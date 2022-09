El suizo Jules-Henri Gabioud, que el pasado mes de agosto cruzó en primera posición junto a su hermano Candide la meta de la PTL en la localidad francesa Chamonix y que el año pasado ganó el Tor de Glaciers, estará en la línea de salida de la WAA Ultra 360 The Challenge Gran Canaria, una carrera de autosuficiencia de unos 270 kilómetros que tendrá lugar el próximo 16 de noviembre en Tejeda.

Gabioud, de 35 años de edad, cuenta con un amplio palmarés en pruebas de ultradistancia, entre las que destaca las victorias en las dos últimas ediciones de la PTL, la prueba más larga y dura del UTMB; en el Tor de Glaciers, una carrera de 450 kilómetros de distancia y 30.000 metros de desnivel positivo donde el año pasado cruzó la meta junto a Luca Papi; en Trail Verbier St-Bernard (Suiza) o la prueba marroquí Ultratrail Atlas Toubkal.

El corredor suizo, que compite por primera vez en Gran Canaria, señala que su participación en WAA Ultra The Challenge Gran Canaria es “una aventura que hay que vivir”. “Mi amigo Luca Papi me ha hablado mucho de esta carrera y estoy deseando afrontar el reto de la 360”, añade el suizo, quien no había podido participar en anteriores ediciones de la carrera debido a que es profesor de esquí y las fechas le coincidían con su trabajo.

Jules-Henri Gabioud es uno de los favoritos para hacerse con la victoria de la única carrera de autosuficiencia de Canarias, que el próximo 16 de noviembre saldrá desde el casco urbano de Tejeda y discurrirá por toda la isla, atravesando diecisiete de los veintiún municipios que conforman Gran Canaria. Los participantes tendrán 100 horas para cubrir los aproximadamente 270 kilómetros y 25.000 metros de desnivel acumulado de la prueba, cuyo recorrido no se dará a conocer hasta diez días antes de la carrera.

WAA Ultra 360 The Challenge Gran Canaria cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular Deporte, Ayuntamiento de Tejeda, Promotur del Gobierno de Canarias, WAA Ultra, Fred Olsen Express y Provital.