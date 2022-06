Juan Ruiz, presidente del Guaguas: "No somos el campeón y nos toca trabajar con humildad"

¿Cuál es el objetivo de partida del Guaguas en su tercera temporada consecutiva en la Superliga?

Salimos a competir con humildad, respetando a todos nuestros rivales, pero eso no quiere decir que no vayamos a ir a por todas en todas las competiciones en las que participamos -Superliga, Copa del Rey y CEV Challenge Cup-, porque el Guaguas es un equipo con un ADN ganador. Hemos rejuvenecido muchísimo el equipo, pasamos a tener una media de 26 años de edad en vez de los 33 que teníamos la temporada pasada. Se ha conformado un equipo competitivo, pero con muchos jugadores jóvenes, con hambre de ganar títulos. Queremos ser un equipo en el que todos seamos una piña y en el que tanto los que jueguen como los que no jueguen se apoyen mutuamente. El éxito del equipo debe de ser siempre el éxito de todos. Vamos a tener un equipo competitivo, con deportistas que tengan hambre deportiva y económica, que quieran ganar títulos tanto para ellos como para Gran Canaria con nuestro equipo.

¿Qué lección se aprendió el curso pasado?

La sensación que se dio el año pasado desde el principio era que el Guaguas iba a arrasar en todas las competiciones y eso supuso una motivación extra para nuestros rivales a la hora de jugar contra nosotros. Los equipos luchaban de una manera diferente cuando se enfrentaban a nosotros. Tenemos que ir con humildad porque además esta temporada no somos el campeón. Unicaja ganó la Superliga y Melilla la Copa.

¿A qué se debe el cambio de política de fichajes del club apostando por gente joven y de proyección, en lugar de apostar solo por jugadores top en cada posición?

Al empezar nuestro proyecto en 2020 en plena pandemia, el primer año tuvimos que optar por hacer un equipo deprisa y corriendo, con jugadores que nos pudieran dar un rendimiento inmediato para afianzar el proyecto lo antes posible. La mayoría de esos jugadores firmaron por dos años y por eso gran parte de ellos siguieron con nosotros la segunda temporada. No es que hayamos cambiado la política de fichajes, sino que es ahora cuando se han dado las circunstancias para cambiar esa política y apostar por gente joven y con hambre.

¿Porqué se marchó Pablo Kukartsev del Guaguas?

El caso de Pablo Kukartsev fue especial y merece un capítulo aparte. Hay mucha gente que nos acusó de haberle dejado marchar, cuando en realidad tenía firmada su renovación por dos años más, incluso todavía tengo guardado en mi despacho ese contrato. Como el club era nuevo su agente nos pidió que incluyéramos una cláusula de salida por si la situación del club no era la que inicialmente todos deseábamos. Él no quería marchar de aquí, incluso se marchó llorando, pero fue su agente el que le asustó diciéndole que Adrián Escobar era de los mejores del mundo en su posición y que no iba a jugar, aunque puedo decir que es la primera vez en mi vida que vi a Sergio Miguel Camarero decirle a un jugador que iba a jugar bastante, cosa que no le ha dicho nunca a nadie. A pesar de todo decidió ejecutar su cláusula de salida y regresó al Unicaja.

¿El club se ha planteado la opción de que Alejandro Fernández se integre en el cuerpo técnico del primer equipo?

Alejandro tiene contrato esta temporada como líbero, aunque es cierto que en un futuro hemos pensado en él para que forme parte del cuerpo técnico del primer equipo. En principio es una opción que estamos valorando de cara a la próxima temporada.

¿Cómo se convence a todo un medallista olímpico como Martín Ramos para venir a jugar a la Superliga?

Fue más sencillo de lo que nosotros pensábamos. Él tiene amigos en Gran Canaria, conoció al equipo cuando jugó con nosotros los torneos de verano en pretemporada, siendo jugador del Narbonne francés. Dentro de la tasa salarial que manejamos esta temporada en la que hemos rebajado el presupuesto de 1,4 millones de euros a 1,2 millones, Martín encaja a la perfección.

Miguel Ángel de Amo es de los pocos jugadores veteranos que se han fichado esta temporada y viene con la fama de ser uno de los mejores colocadores españoles de la última década, ¿Cómo le convencieron para regresar a España y vestir la elástica del Guaguas?

Su representante, que es el mismo que el de Matt Knigge, nos llamó para informarnos que quería abandonar la República Checa. A pesar de que tenía dos buenas ofertas para esta temporada, al jugador le ilusionaba venir a Las Palmas de Gran Canaria. Habló con Sergio, para quien Miguel Ángel de Amo es uno de los mejores colocadores de España y de Europa, por lo que rápidamente llegamos a un acuerdo para que fichase por el equipo. Actualmente está jugando la Golden League con la selección española a un gran nivel.

La llegada de Dani Ruiz y la renovación de Alejandro Fernández hacen que el equipo tenga a dos de los tres mejores líberos de la Superliga. ¿Va a suponer un problema al tratarse de un puesto tan específico?

Para mí son los dos mejores líberos de España y a nivel europeo son de los mejores en su posición. Dani tiene 25 años y Alejandro ya tiene 35, pero ambos están en muy buena forma. Si al final Alejandro tiene que ser suplente no supondrá un problema porque él es un jugador de equipo. Tanto él como Jorge Almansa nos ayudaron muchísimo en nuestra primera temporada y soy una persona agradecida.

Unicaja renunció a jugar competición europea por un tema económico, pero finalmente el Guaguas si que podrá participar y lo hará en la CEV Challenge Cup, que es una competición que se ajusta más al nivel actual de la Superliga. ¿Cómo afronta el equipo esta tercera campaña en Europa?

Estamos ya inscritos para disputar la Challenge. España cuenta con dos plazas europeas y al no competir Unicaja quedaba una de esas dos plazas libres. La CEV nos remitió recientemente la clasificación de la CEV Cup y volvimos a quedar por segunda vez consecutiva los quintos de la competición, mientras que por ejemplo el Haris que quedó subcampeón de la Challenge, no aparece entre los 20 primeros. El Guaguas además es el equipo número 41 del mundo, de 1.384 equipos en todo el planeta. No obstante, en Europa se ha visto la temporada pasada que se le puede ganar a cualquier rival, pero que también se puede perder. En la Challenge tenemos opciones de llegar lejos en la competición porque los equipos italianos no suelen jugarla, ya que todos sus equipos suelen disputar la Champions y la CEV Cup, y aunque puedes enfrentarte a equipos turcos o franceses, que son muy buenos, tenemos muchas más posibilidades. Vamos a tener un equipo competitivo, sin estrellas, para no vernos estrellados, unido, compacto. Este año nos hemos preocupado también por conocer el ámbito personal de cada jugador antes de ficharlo para evitar problemas como los del año pasado.

¿Qué jugador cree que va a sorprender más a la afición esta temporada?

Estoy convencido que tanto Adrián Olalla como Lucas Conde van a ser dos de las grandes sensaciones de la temporada. En el caso de Adrián estaba jugando de titular con la selección y sufrió un pequeño esguince que le obligó a abandonar la concentración y ahora está terminando sus exámenes. Es un jugador que sorprendió a Borja Ruiz en los entrenamientos con la selección por lo que salta, por como le pega a la bola desde cualquier lado, bloquea y además saca bien. El año pasado pidió quedarse en Soria para jugar de receptor, aunque también puede jugar de opuesto.

¿Cuándo comienzan la nueva pretemporada?

Los jugadores están convocados para comenzar los entrenamientos el 1 de agosto. Tenemos una invitación para jugar en Portugal un torneo los días 15, 16 y 17 de septiembre cerca de O'Porto y la semana siguiente, del 20 al 22, jugaremos el torneo internacional isla de Gran Canaria que todavía está por confirmar, en Ingenio y posteriormente jugaremos el torneo memorial alcalde Juan Rodríguez Doreste, que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria los días 23, 24 y 25 de septiembre. Jugaremos un total de siete partidos antes de que comience la nueva temporada, en la que puedo afirmar que estoy más ilusionado incluso que la anterior.

¿Cómo va la venta del libro 'Guaguas Campeón'?

Estamos empezando a moverlo a través de las redes sociales y en nuestra web. Además esta semana comenzó su venta en las tiendas de Base Bazar Sport y poco a poco se irá incorporando a otras librerías de la tienda. Es un libro que les va a encantar a los aficionados.

¿Por qué ha comenzado tan temprano la nueva campaña de abonados del Guaguas?

Queremos aprovechar que la pandemia está más controlada y que no tenemos las restricciones del curso pasado para poder contar con más abonados. A pesar de que la campaña de abonados no había comenzado oficialmente hasta el día dehoy, hubo 30 personas que renovaron su abono ya, por lo que decidimos adelantar la campaña y que cualquier aficionado que quiera abonarse pueda hacerlo ya vía telemática a través de nuestra página web. Contaremos con tres guaguas promocionales de la campaña que nos cede Guaguas Municipales.

¿Qué puede decirnos de la apuesta por poner en práctica el Campus del Guaguas?

En la Ciudad Deportiva de Gran Canaria tendrá lugar además del 15 al 31 de julio el Campus del Guaguas, con chicos y chicas de 14 a 19 años, para fomentar más la cantera, y formar un equipo competitivo de juveniles y de juniors.

El abono del Guaguas para la próxima temporada, a 50 euros

La entidad amarilla presentó en el día de hoy su nueva campaña de abonados con el nombre de Súbete al Guaguas, pudiendo los aficionados conseguir su abono telemáticamente, teniendo toda la información en la web oficial del club amarillo. El precio del abono es de 50 euros, incluyendo en el precio todos los encuentros de la Superliga y de la CEV Challenge Cup.

Los menores de 14 años podrán acceder gratis al recinto y cada abonado podrá retirar una entrada adicional de carácter gratuito.

El presidente de la entidad insular, Juan Ruiz, ejerció de maestro de ceremonias en un acto que contó con la presencia de Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria y la de José Luis Sánchez Ramón, secretario del Guaguas, responsable de la campaña de abonados.