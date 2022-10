Rafa Cabrera Bello, ganador del Acciona Open de España de golf en 2021, declaró ayer que llega «con una sonrisa» a la edición de este año, que empieza mañana y repite como sede el Club de Campo de Madrid, y subrayó que «defender el título de campeón es especial».

El golfista grancanario logró la victoria la pasada edición tras vencer en un hoyo de desempate a Adrián Arnaus. Este año intentará revalidar la corona en un campeonato al que llega tras «recuperar la confianza» que necesitaba.

«Llego con una sonrisa muy grande, porque defender el título siempre es muy especial y más en un campo que me gusta tanto. Por amigos, familia y el público de Madrid, con permiso de todos los compañeros, voy a ponérselo lo más difícil posible a mis rivales», dijo Rafa Cabrera Bello en la presentación del torneo en el Ayuntamiento de la capital de España, en un acto en el que coincidió con el vasco Jon Rahm, gran favorito que buscará su tercer triunfo en el torneo.

«El año pasado me notaba más perdido, no terminaba de encontrar las buenas sensaciones, y no entiendo cómo pude encontrar esa pizca de magia y recuperar la confianza que tanto necesitaba para poder llevarme el trofeo. Ahora llego en condiciones excelentes y me considero mucho más preparado que lo que estaba el año pasado. Estoy más tranquilo esta semana de lo que estaba el año pasado», confesó el jugador isleño.

Más seguro

El golfista grancanario ha cambiado su forma de jugar tras modificar sus entrenamientos y se encuentra más seguro con el rendimiento que está teniendo: «He trabajado mucho en mi juego, he cambiado cosas del swing y estoy viendo sus frutos. Cada día que voy a jugar o entrenar salgo reforzado, lo están mostrando en las últimas semanas. . Antes lo pasaba mal en el sentido de que dedicamos muchas horas y si no ves resultados te creas esa frustración. Eran innumerables horas practicando para no encontrar lo que buscabas. Cuando no entiendes o no encuentras la raíz del problema se hace duro, pero el deporte profesional es duro».