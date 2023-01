El Tenerife CajaCanarias apuesta por apuntalar su plantilla de cara a la temporada 2023, haciendo un especial esfuerzo en sus deportistas de fondo, incorporando a tres atletas grancanarios con los que esperan dar un impulso en las principales citas del calendario nacional e internacional: Francisco Cabrera -líder regional del año-, Aníbal López, y Saúl Castro.

Un total de 168 deportistas nacidos o residentes en Canarias -64 atletas tinerfeños, 23 grancanarios, 13 de Fuerteventura, cuatro de Lanzarote y tres de La Palma-, componen el plantel del conjunto tinerfeño -26 atletas más que en el curso anterior-, con el objetivo de seguir mejorando las marcas personales, llegar a las mínimas para los campeonatos nacionales e internacionales, mantener la División de Honor para el equipo masculino y lograr el anhelado ascenso para el femenino, que cayó la temporada anterior a Primera División.

El Tenerife CajaCanarias cuenta con 38 atletas líderes regionales en 2022, que reinan en 72 pruebas oficiales, entre ellos Samuel García -mejores marcas en 150, 200, 400 y 300 al aire libre, y en los 400 metros lisos de pista cubierta-, Javier Pérez Rasines -mejores marcas canarias en longitud, pértiga y pruebas combinadas tanto en aire libre como en pista cubierta y que cuenta con el mejor registro del año en los 1.000 metros indoor-, Francisco Cabrera -mejores tiempos en los 3.000, 5.000, 10.000 y media maratón-, Aythamy Afonso -imbatible en la marcha, liderando los 3.000, 5.000, 10.000, 20 kilómetros y 35 kilómetros, donde batió el récord canario absoluto-, Ignacio De Esquiroz -líder del año en los 60 vallas de pista cubierta y al aire libre y 110 vallas-, Inés García -líder en las distancias cortas de las vallas y en pentatlón- Karina Díaz -3.000 obstáculos y 1.500 lisos-, Lucía Morera -en 60 vallas y longitud-, Sheila Cubas -en 60 y 100 lisos-, o Marisa Pérez -en los 5.000 y en los 3.000 metros marcha-.

Entre las citas más destacadas del año, además de las jornadas de la Liga de Clubes, donde la plantilla femenina se jugará el ascenso a la máxima división nacional, y el equipo masculino luchará por mantenerse y llegar a lo más alto de la División de Honor, cumpliendo así 17 años consecutivos en la élite, se apunta el Campeonato del Mundo de Budapest (Hungría), entre el 19 y el 27 de agosto; el Campeonato Europeo de Pista Cubierta de Estambul (Turquía), entre el 2 y el 5 de marzo; el Europeo Sub23 de Finlandia, en verano, o la Copa de Europa de lanzamientos en Leiria (Portugal).

El club tinerfeño incorpora en calidad de fichaje para su sección masculina a Óscar Pérez (mediofondista sub 18), el velocista Emilio Cabrera, Teo Aijón (fondo y obstáculos sub 23), el saltador de longitud Gabriel García, el fondista Noa Lavorata, el velocista Álvaro Rodríguez y el combinado Diego Almeida. Tampoco faltan los fichajes en la sección femenina, a la que se incorporan Lara Padrón (trail), las mediofondistas María Gabriela Hernández y Lidia Lacal, Jacqueline Piñana (marcha sub 20), Diletta Fortin (lanzamientos), María Andrés y Andrea Mereles (velocidad y vallas) y Lucía Pérez (pértiga).

Asimismo, el club mantiene una temporada más entre sus filas a lo más granado del atletismo canario: Samuel García, Yasiel Sotero -vuelve a la competición tras su operación a corazón abierto el curso pasado-, Jesús David Delgado, Simón Siverio, Yanira Soto, Darwin Echeverry, Paola Sarabia, Adrián Pérez, Víctor Román Jesús Crossa, Ignacio De Esquiroz, Valentina Marzari, Emma García, Karina Díaz, e Irene Lorenzo.