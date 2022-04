El Olímpico somete al Avarca de Menorca para sellar la final soñada

Partido vibrante el que se ha vivido en el Centro Insular de Deportes de Gran Canaria, en el que el Olímpico ha completado su remontada en la eliminatoria, imponiéndose a un aguerrido Avarca de Menorca (3-1), gracias al liderazgo en el partido de Saray Manzano que se echó a las espaldas el equipo en los momentos más complicados. Destacar la aportación de Julia De Paula que a sus 16 años ha vuelto a ofrecer destellos de la que es la mayor promesa española del voleibol nacional, en un partido del más alto nivel.

Las grancanarias se citan con el Haris en la soñada gran final canaria de la Liga Iberdrola, un duelo entre las dos islas por el título de Liga que no se produce desde 2006, tras protagonizar el Hotel Cantur y el Marichal cinco finales consecutivas entre la temporada 2001-02 y la 2005-06.

El choque arrancaba con muchos errores en el arranque del primer set a ambos lados de la red, con los dos equipos tanteándose e intentando aplacar los nervios. El Olímpico con el transcurso de los minutos crecía con su eficacia en el saque, lo que dificultaba la recepción del Avarca de Menorca, que a pesar de la contundencia de Westergaard e Hiruela, no bastaba para evitar el despegue de las grancanarias, que volvían a encontrar en Saray Manzano y en su poderío por el centro con Gaby Rocha y Lucía Varela, la diferencia necesaria para imponerse en el primer asalto (25-20), tras cerrar el primer acto Julia De Paula con un poderoso remate cruzado (1-0).

Un parcial de salida de 3-0 colocaba a las grancanarias en el buen camino en el arranque de una segunda manga en la que a pesar de disponer de una renta de cuatro puntos, las menorquinas, lideradas en ataque por Westergaard e Hiruela lograban remontar para entrar en la recta final en un intercambio de golpes en el que Saray Manzano y Raquel Montoro eran las encargadas de cerrar el set a su favor por un ajustado 28-26 que dejaba la clasificación para la gran final a un solo asalto de distancia (2-0).

El Avarca de Menorca afrontaba el tercer acto con la soga al cuello, con la necesidad de sumar un triunfo parcial que les permitiese alargar el partido en un cuarto set. Las pupilas de Bep Llorens no fallaban y comenzaban de la mejor manera con Wanda Banguero y Carlota García adelantando a las menorquinas, en un set en el que el Olímpico no terminaba de reencontrarse con su mejor juego, a pesar de las apariciones fugaces de Lucía Varela, Gaby Rocha y Saray Manzano, que le bastaba a las locales para evitar el despegue de su rival en el marcador, pero que no podía impedir el triunfo merecido de las visitantes por 22-25 (1-2).

Las grancanarias se recuperaban de la mejor manera del mazazo, endosando a las menorquinas un parcial de salida de 4-0 que les daba la tranquilidad necesaria para dominar con puño de hierro el cuarto set. Bep Llorens consumía los dos tiempos muertos de manera consecutiva buscando una reacción que a pesar de la gran actuación de Westergaard no le bastaba para contrarrestar la solidez en la defensa-bloqueo de las amarillas, con Saray Manzano comandando la ofensiva local llevaba a las suyas hasta la segunda final canaria de la historia tras cerrar el 25-17 con una diagonal imparable Sulián Matienzo, que cerraba el triunfo del Olímpico por 3-1.