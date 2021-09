La mano de Chus Trujillo como vitamina. Aunque empezó poniéndose por delante con un gol de Pitu pasada la media hora inicial, el Panadería Pulido San Mateo terminó cayendo en casa contra el Ceuta. Raíllo, a los pocos minutos del segundo tiempo, y Aisar en un contragolpe arrebataron a los de Juan Carlos Socorro los tres puntos. Con esta derrota, los grancanarios continúan en la parte baja del grupo IV de la Segunda RFEF con 2 puntos de 12 posibles. El dominio fue alterno en la primera mitad, pero el Panadería Pulido San Mateo fue más vertical que la escuadra entrenada por el grancanario Chus Trujillo. Los locales gozaron de dos buenas ocasiones: la primera fue para Quintero en un balón dentro del área que fue golpeado con potencia y que despejó Montagud a córner. Poco más tarde lo intentó Aday López en un golpeo de falta que tocó ligeramente en la barrera y se fue por poco.

El Ceuta, por su parte, tuvo acercamientos como un centro de Iván al que no llegó Raíllo en el área pequeña por milímetros. Finalmente, el Panadería Pulido San Mateo logró ponerse por delante una vez superada la media hora con un pase filtrado al centro que dejó sólo a Pitu. Este, sólo ante el portero, le batió con un tiro raso al palo largo. Tras el intermedio, surtieron efecto los cambios de Chus Trujillo y a los dos minutos empató el Ceuta. Reina realizó un pase filtrado para dejar solo a Raíllo, quien batió a Guanche en una acción similar a la del tanto grancanario en el primer tiempo. Tras el empate el Panadería Pulido San Mateo tuvo una oportunidad clara después de un centro al interior del área: el balón quedó suelto y Gabri, buscando ajustar el remate, lo envió fuera por poco. Minutos más tarde, llegó el gol de la victoria para los ceutíes en un contragolpe. Centró Benji al interior y ahí remató Aisar de manera inapelable. El equipo de Juan Carlos Socorro lo intentó pero no logró superar a una defensa bastante segura, que recogió filas tras el gol. El Panadería Pulido San Mateo lo intentó hasta el final con juego directo y balones largos, pero no pudo evitar su segunda derrota de la temporada.

FICHA TÉCNICA:

PANADERÍA PULIDO SAN MATEO: Guanche; Emilio, Óliver, Rubén, Godoy (Rayco, 76’), Felipe, Pitu, Uday, Aday (Raú Sosa, 62’), Kilian Alemán (Fran Romero, 54’) y Quintero (Gabri Martín, 62’).

CEUTA: Montagud; Carrasco, Capa, Iván (Aisar, 46’), Ismael César (Reina, 46’), Raillo (Benji, 65’), Misffut, Alain, Alcalde (Ismael, 81’), David (Gurrutxaga, 90’) y Samu Casais.

ÁRBITRO: Roberto González Sancho (Comité Castellanomanchego). Amonestó por parte de los locales a Rubén, Aday López, Kilian Alemán, Raúl Sosa y Romero. Por parte de los visitantes fueron amonestados Carrasco y Capa.

GOLES: 1-0: (38’) Pitu. 1-1: (47’) Raillo. 1-2: (67’) Aisar.

INCIDENCIAS: Campo de Fútbol Vega de San Mateo ante unos 400 espectadores. Césped artificial en buenas condiciones. Mañana soleada. Se guardó un minuto de silencio en memoria del joven David Pérez Almeida.