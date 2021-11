El Guaguas no puede fallar en su visita a Ibiza

La novena jornada de la Superliga Masculina de voleibol lleva hasta territorio balear al Guaguas, que hoy se mide al Ibiza (18.00 horas). Un duelo en el que los amarillos no pueden fallar después de sus tropiezos contra el Almería y Manacor, escuadras que comparten el liderato. El equipo grancanario, cuarto en la tabla, busca una victoria que le permita aprovechar el duelo que enfrenta a almerienses y manacoríes dos primeros para así recortar diferencias.

Tras firmar la pasada semana pleno de triunfos en sus compromisos, uno europeo y otro en el torneo doméstico, los de Sergio Miguel Camarero pretenden continuar la racha. Aunque los jugadores y el cuerpo técnico del Guaguas son conscientes de que la prioridad es Europa -el miércoles se mide al cuadro belga del Decospan VT Menen en la CEV Cup- y que en las competiciones nacionales nada está decidido hasta la disputa de la Copa del Rey y de los playoffs por el título, salir líderes de la novena jornada de la Superliga resultaría positivo en lo moral, pero no definitivo en absoluto de cara a revalidar un título para el que siguen siendo uno de los máximos favoritos.

«Va a ser un partido complicado el del Ibiza, pero vamos a por todas porque nos hacen falta esos puntos para poder estar en la parte de arriba de la tabla», aseguró Sergio Miguel Camarero, entrenador de los amarillos.

Dos amigos en el rival

En el cuadro pitiusos nos encontramos a dos jugadores que se van a medir contra el equipo de su tierra. Nos referimos a Javier Sánchez -hijo de Paco Sánchez Jover, el vicepresidente del Guaguas- y Arabisen Rodríguez. «A ambos les tengo bastante cariño, he jugado con ambos al vóley playa y me parecen dos personas increíbles. Les he visto jugar esta temporada y la verdad es que han mejorado muchísimo, han subido su nivel», manifetó el máximo responsable técnico del actual campeón de la Superliga Masculina.

A ellos también se refirió Moisés Cézar, el capitán: «Jugar contra Javier Sánchez será una sensación extraña después de estar cuatro temporadas jugando juntos y ser muy amigos. A Arabisen también le tengo un gran aprecio».