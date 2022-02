Noah López, único canario en semifinales

El torneo grancanario del Rafa Nadal Tour by Santander, que se está disputando en las instalaciones de El Cortijo Club de Campo, en Telde, entra en el momento decisivo. Tras la disputa ayer de los cuartos, hoy, a partir de las 9.00 horas, se conocerán a los finalistas de las tres categorías que compiten, la sub 12, sub 14 y sub 16, tanto en masculino como en femenino. Hay un representante grancanario en la lucha por una plaza en gran final. Se trata de Noah López Querubino en sub 16.

El lanzaroteño protagonizó la gran alegría del día para la representación local. El campeón de Gran Canaria obtuvo una plaza en semis tras vencer por 7-5 y 6-1 al esloveno Luka Talan Lopatic. Junto a él pugnan por un puesto en la final Manel Lázaro, favorito número uno, el checo Sebastian Chodura y el madrileño Luis Llorens. En féminas, se clasificaban Elena Morales, campeona de Andalucía, la balear Marina Gatell, la madrileña Coral Valle y la castellonense Elena Molla. El Rafa Nadal Tour by Santander Gran Canaria sube el nivel En la categoría sub 12 masculina, dos de los cabezas de serie conquistaron una plaza en semifinales. Nos referimos a Ian Barroeta, campeón de Cataluña y ganador del Rafa Nadal Tour by Santander en Barcelona, y Fernando Fontán Pardo, campeón de Madrid en su categoría. El primero de ellos se impuso por 6-3 y 7-5 a Hugo Suárez, el campeón de Gran Canaria. El segundo hacía lo propio ante Marco Quesada, al que derrotaba con por 7-5 y 6-1. A los principales favoritos del cuadro les acompañan en semis el francés afincado en Cádiz Louis D’Auzac e Izan Bañares. En cuanto a las representación femenina de esta categoría sub 12, Irene Basalo, campeona de Andalucía y ganadora del tour en Barcelona, fue la primera en alcanzar las semifinales. Cabeza de serie del torneo grancanario, vencía a Julia Sureda por un claro 6-1 y 6-0. Junto a ella se clasificaron Ana Luque, Natalia Heras y Briana Navarro, favorita número dos del cuadro en esta categoría. Por lo que hace referencia a los competidores en sub 14, en los duelos que reparten hoy los dos billetes para la gran final masculina estarán presentes Maxi Carrascosa, campeón de España sub 12, el valenciano Gonzalo Vedri, el gallego Andrés Pereiro, subcampeón del Rafa Nadal Tour by Santander en Valencia la pasada edición, y el segoviano Fermín Barcala, campeón de Madrid. En femenino, Marina Quesada, campeona de Cataluña y cabeza de serie del torneo que se disputa en El Cortijo Club de Campo, la balear Mireia Sagrista, la búlgara Vanesa Veselinova Vlahova y la rumana Sorana Matis protagonizan la penúltima ronda.