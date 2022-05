Honores para el tricampeón

El madrugador tricampeón de Europa, el Rocasa, fue recibido ayer con honores por aficionados, familiares y allegados en su aterrizaje en la Isla, procedente de Málaga. Hoy le toca cumplir con un intenso programa con las visitas institucionales, que arrancarán en las Casas Consistoriales del Ayuntamiento de Telde, donde el equipo va a ser recibido por Carmen Rosa Hernández (alcaldesa) y por Diego Ojeda (concejal de Deportes).

Posteriormente, toca visitar el Cabildo para recibir el homenaje de Antonio Morales, el presidente, y de Francisco Castellano (consejero de Deportes). La ruta continuará luego por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde se firmará un convenio de colaboración con el rectorado. Y cómo no, no falta la tradicional visita a su esponsor principal.

Al son de la ‘Gallina Turuleca’

La célebre canción popular infantil de la Gallina Turuleca actuó como cántico de conjura del plantel del Rocasa en la previa y en la celebración del título sobre la pista del Martín Carpena, en el interior del vestuario, en la guagua de regreso al hotel y en su llegada al aeropuerto. En el aeródromo grancanario les esperaba una nutrida representación de aficionados y familiares que celebraban junto a las campeonas de Europa el tercer entorchado continental.

La música en general sirvió a las pupilas de Robert Cuesta durante el encuentro de vuelta de la EHF European Cup como vía de escape para paliar los nervios previos a la celebración del partido más importante de la temporada, así como para la celebración posterior del título, con Manu Pizzo como DJ de las Guerreras de Telde. La argentina se decantó principalmente por el reggaeton para amenizar el trayecto de la guagua desde el hotel de concentración en Benalmádena hasta el pabellón.

Controlar la ansiedad por tener que jugar en un ambiente como el generado por el Málaga en comunión con su afición, con más de siete mil gargantas entregadas a la causa de las panteras, fue la principal obsesión del técnico Robert Cuesta en la charla prepartido. En su alocución, el catalán intentaba transmitir la confianza necesaria para acometer un malagazo en toda regla, en no ser meras invitadas en la fiesta que pretendía llevar a las panteras blanquinegras hasta el que sería su segundo entorchado continental consecutivo en caso de lograr el triunfo en un escenario grandioso, con una puesta en escena nunca antes vista en un partido de balonmano celebrado en España.

Los nervios atenazaban al Rocasa, que tocaba fondo tras alcanzar las locales una renta favorable de seis goles que parecía condenar definitivamente a las teldenses ante un rival que era llevado en volandas por una afición que jaleaba cada gol de las suyas, y metía toda la presión que podía a su rival y a la pareja arbitral.

El ‘malagazo’ toma cuerpo

Las insulares volvieron a hacer gala en la competición continental de una fe inquebrantable, como en otros episodios anteriores de esta temporada. Esta fe les ha llevado a protagonizar remontadas increíbles durante este curso, hasta llegar a una final, que para mantener la tendencia, volvía a obligar a las pupilas de Robert Cuesta a remontar un resultado adverso.

Cuando parecía todo perdido, volvía a aparecer en escena el espíritu guerrillero de las amarillas para reducir la renta final hasta los cuatro goles, con dos goles decisivos de Alba Spugnini, la heroína ante el Skara, y una parada imposible de Silvia Navarro, que terminaba por enmudecer a un Martín Carpena que no daba crédito ante la gesta de las grancanarias, que sumaban su tercer título europeo, tras las dos Challenge conquistadas en 2016 y 2019.

María González, la gran capitana del Rocasa, cedía el honor de levantar el trofeo al cielo malagueño a su compañera y amiga Mela Falcón, mientras el We are the Champions y el confeti certificaban el triunfo canario ante la absorta mirada de las panteras malagueñas. Las locales, al igual que gran parte del público, asistieron respetuosamente a la ceremonia de entrega de trofeos en el que se convertiría en el inicio de fiesta de las tricampeonas de Europa.

Alegría desbordaba al grito de campeonas de Europa y una Gallina Turuleca que volvía a hacer acto de presencia en un recorrido hacia el hotel marcado por las ganas de celebrar este tan deseado éxito, el primero de la nueva era de Robert Cuesta al frente del banquillo teldense.

Baño en la piscina

Las jugadoras llegaban al hotel con sus camisetas conmemorativas de la consecución de su tercer título continental, arrancando la fiesta de la celebración con un baño nocturno en la piscina del hotel. Con él se cumplía la promesa del técnico y de las jugadoras de lanzarse al agua en caso de lograr el triunfo en la eliminatoria europea, antes de celebrar con cierta moderación la consecución de un entorchado muy deseado.