El CB Lanzarote Puerto del Carmen conseguía este sábado un empate a 27 en el Municipal de Tías ante el Comercial Ulsa Hand Vall Valladolid en la tercera jornada de la División de Plata nacional.

El partido estuvo igualado durante gran parte del primer tiempo pero en la reanudación las vallisoletanas consiguieron acelerar y conseguir cierta distancia (min. 35, 13-17). Las locales no bajaron la cabeza y en unos minutos consiguieron devolver las tablas al marcador (min. 40, 17-17). A partir de ese momento parecía que la victoria caería del lado tiñosero, con livianas ventajas de hasta tres goles en los minutos finales, pero las de Rubén Carrasco no se rindieron y llegaban al pitido final con el empate en sus alforjas.

Cecilia Colmenero era la máxima goleadora entre las pucelanas con siete goles, bien acompañada en el ataque por Elisa Méndez, con otros seis tantos. En las filas del Lanzarote Puerto del Carmen Lucía Betancort y Atteneri Morales conseguían, cada una, seis goles.

El entrenador tiñosero, Juanmi Pérez, comentaba al finalizar que “ha sido un partido bastante igualado, con diferentes alternativas en el marcador pero creo, sinceramente que el partido se decantó por la portera del Valladolid, hemos fallado bastantes lanzamientos de seis metros y eso creo ha sido lo que decantó el partido hacia el empate. Tuvimos opciones de ganar pero también de perder. Mejoramos día a día pero hoy los lanzamientos de seis metros nos lastraron, en defensa estuvimos algo irregulares pero, ante un buen equipo como el Valladolid, eso se paga también. Damos por bueno el marcador y ahora toca seguir trabajando. Estamos en construcción, esto no es fácil, las sensaciones que me quedan son las de que no se quedaron los dos puntos pero hay que ser positivos y seguir trabajando”, finalizaba Pérez.

El partido de la próxima semana del club tiñosero en casa del Siero Deportivo Balonmano ha sido aplazado por lo que el próximo partido será en la cancha del Salud Tenerife el próximo 17 de octubre a las 12:30 horas.

Ficha Técnica:

CB LANZAROTE PUERTO DEL CARMEN 27

COMERCIAL ULSA HAND VALL VALLADOLID 27

CB Lanzarote Puerto del Carmen (27): Marta Brito, Carla Hernández (4), Cristina Betancort (1), Kenia Hernández (1), Beatriz Betancor (2), Luci Betancort (6), Ana Zaida Rodríguez, Atteneri Morales (6), Made Cortez Fuenzalida, Mónica Cabrera (3), Romina Machín, Carolina Charlo (3), Lucía Olivier (1) y Ainhoa Leiton. Entrenador: Juanmi Pérez.

Comercial Ulsa Hand Vall Valladolid (27): Candela González, Alicia Hernández (5), Cecilia Colmenero (7), Marina De La Puente (2), Andrea Macho, Lucía Parro, Jana Cuesta (3), Laura Escudero, Elisa Méndez (6), Alicia Xue Vicente, Carla Sánchez (3), Marta Valderrama, Ángela Zangroniz, Laura Muñiz y Carolina Delgado (1). Entrenador: Rubén Carrasco.

Parciales cada 5 minutos: 3-2, 4-5, 6-6, 7-7, 9-9, 12-13 (descanso) 13-17, 17-17, 21-18, 23-20, 24-23, 27-27 (final)

Árbitros: Albert Pérez y Daniel Toro. Excluyeron por parte del CB Lanzarote Puerto del Carmen a Kenia Hernández, Mónica Cabrera y Carolina Charlo (2). Por parte del Comercial Ulsa Hand Vall Valladolid a Alicia Hernández (2), Marina De La Puente y Ángela Zangroniz.

Durante el partido se realizó una recogida de artículos de primera necesidad para ayudar a los vecinos de La Palma afectados por el volcán de Cumbre Vieja