La primera sorpresa del día se daba nada más empezar la competición, cuando alrededor de las 07:30 de la mañana, la eventual campeona Kaede Inoue batía a la ‘rider’ local y gran favorita Iballa Ruano por un margen de tan solo 0,6 puntos.

En la segunda semifinal, la otra gran favorita, Lucía Cosoleto conseguía frenar el empuje de la jovencísima Sakura Inoue, que se quedaba a las puertas de volver a cruzarse con su hermana Takede en la final, como ya sucedió en la prueba junior.

Según avanzaba el día, las olas y la marea seguían subiendo hasta el punto de encontrar las condiciones óptimas para la disputa de la final femenina. Una lucha de poder a poder entre la argentina Lucía Cosoleto y la japonesa Takede Inoue. La manga empezaba con Inoue aprovechando la más mínima oportunidad para montarse en una ola pero sus intentos no eran bien valorados por los jueces. Por su parte, Cosoleto utilizaba una estrategia diferente, esperando para encontrar la ola adecuada, lo cual le valió para sumar dos puntuaciones de más de 6 puntos, que la situaban como ganadora provisional a falta de tan solo 30 segundos. Fue entonces cuando Inoue, alentada por su equipo desde la orilla, aprovechó su última oportunidad, subiéndose a una ola que era valorada en 5,40 puntos, proclamándose ganadora absoluta por tan solo 0,06 puntos. La joven de 17 años, muy contenta tras su actuación, “estoy muy feliz de haber podido disfrutar de estas increíbles olas y de debutar en la APP con estos dos títulos. Muchas gracias a mis amigos de Gran Canaria por el apoyo”.

Benoit Carpentier, “a la tercera va la vencida”

Tras quedar en segunda posición hace unas semanas en los mundiales ISA Surfing de Puerto Rico y segundo en el mundial de longboard hace tan solo unos días, Carpentier consiguió al fin romper esa barrera y ganar la prueba más importante del año. Con una demostración de su actual estado de forma, el francés vencía con holgura al ex campeón del mundo, Luiz Diniz, con una ola valorada con 9,43, la segunda más alta de toda la semana y una puntuación total de 17, 60.

El galo, se mostró emocionado tras su victoria, “estoy muy contento, era uno de mis objetivos, ser campeón del mundo de la APP World Tour y me muero de ganas de llegar a casa para celebrar con los míos, “espero volver pronto a Gran Canaria, me ha encantado la Isla y muchas a gracias a todos los que han hecho posible este evento”.

En el podio, Carpentier estuvo acompañado por Luiz Diniz (2º), el ganador de 2019, Wellington Reis (3º) y el campeón de longboard, Leco Salazar (4º).

Cuatro días de competición, participantes de 13 países y 4 continentes diferentes y dos nuevos ganadores mundiales en la APP World Tour es lo que nos deja esta nueva edición de la Gran Canaria Pro-Am. Una competición que volverá con aun más fuerza el año que viene, así lo asegura su organizador Björn Dunkerbeck, “el año que viene volveremos aún mejor, a disfrutar de las olas y los 25 grados que solo Gran Canaria puede ofrecer a estas alturas del año”.

La Gran Canaria Pro-Am 2022 cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio; la Consejería de Deportes y la de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana; la Federación Canaria de Surf; 7IFILM.COM; Poemas del Mar Aquarium; OceanEarth; City Sightseeing Las Palmas de Gran Canaria y Volkswagen Comerciales. Igualmente dado el nivel de la prueba, las revistas especializadas Stand UP Paddle Surf; Surf a Vela Magazine (Francia), y SUP Alemania y SUP Internacional participan como partners de la prueba.

Este Campeonato del Mundo se podrá seguir a través de la web www.sup-grancanaria.com, y de las redes sociales @appworldtour; @Gran Canaria Pro-Am SUP Challenge y @gc_paddle surf.