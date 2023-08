Iñaki Ániz: "Nuestro objetivo debe ser el de dar el 100% en cada partido"

Iñaki Ániz, entrenador del Rocasa, valoró muy positivamente el stage inicial de cuatro días en Fuerteventura en la antesala de poner rumbo a la península donde afrontará un doble choque ante el Beti Onak, el primero en Orio el 11 de agosto y el segundo en Villava el día 12, antes de regresar el 13 a Orio para enfrentarse al Super Amara Bera Bera.

“El objetivo que nos marcamos en Fuerteventura de hacer piña con las jugadoras creo que se ha cumplido por completo, fueron cuatro días intensos a nivel de entrenamientos y también a nivel grupal hemos dado un paso importante en el conocimiento de las chicas y en ese sentido ha sido muy positivo, reconoce el técnico navarro.

El nuevo inquilino del banquillo teldense no se marca un objetivo de partida en cuanto a títulos se refiere, más allá de conseguir "dar nuestro 100%". En su opinión las teldenses tienen "un equipo motivado, con muchas jugadoras nuevas que están en ese proceso de aprendizaje y a partir de ahí, debemos salir a ganar cada partido". "Será la competición la que nos ponga donde nos corresponda", apunta Ániz, no sin recordar que en la Liga Guerreras Iberdrola está "todo muy igualado y por el canto de un duro puedes sacar o no puntos en cualquier partido", por lo que considera que deben "tener los pies en el suelo, estar tranquilas y ver a donde podemos llegar”.

El técnico navarro reconoce que al equipo "le falta algo de experiencia, aunque por contra entrenan intensamente cada día, están juntas, quieren labrarse un futuro y todo eso genera aspectos muy positivos”.

Si una jugadora aporta la experiencia que le falta al equipo esa es Silvia Navarro. "Su lesión ha sido difícil, se está recuperando, entrenando bien dentro de sus posibilidades, ya que todavía no dispone del alta médica, pero físicamente se encuentra muy bien", aclara el preparador navarro, que tiene claro que ellos no van "a forzar nada y jugará cuando tenga el alta médica a todos los niveles”.

Ániz se muestra confiado con poder hacer un buen papel esta temporada: “Me da un buen pálpito el equipo, porque veo que las jugadoras entrenan bien, luego siempre cabe la posibilidad de que te cruces con otros que sean mejores, por eso lo importante es que uno de lo que puede dar". El navarro pide paciencia teniendo en cuenta que el equipo "conforme vayamos avanzando iremos jugando mejor y ojalá que nos puedan acompañar los resultados del principio para que podamos ir adquiriendo esa confianza necesaria para desarrollar el juego que queremos hacer”.