Andreu Simon, vigente campeón de la prueba Classic de The North Face Transgrancanaria, estará en la playa de Las Canteras la noche del viernes 23 de febrero para defender su corona en una carrera que desde 2024 formará parte del nuevo circuito internacional de carreras World Trail Majors. Será la cuarta ocasión en la que el corredor esté en Gran Canaria, donde siempre ha sido el primero en romper la cinta de meta ya que también suma triunfos en la Marathon de 2020 y 2021.

Simon, uno de los mejores atletas internacionales en la actualidad, comenta que Gran Canaria es una isla que siempre le trae buenos recuerdos por sus tres triunfos en The North Face Transgrancanaria, aunque es evidente que el éxito en este 2023 "marcó un antes y un después" en su carrera deportiva. "Ha sido la victoria más importante como deportista", admite.

"Desde la victoria de la pasada edición muchos de los entrenos que he ido realizando voy pensando en la Transgrancanaria, en las sensaciones que tuve durante la carrera: me vienen a la mente muchos momentos durante la noche, durante el día, durante el tramo final...fue la carrera donde mejor he rendido. Tengo unos recuerdos superbonitos y me va a resultar difícil olvidarlos", admite el corredor que volverá a hacer frente a los 126 kilómetros de la prueba reina de la carrera.

Campeón de España en 2018 y 2021 en los campeonatos de España organizados por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), así como en los campeonatos de España de Trail organizados por la Real Federación Española de Atletismo en 2020 y 2022, este 2023 fue segundo en noviembre en los 50 kilómetros de Kullamannen y también quedó séptimo en los 100 kilómetros de la Ultra Pirineu. Sin embargo, el deportista de San Vicente dels Horts reconoce dificultades a la hora de compaginar la vida deportiva con la vida laboral y familiar. "Es imposible, al menos desde mi perspectiva, rendir al máximo nivel deportivo con una jornada completa en un trabajo. La ultra distancia te requiere muchas horas, no descansas igual en casa y en el trabajo tienes momento, sobre todo a nivel mental, de mucho desgaste".

Por ello, anuncia que a partir del 20 de diciembre ha decidido tomar una excedencia laboral para poder dedicar "tiempo de calidad" tanto para su pareja e hijo como para los entrenamientos. "Si consigo encadenar buenos entrenamientos los próximos dos meses y medio, me va a dar la tranquilidad de llegar a la próxima Transgrancanaria con el trabajo hecho, pero siendo consciente de que solo gana uno y van 10 o 15 atletas con una preparación muy buena", añade.

Así mismo, cuestionado por cuál es su objetivo en la próxima Classic, señala que "me encantaría decir que me veo capaz de volver a competir la carrera, pero no huyo de la realidad de que la carrera es muy atractiva a nivel internacional y que todos queremos estar delante para pelear por la victoria. Si gestiono la carrera igual que este año y mejoro 10 minutos mi tiempo, voy a estar muy satisfecho porque mejorar la carrera es muy complicado", concluye.

