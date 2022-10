Oportunidad desaprovechada por el Juan Grande esta mañana en un choque que parecía propicio para que las pupilas de María Pontejo pudiesen sumar su segunda victoria del curso. Sin embargo nada salió bien para las insulares que perdieron su racha de imbatibilidad ante un Córdoba más efectivo y que sumó tres puntos vitales para poner tierra de por medio con la zona baja de la tabla (0-3).

El partido vino marcado desde el pitido inicial por la intensidad de los dos equipos, que hacían gala de su fama de guerrilleros, tornándose el choque en un encuentro muy físico , en el que la fortuna no sonreiría a las insulares.

Tras un intercambio de golpes durante los primeros compases del encuentro, llegaría al borde del cuarto de hora, la primera acción de peligro para las cordobesas, que se encontraban con la decidida respuesta de la meta local, Recalde. El Juan Grande devolvía el susto en un gran testarazo de Valeria que era despejado por una muy segura Nuria Ferrer, que mantenía inalterable el marcador.

Valeria volvió a disponer de una ocasión para inaugurar el marcador a la media hora de juego con un chut desde la frontal del área que no encontraba la recompensa buscada, sin embargo sería el Córdoba el que rompía la igualada al filo del descanso, en una jugada de pilla de Barquero que conseguía empalar a la red un desafortunado despeje de Recalde (0-1).

El Juan Grande intentaba igualar la contienda en el reinicio del juego en la segunda parte, pero Raquel enviaba el esférico ligeramente desviado por encima del travesaño de la portería cordobesa.

Pero nuevamente eran las andaluzas las que no perdonaban a su rival, en una brillante jugada de Cintia que tras deshacerse de varias defensoras, introducía el cuero en el interior de las mallas de la portería defendida por Recalde (0-2).

A pesar del segundo mazazo recibido, las pupilas de María Pontejo no cesaban en su empeño de recortar diferencias en el marcador, refrescando su once tirando de banquillo, pero una vez más era el Córdoba quien volvía a tener la fortuna de su lado, cerrando su cuenta goleadora desde los once metros, con un penalti bien ejecutado por Elisa ante el que nada podía hacer Recalde para evitar que el 0-3 subiese al marcador a falta de media hora para el final del choque.

Alba Santamaría tuvo la oportunidad de maquillar el resultado final, pero una vez más la suerte del gol se le negaba a las grancanarias que terminaban claudicando por primera vez en la temporada por el consabido 0-3.