempo de empezar a conocer a sus compañeros. «Sabemos lo que cada uno de nosotros tiene bueno y en lo que flojea, que está claro que tenemos todos que mejorarlo porque para eso somos un equipo y en el momento en el que juguemos como tal mejorando esos aspectos que nos faltan creo que este equipo tiene un potencial altísimo y para eso está confeccionada esta plantilla», argumentó el jugador.

Por último, Ruiz no pudo ocultar su satisfacción por llegar a un club ganador como el Guaguas. «Estoy muy feliz, porque la temporada pasada me quedó la espinita clavada de no poder competir en playoff. Tenía muchas ganas de estar aquí y pelear por los títulos que para eso he venido», añadió.