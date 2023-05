Juan Ruiz, presidente del Guaguas: "Vamos a incorporar a tres jugadores de nivel Champions"

¿Qué importancia tiene para usted este nuevo título de la Superliga tras quedarse la temporada pasada en blanco?

Estoy bastante contento y más viniendo de hacer una temporada irregular el año pasado, por no decir mala. Hemos ganado la Superliga además permaneciendo invictos, algo que no había conseguido ningún club esta temporada en ninguna de las principales ligas europeas. Me siento muy orgulloso del trabajo de la directiva, de los jugadores, del cuerpo técnico, de la afición y de todos los que han colaborado directa o indirectamente con el Guaguas. Estamos muy ilusionados, porque el título nos da además la opción de jugar el año que viene la Champions League.

El club se refundaba hace tres años y ha peleado duro por volver a ser el mejor equipo de la liga. ¿En qué momento se encuentra este Guaguas y hacia dónde mira en el futuro?

Nuestra ilusión está puesta en Europa, sin olvidarnos de que en la competición nacional cada temporada es más dura. Hemos ganado todos los partidos, pero muchos de ellos de forma bastante ajustada, porque el Melilla, Teruel, Soria y Unicaja son equipos muy fuertes. Además, cada año siempre hay algún conjunto que da la sorpresa, como ha sido este año el Barça. Hay cinco o seis equipos que, si tú no juegas bien, te pueden complicar la vida. Europa para nosotros significa poder proyectar la imagen de Gran Canaria y de Canarias hacia el exterior. El poder competir en la máxima categoría en Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Noruega o Italia, se convierte en un escaparate muy importante para la promoción de la Isla y del Archipiélago. Eso, lógicamente, conlleva algunas ayudas adicionales para el club.

Europa está siendo quizás la asignatura pendiente del equipo, en gran parte por el gran salto de calidad de las principales ligas europeas con respecto a la española. ¿Puede realmente el Guaguas aspirar a tener un equipo los suficientemente potente como para codearse con los grandes trasatlánticos continentales del voleibol?

Conocemos el rol que tienen actualmente los equipos españoles en Europa, por eso vamos a incorporar este año a tres o cuatro jugadores del nivel que exige una competición como es la Champions. Creo que que lo que le ha faltado al equipo en Europa es experiencia. Teníamos buenos jugadores, pero muchos de ellos, en los momentos importantes, acusaban esa inexperiencia en la máxima competicion de clubes. Eso se nota muchísimo en los partidos que se decidían con resultados ajustados. Cuando hemos perdido en Europa lo hemos hecho por resultados muy ajustados, en el tie-break.

El Hidramar Gran Canaria es campeón de la Liga Iberdrola, ustedes de la Superliga, curiosamente la última liga que ganaron también coincidió con la de las féminas. ¿Cuál es el secreto de esta Isla?

Gran Canaria está de enhorabuena. Lo que ha pasado en las últimas semanas ha sido de ensueño: el Molina Sport ha ganado la Copa de Europa, el Hidramar Gran Canaria la Liga Iberdrola, el CB Gran Canaria la Eurocup y nosotros la Superliga. Es un año para enmarcar del deporte de Gran Canaria. La guinda es que la UD Las Palmas gane mañana -por hoy- y acabe ascendiendo para así poner la guinda.

Su gran obsesión desde que volvió a poner en marcha el proyecto del Guaguas fue volver a ver al Centro Insular abarrotado. En la final, ante el Soria, se registró la mejor entrada desde su regreso. ¿Qué pasó por su mente viendo a toda esa gente apoyando al equipo y a esos niños al final del encuentro pidiendo fotos y autógrafos a los jugadores?

Estamos muy contentos porque cada vez va más gente al CID. Me decían dos niñas que sus padres no eran de ir mucho al voleibol, que preferían ir a ver otros deportes. Ayer -por el sábado- les convencimos para que vinieran a ver la final y sus padres terminaron encantados de haber asistido. Lo que se vivió el sábado me recordó a lo que era el Guaguas hace 30 años, cuando los jugadores eran incluso más famosos que los del baloncesto y los de la UD. Les paraban por la calle, les pedían autógrafos. Queremos que eso vuelva a pasar. Puede ser un embrión para que los niños y niñas hagan deporte, porque eso es salud y les aparta de muchos vicios. El deporte es la clave para que la sociedad recupere esos valores. Hemos vuelto a recuperar el sentimiento de nuestro público y seguro que va a seguir creciendo las estadísticas de asistencia de aficionados al Centro Insular de Deportes. Quiero agradecer de forma especial la asistencia al partido de la Peña Fañabé, que se trasladó desde Tenerife con 20 aficionados para apoyarnos en la final contra el Soria; ese gesto me emocionó particularmente, porque en esa localidad viví varios años en mi juventud y son los amigos que conservo hoy en día de aquella época.

¿Qué grado de responsabilidad tiene Sergio Miguel Camarero en el éxito de este Guaguas de récord?

Sergio se trata de una persona muy especial para mí. Lo tengo conmigo desde los 17 años. Siempre he actuado como su hermano mayor, o su padre, y hoy en día sigue siendo igual. Es una de las personas que más quiere al club, incluso más que yo. Es un apasionado del equipo, una persona especial que tiene su forma de ser, su carácter, pero hay que saber comprenderlo. Este año ha sufrido mucho. Le presioné al principio de la temporada porque necesitábamos ser primeros de la fase regular para jugar el último partido de la final en casa, con nuestra gente. Muchas veces, quizás, no ha hecho muchos cambios por mi culpa, porque tenía que ganar. Desde la directiva queremos además dedicarle especialmente este título a la madre de Sergio Camarero, que es una mujer súper valiente, que ha sacado a sus tres hijos adelante y que ha inculcado a Sergio ese gen ganador.

¿Qué balance hace de esta temporada que acaba?

La consecución del título de la Superliga sin perder ningún partido compensa, en parte, el no haber podido avanzar en Europa y haber caído derrotados en la Copa. Calificaría la temporada con un bien alto. Lo que más destacaría del equipo este año es que en el vestuario ha habido mucha más unión en el grupo que en los años anteriores.

Paolo Zonca se erigía en MVP de la final tras explotar este año como jugador. ¿Será el italiano el buque insignia del Guaguas 2023-24?

Él va a ser uno de los pilares del equipo la próxima temporada. Estamos trabajando para reforzar la plantilla y ya tenemos algunos jugadores firmados para la temporada que viene. Algunos proceden de la Superliga y otros vienen del extranjero, figuras de talla mundial. Sergio ha ayudado mucho a Zonca para que explotase como jugador esta campaña, dándole la confianza que el chico necesitaba para sacar a relucir todo el potencial que tiene dentro.

¿Pedirá el Guaguas ejercer de anfitrión de la Supercopa de España con la que se abrirá el próximo curso?

La Supercopa se jugará en el Centro Insular, seguro, al ser el Guaguas el equipo campeón de la Superliga. Nuestro rival será el Río Duero Soria como vigente campeón de la Copa del Rey.

¿Cuál es el siguiente reto de este ‘Guaguas 4.0’ con todo lo aprendido a lo largo de estas últimas temporadas?

Debemos tratar de conseguir el triplete nacional y hacer un papel muy bueno en Europa. Eso significa llegar como mínimo a cuartos de final de la Champions.