«Sentí que había llegado el momento de volver a casa»

¿Qué le ha impulsado a regresar a casa después de cinco años en los que ha jugado en Rumanía y Alemania?

Desde el momento en el que me fui en mi pensamiento siempre estuvo abierta la posibilidad de volver cuando mi cabeza me lo pidiese. Ese momento ha llegado. Es algo que se siente. Tengo ganas de disfrutar del balonmano estando cerca de los míos.

¿Cómo se ha fraguado su regreso al Rocasa?

Desde que salí del club siempre hemos tenido muy buena relación. Hemos mantenido el contacto y siempre me han mantenido las puertas abiertas. Hace ya una temporada que empecé a plantearme una posible vuelta y ahora se concretó la situación.

¿Qué le está pareciendo desde la distancia la temporada que está realizando el Rocasa?

La liga les está costando un poquito. Partidos que tenían que haber ganado no han podido hacerlo y queda ya poco tiempo. Pero todavía cuentan con bastantes opciones de poder ganar los títulos de la EHF European Cup y de la Copa de la Reina.

¿Qué espera del equipo que se está conformando para la próxima temporada?

Estoy muy ilusionada y con ganas de empezar a trabajar la temporada que viene, tanto con las chicas que ya conozco y que son mis amigas, como con los fichajes nuevos que se incorporan al equipo. Todas nos vamos a aportar muchas cosas las unas a las otras. Va a ser una gran temporada. Con el equipo que tenemos creo que nuestra mentalidad debe de ser la de intentar ganar todos los títulos.

Lleva cinco años alejada de la Isla desde que abandonó el Rocasa ¿Qué le ha aportado esta experiencia como persona y como deportista?

Cuando salí del Rocasa elegí ir a Rumanía porque era una liga bastante fuerte. Para mí suponía un reto estar en una competición más exigente a nivel físico y técnico. Me motivaba poder poner a prueba todas mis cualidades y al final así ha sido. Me ha aportado muchas cosas buenas que me han hecho mejorar como jugadora. Personalmente era también un reto el poder adaptarme y sentirme cómoda con los colores de esos equipos. Es algo que creo que he conseguido con creces. Me considero trabajadora, me gustan los retos, superarme y tengo ganas de dar 100% en el Rocasa.

«La temporada que viene tenemos que tener la mentalidad de ir a por todos los títulos que disputemos»

Ha tenido la oportunidad de compartir vestuario con Robert Cuesta, el actual entrenador del Rocasa, en la selección española. ¿Qué le parece como técnico?

Siempre hemos tenido buena relación. Es una persona cercana que siempre te dice tanto lo positivo como lo negativo, todo ello con mucho respeto. Estoy muy contenta y pienso que nos vamos a entender muy bien.

¿Cómo ve el cambio en la política de fichajes, apostando por la calidad y la experiencia ya contrastada, en lugar del talento joven por explotar?

En el caso de Marta Mangué y en el mío propio, creo que la intención del club siempre ha sido la de que sus jugadoras terminen sus carreras en casa. A nivel de experiencia, los fichajes que se han realizado hasta el momento creo que somos todas jugadoras con experiencia, con vivencias que a lo mejor las más jóvenes no han tenido todavía la posibilidad de vivirlas. Va a ser la combinación perfecta con ellas, porque a nuestra experiencia se va a sumar las ganas de las chicas jóvenes por estar ahí. Nos vamos a nutrir mutuamente.

¿Se ve en un futuro ocupando la banqueta de entrenadora?

Una vez que acabe mi carrera deportiva no me veo como entrenadora. Seré una aficionada más que irá a ver los partidos.

¿Qué opciones tiene el Rocasa de sumar esta temporada su tercer título continental?

Tiene muchas posibilidades. Es una competición que siempre se le ha dado bien. La clave va a estar en ir paso a paso, centrarse primero en el partido de mañana en la República Checa ante el Galychanka ucraniano (16.00 horas), darlo todo en los 60 minutos, para después poder cerrar la eliminatoria en casa y clasificarse para la final. Puede que al final podamos ver una final española con el Málaga y que al final el Rocasa se lleve el título para casa.

¿Qué le falta a la Liga Guerreras Iberdrola para competir de igual a igual con las competiciones más fuertes del continente?

Las jugadoras más top son reacias a venir a España por el nivel actual de la liga. Siempre buscan jugar en competiciones potentes, del más alto nivel y esa es la principal diferencia. Para mejorar todavía se necesita tiempo.

¿Cómo se está viviendo en Rumanía la invasión de un país vecino como Ucrania?

Es triste. Tenemos una compañera ucraniana y verla sufrir cada día por su familia, es algo que nos ha afectado a todas.