El Rocasa ha sufrido lo indecible para sellar su billete para la fase final de la Copa de la Reina, en un partido con alternancias constantes en el marcador, en el que el recién ascendido Beti-Onak consiguió tener contra las cuerdas a las teldenses que marcaron las diferencias con el acierto de Sayna Mbengue, que con nueve dianas fue con diferencia la máxima goleadora del partido y con una providencial parada de Lulu Guerra en los últimos segundos que evitaba el empate de las navarras, en un desenlace no apto para cardíacos pero que se saldó finalmente con la clasificación de las pupilas de Robert Guerra.

El partido comenzó muy igualado, con alternativas en ambas porterías, sin que ninguno de los dos conjuntos fuese capaz de abrir una brecha en el marcador, en parte debido a las grandes actuaciones de las cancerberas y en parte por sus errores propios.

El Beti-Onak, espoleado por la bulliciosa afición local, se mostró valiente desde el primer minuto y dispuesto a plantar cara a un Rocasa que, en la línea de las últimas semanas, no lograba encontrar su mejor juego ni marcar un ritmo que desarbolase la defensa bien plantada de las navarras. Así fueron pasando los minutos, con un Beti-Onak que no solo no le perdía la cara al partido, sino que incluso comandaba el marcador a intervalos con el Rocasa.

Una exclusión de Almudena Rodríguez a cinco minutos del descanso era aprovechada por el cuadro navarro para alcanzar la mayor ventaja del partido hasta ese momento, cerrando la primera mitad con un 16-14 a su favor.

Cuesta entregaba la portería a Lulu Guerra en el arranque de la segunda parte, al tiempo que las teldenses daban un giro de tuerca a su defensa para compensar su falta de lucidez en ataque, para llegar igualadas a la recta final. Un poderoso lanzamiento de Sayna en el último minuto y medio colocaba el 25-26 que a la postre sería definitivo, tras salvar los muebles Lulu Guerra a escasos segundos para el final, con una espectacular intervención que daba el pase a la fase final de la Copa a su equipo.