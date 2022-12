El púgil grancanario Samuel Carmona afronta de madrugada, a eso de las cinco de la mañana (DAZN), el combate de su vida. En el Gila River Arena de Glendale, en Arizona (Estados Unidos), el boxeador de La Isleta combate por el cetro de campeón del mundo del peso mosca de la WBC. Su rival, el vigente campeón, el mexicano Julio César Rey Martínez (27 años, 1,63 metros). Un adversario dotado de un estilo ortodoxo de boxeo, con un total de 22 combates profesionales en los que ha logrado 18 victorias, 14 de ellas por KO y tan solo dos derrotas, además de dos enfrentamientos en los que no se llegaba a presenta.

A pesar de que los expertos y menos expertos de este deporte de las 12 cuerdas dan a Martínez como claro favorito, Carmona no renuncia a dar la gran sorpresa. Lo tiene claro para sus adentros: «Ya me veo con el cinturón de campeón del mundo».

«Me siento bien, muy contento, con muchas ganas. Llegados ya a este punto estoy deseando que pase todo cuanto antes y poder empezar a boxear», señala al ser cuestionado por sus sensaciones a solo unas horas de la gran cita de su carrera pugilística, a la que llega después de que una lesión en la espalda apartara al aspirante oficial, el boxeador puertorriqueño McWilliams Arroyo.

Y piensa también Samuel en estos momento en su madre, Ana, a la que se encuentra muy unido. «La pobre está también deseando que pase ya todo, porque como es lógico está muy nerviosa y más a medida que se acerca la hora del combate», reconocía el púgil isleño. No se olvida nunca de su familia, y en una comparecencia pública reciente mencionó que «si soy campeón del mundo podré comprarle una casa a mi familia».

Samuel Carmona, que está el Estados Unidos desde el pasado miércoles con su equipo, encabezado por el entrenador Carlos Formento, sabe que se encuentra ante una oportunidad única en su carrera, con un botín muy suculento. «Afronto este momento de la única manera que sé hacerlo, voy con mucha hambre, con mucha ilusión y a por todas», confiesa.

El grancanario, cuyo gran referente en el mundo del boxeo es Román Chocolatito González, «un boxeador nicaragüense cinco veces campeón mundial en cuatro divisiones distintas», intentará imponer su estilo esta madrugada en el combate contra el mexicano Julio César Rey Martínez: «Mi estilo se adapta en cierta forma al contrincante al que me tengo que enfrentar en cada combate, soy un boxeador bastante agresivo en el cuadrilátero y pienso que la palabra que mejor me define es ‘extraño’». «Aunque soy diestro, puedo boxear también como un zurdo si fuese necesario», resalta un convencido Samu.

Cuestionado sobre su conocimiento sobre su adversario, el actual campeón mundial, Samuel Cardona sabe que tendrá como rival a un grande del deporte de las 12 cuerdas en la actualidad: «Lo sé, me voy a enfrentar a un campeón del mundo, pero creo que no me puede ganar en ganas e ilusión; voy a salir a por todas».

«Julio César Rey Martínez es un boxeador mexicano, con todo lo que ello conlleva. Sólo sabe ir para adelante y siempre busca pegar a su oponente con golpes fuertes. He visto algún vídeo de sus combates, pero yo también voy a por todas», apunta el isleño.

Reconoce el púgil isleño que no tiene una estrategia de combate pensada de antemano: «Sencillamente saltaré al ring para practicar mi boxeo. Él es un boxeador grande, campeón, y tiene todo mi respeto, sabemos a quién nos enfrentamos, pero lo único que tengo en mente es que me voy a traer la victoria y el cinturón para casa».

Feliz y peligroso

Confianza plena en sus posibilidades. «Soy un hombre feliz y siempre digo que los boxeadores felices son los más peligrosos. Tengo todo lo que necesito y estoy muy agradecido por las oportunidades que me ha brindado la vida. Estoy contento y siento que estoy en mi mejor momento», señala.

Por su puesto, Samuel Carmona ya ha visualizado en su cabeza el combate que le espera esta madrugada en el Gila River Arena de Glendale, en Arizona, «y me veo con el cinturón de campeón». «Quiero ser el primer grancanario campeón del mundo de boxeo», remarca.

Diploma olímpico en los Juegos de Río 2016, de ganar esta madrugada, el isletero se convertiría en el decimoquinto campeón del mundo español, entre hombres y mujeres. «Supone un orgullo para mí representar a Gran Canaria y a España en todo un Campeonato del Mundo. Es un sueño que se va a cumplir, igual que en su día cumplí mi sueño de ser olímpico», recalca Samu.

«Preparado e ilusionado»

Dice llegar «preparado, con ilusión y con motivación, que es lo que me hace ser feliz y yo siendo feliz soy un boxeador muy peligroso», repite. Con dos horas de entrenamiento por la mañana y otras dos por la tarde de rutina diaria de entrenamientos, el aspirante grancanario considera que este combate «me ha pillado en un momento dulce». «Hace tres o cuatro semanas que boxeé en el Juan Beltrán Sierra y di el peso por encima de mi categoría, pero mantuve el peso y eso me ha venido muy bien», añadió el púgil.

Pero por encima del físico, Samuel Carmona destaca la importancia de la cabeza: «El boxeo es un deporte para listos y si no piensas, no ganas. Me encuentro muy bien en ambos aspectos, en lo físico y en lo mental». Arropado por su equipo al completo en Arizona, entrenador, mánager, médico y fisio, el púgil isleño sueña con hacer algo grande, en convertirse en campeón del mundo y hacer historia ante uno de los fenómenos del momento, el mexicano Julio César Rey Martínez.

A Samuel Carmona le dan como perdedor en todas las quinielas, pero él y lo suyos confían en dar un sorpresón histórico, de los que está repleta la historia del boxeo. Se siente preparado para este reto, sueña con convertirse en el primer campeón mundial nacido en Canarias. Sobre las cinco de la madrugada empieza el combate de su vida.