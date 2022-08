Las cuatro perlas del Rocasa

Para Marta Siñol es toda una experiencia vivir una pretemporada con el primer equipo del Rocasa, en su primer curso en la Isla, la catalana lo toma como un proceso de aprendizaje, «una oportunidad enorme para aprender y crecer como jugadora y como persona»; sin embargo para María Zaldúa, a pesar de ser su primer curso con las Guerreras de Telde, la donostiarra ya cuenta con la experiencia previa de haber competido en la élite del balonmano femenino nacional, defendiendo los colores del Tenerife el curso pasado, afirmando que para ella «ha sido muy fácil integrarme en el juego del equipo, aprender todas las jugadas y estoy realmente muy contenta de estar aquí», mostrándose encantada por el recibimiento ofrecido desde el primer momento por sus nuevas compañeras.

Junto a ellas Andrea vive una nueva pretemporada con el primer equipo, en la que puede seguir aprendiendo de dos de las mejores porteras de la Liga Guerreras Iberdrola, como son Silvia Navarro y Ana Belén Palomino, lo que hace sentirse a la guardameta grancanaria como «una privilegiada compartiendo la portería con ellas, ya que en cada entrenamiento me permite aprender muchísimo, intento asumir todo lo que ellas hacen en cada una de sus acciones, para intentar aplicarlo y espero con el tiempo poder llegar a alcanzar su nivel para ser jugadora de pleno derecho del primer equipo en el Rocasa».

Nerea por su parte, vive su tercera pretemporada consecutiva con el primer equipo teldense, lo que le ha valido ya para tener su recompensa en forma de minutos de calidad con las mayores, en la Liga, en la Copa y en la EHF European Cup, afirmando en este sentido que «el año pasado disfruté de bastantes más minutos que la temporada anterior y espero que esta también pueda seguir aumentando”.

Las cuatro joyas del Rocasa están ilusionadas con el nuevo plantel con el que cuentan para afrontar la próxima campaña, la segunda del técnico catalán Robert Cuesta al frente del mismo y con el que consideran que todo es posible. Para Andrea «el buen trabajo que hemos realizado durante estas semanas en la pretemporada creo que se va a notar en el torneo amistoso de Málaga». Por su parte María ve como una motivación extra después de que el equipo ganase el año pasado la European Cup, el poder subir un escalón más para competir en la EHF European League, afirmando que van «a dar mucho de que hablar en Europa, porque este equipo se ha reforzado muchísimo y espero que el equipo pueda llegar bastante lejos».

Marta Siñol, por su parte, se compromete a «trabajar como una hormiguita», siendo consciente de que aunque parte como jugadora del filial –que competirá este año por primera vez en la categoría de plata del balonmano femenino nacional–, cuenta con una oportunidad única para poder pelear por cumplir su sueño de «debutar en la División de Honor», para lo cual entrena «unas cinco horas y media» para poder estar a la altura de un equipo que cuenta según sus palabras con un nivel de jugadoras «brutal, con un ritmo de juego increíble». Y Nerea tiene claro que este curso toca «pelearle todo a Bera Bera», dado que el Rocasa parte a priori con la vitola de gran candidato al título junto a las donostiarras y sin olvidar al Costa del Sol Málaga y el Gijón.

Como apasionadas que son al balonmano, las cuatro perlas del Rocasa cuentan con unos referentes claros en los que se han venido fijando desde que eran niñas, teniendo la suerte de compartir con algunas de ellas vestuario.

Unos referentes claros

Andrea Suárez lo tiene claro. Con una amplia sonrisa en su rostro reconoce que su gran referente lo tiene en casa, «siempre será Silvia Navarro». Para la meta grancanaria es un lujo recibir una master class de la considerada como mejor portera del mundo en cada entrenamiento y en cada partido, un aprendizaje que le ha servido para crecer, mejorar y emular a su ídolo, siendo clave en el oro conquistado con la selección española sub 20 en la President’s Cup en el Mundial de la categoría, una experiencia inolvidable para ella, «regresé muy contenta con mi actuación, con partidos más buenos y otros menos buenos, como es normal», recuerda la canterana.

Marta Mangué es la gran referente de Nerea Guerra, junto a Nerea Pena, afirmando que “siempre me he fijado mucho en jugadoras de la selección como ellas», aprovechando al máximo para aprender de la Pantera, que junto a Almudena Rodríguez, son para la jugadora majorera «estrellas de nivel mundial que han conseguido todo lo que cualquier jugadora querría lograr». Marta Siñol por su parte se deshace en elogios hacia la repatriada Mangué, reconociendo que desde los siete años es «su gran referente», afirmando que «jugar y entrenar con ella es un sueño cumplido».

Por último, María Zaldúa intenta seguir los pasos de «Julen Aguinagalde, vasco como yo y mi prima Andrea Zaldúa, que ha sido internacional en categorías inferiores y encima nos enfrentaremos a ella en el primer partido de liga».

Victoria sencilla ante un débil Quintus (39-18)

Estreno plácido del nuevo proyecto del Rocasa en el II Torneo Internacional Costa del Sol, en el que las pupilas de Robert Cuesta midieron fuerzas en su primer encuentro en lo que va de pretemporada. Su rival, el débil conjunto neerlandés del Quintus, que llegaba a la cita después de ser goleado en la jornada inaugural por el Málaga (36-20), no era rival para las teldenses que mediada la primera parte endosaban un contundente 10-3 que dejaba a las teldenses en el buen camino. La mejoría de las neerlandesas no les bastaba para acercarse en el marcador, llegando las pupilas de Robert Cuesta al ecuador del choque duplicando en goles a su rival (18-9). Cuesta aprovechó la segunda parte para repartir minutos entre sus jugadoras pensando en el compromiso que les espera este mediodía ante las anfitrionas, el Costa del Sol Málaga (11.00 horas), lo que no frenó la voracidad del Rocasa que cerró el marcador final con un abultado 39-18 a su favor.