Volvió a ser protagonista el viento en la segunda jornada de cuartos de final de la Gran Canaria SSL Gold Cup. La falta de condiciones a primera hora de la mañana obligó al Comité de Regatas a esperar casi tres horas para dar el primer bocinazo de salida. El grupo 4, en el que se enfrentan España, Italia, Lituania y Suiza, fue el primero de los dos que pudieron competir hoy y España no dio opción a sus rivales llevándose una valiosa victoria que le permitió colocarse en lo alto de la general.

Volvió a brillar España en el campo de regatas. Lo hizo, además, con una contundente victoria parcial y una ventaja de más de cuatro minutos sobre el segundo clasificado, el equipo suizo dirigido por Eric Monnin. Con unos cinco nudos de viento en el campo de regatas, los de Luis Doreste se pusieron en cabeza de la flota desde el inicio de la prueba. La tripulación italiana de Vasco Vascotto les siguió de cerca en la primera ceñida, pero ya en el segundo tramo La Armada española consiguió aumentar cada vez más su ventaja hasta afrontar la recta final de la manga con un claro dominio sobre el resto del grupo.

«Hemos tenido suerte, hemos conseguido salir muy bien, por donde queríamos, y el viento nos ha ayudado. Ha habido un momento en que se ha encallado bastante. Nosotros hemos sido los primeros en coger la presión y nos hemos podido distanciar. Pero está todo muy pegado”, afirmaba el catalán Alex Muscat tras finalizar la jornada. Para la regatista olímpica Silvia Mas, la clave también ha estado en el trabajo en equipo: «Estamos todos muy centrados y yo creo que la suma de que cada uno haga correcto su trabajo es lo que hace que se pueda sacar el máximo rendimiento del barco y que podamos estar delante. Al final aquí se trata de salir a competir, hacerlo lo mejor posible e intentar ir sumando puntos».

Por detrás, la batalla pasó a estar entre Italia, Suiza y los lituanos de Gintarė Volungevičiūtė por la segunda posición. Los tres cruzaron la línea de llegada separados por unos treinta segundos con Suiza en la segunda posición, Italia tercera y Lituania cerrando la prueba con el cuarto puesto.

En el grupo 1 Gran Bretaña se asienta en el liderato. Los británicos de Ian Williams volvieron a ganar, mientras que el segundo puesto fue a parar a manos de los franceses de Loïck Peyron, que cruzaron la línea de llegada dos minutos y once segundos más tarde. El equipo galo se coloca segundo en la general. Terceros, por su parte, fueron los malasios de Megat Danial Najmuddin y Dinamarca de Jonas Høgh-Christense no puntuó en la prueba de hoy al no haber logrado terminar la manga dentro del tiempo límite.

Una vez terminada la prueba del grupo 1 y ante la falta de condiciones, el Comité de Regatas dio por finalizada la jornada y los grupos 2 y 3 tendrán que esperar a mañana para disputar su segundo asalto. Lo harán los primeros y a partir de las 10.00 horas de hoy, siempre que el viento y las condiciones de la mar lo permitan.