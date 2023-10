Turquía, Italia y ahora Brasil. Con pasos por Gran Canaria, donde ha entrenado para afrontar lo mejor posible su nuevo reto futbolístico. La carrera de Jesé Rodríguez no despega una vez abandonó hace más de un año la UD Las Palmas.

Primero fue al país otomano donde jugó en el MKE Ankaragücu, que en ese entonces era un recién ascendido a la primera división turca. Llegó invierno y rescindió contrato para seguir su aventura en el extranjero en Italia, en un histórico como la Sampdoria, un club al que llegó estando en descenso y sus escasas participaciones no permitieron que el equipo revirtiera la situación y acabará cayendo a la Serie B del fútbol transalpino.

Ahora su situación no mejora. El pasado verano, el Bichito tomó sus maletas para ir a Brasil, donde ahora juega para el Coritiba, equipo por el que pasaron jugadores conocidos en España como Adriano o Miranda, y que se encuentra en puestos de descenso del campeonato paulista.

Un camino a la inversa

A sus 30 años, Jesé ha tomado el camino a la inversa. Un jugador europeo que va a un campeonato donde no abundan los futbolistas del viejo continente y sí jóvenes estrellas que sueñan con dar el salto a Europa para mostrar su talento, o a Asia para recibir los petrodólares en países como Arabia Saudí o Qatar.

A pesar de ello, el el ex de la UD Las Palmas no termina de entrar en los planes del entrenador. El pasado 6 de septiembre que llegó a territorio brasileño no tuvo un recibimiento de estrella, a pesar de la carrera deportiva que cosecha.

En descenso

El contrato de Jesé con el Coritiba es de tan sólo meses. Y es que el campeonato de Brasil está cerca de acabar. La única opción de que el canario prorrogue su contrato es que el equipo consiga la salvación.

La participación de Jesé Rodríguez no está siendo la deseada por él. Desde su llegada sólo ha jugado en un partido y lo hizo 32 minutos únicamente. Además salió al campo cuando el Coritiba perdía 3-0 ante el Vasco de Gama. Un encuentro que terminó finalmente 5-1 en contra.

Aunque su equipo ha ganado los últimos dos partidos, el club está en penúltima posición con 20 puntos, a 8 de la salvación. Hasta el momento de esta publicación se han jugado 26 encuentros y quedan 12 jornadas, unos 36 puntos por disputarse.