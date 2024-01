La definición perfecta de que el Guaguas es un equipazo se puede definir con el 18-18 que conseguían en el tercer set y cuando dominaban el partido por 2-0. Se iba el balón a la zona de banquillo y los suplentes retiraron las sillas en las que se encontraban sentados gracias a una coralidad perfectamente ejecutada y liberarle el espacio a Martín Ramos y que devolviera la pelota a la zona de juego y permitir el empate en la manga y allanar el definitivo 26-24 con el que los insulares sentenciaban el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League frente al LVI Praga.

Con este 3-0, la escuadra amarilla se garantiza disputar el set de oro el próximo miércoles cuando dispute el choque de vuelta que se disputará en el Arena Sparta Podvinny Mlyn de la capital de la República Checa. Un desempate al que se podría recurrir incluso con un hipotético 3-1 en el marcador. Por tanto, si el Guaguas se anota dos sets ya tiene todo resuelto para disputar los que serían sus primeros cuartos de final de la competición continental.

Todo ello después de que el equipo que dirige Juan Ruiz supiera manejar con excelente criterio los nervios en los tres sets disputados en el Centro Insular de Deportes para asestar tres picotazos a su rival (25-23, 25-23 y 26-24).

Un marcador con diferencias cortas y que se logró gracias al trabajo de Wally Souza, autor de 13 puntos, 11 de ellos con remates ganadores; y los 18 de Nico Bruno el máximo anotador del encuentro y nombrado como el MVP de la primera entrega de la eliminatoria.

Los dos primeros compases

Comenzó de la mejor manera la eliminatoria el Guaguas. No sólo por apuntarse el primer set, sino porque desde la grada, banquillo, entrenador y cuerpo técnico existía una comunión perfecta en el aspecto emocional. Paolo Zonca llevaba la batuta desde la pista azul amarilla jaleando a los más de 1.000 espectadores que acudieron al CID para disfrutar de una tarde deportiva de las que pasan a la historia del voleibol.

El italiano con sus puntos comandó las primeras distancias favorables del equipo insular. A cada pelotaba que hundía en la zona polaca lo celebraba con el respetable para intentar hundir más la moral de los rivales.

Hasta el 8-8 estuvo el tanteador apretado, pero ahí Wally Souza sacó su cañón para ir abriendo brecha hasta el 15-9 con el que el Praga pidió el primer tiempo muerto de la tarde. Una comodidad en el ábaco que mantuvo hasta el 21-14 con el que disfrutando de siete puntos de ventaja ya se vislumbraba el 1-0.

Sin embargo, Schouten con cinco saques seguidos desde el 23-17, dejó el luminoso del CID en 23-22 y transfirió los primeros nervios a un Sergio Miguel Camarero que parecía querer quitarse el traje y rematar algunos balones que le pasaban por su zona.

Finalmente el conjunto insular, tras un intercambio de Zonca por Miguel Ángel Del Amo y de devolviendo de nuevo el italiano a cancha, cerró el primer set con el definitivo 25-23 al aprovechar uno de los seis saques que desperdició en total el conjunto checo en la primera manga.

En el segundo set la historia continuó por la senda positiva. Sin embargo, hasta el 15-14 se mantuvo la igualdad en el tanteador con un incesante intercambio de saques por parte de los dos conjuntos. Nadie parecía querer hacerse con la iniciativa.

A partir del punto 30, Viagrass con cuatro saques consecutivos abrió la primera brecha considerable hasta el 19-15, uno de ellos gracias a la intervención providencial de Camarero al solicitar la revisión de uno de los torpedos desde la línea de fondo.

Finalmente el segundo punto de la tarde llegó tras una sucesión de puntos no conseguidos por el ataque, sino por errores no forzados. Así el 25-23 se alcanzó con otro fallo de saque de McCarthy, que no estaba teniendo su día cada vez que tenía la responsabilidad de mandar el balón al otro campo desde el fondo.

La traca final

Ya en el último set los brazos parecieron engarrotarse y el Guaguas estuvo gran parte de la media hora que duró el set por detrás en el tanteador. Tanto como que con el 9-12 Camarero le vio las orejas al lobo y solicitó un tiempo muerto que le vino de perlas a los suyos y con resultado titubeante para los bohemios.

Comenzaron a fallar saques, que de alguna manera no les permitía aprovechar los errores que estaban cometiendo los amarillos en el ecuador del periodo. Hasta que llegó el destacado 18-18 con el que se comenzó esta crónica y que ya supuso el dominio de los locales en el intercambio de golpes hasta el definitivo 26-24 con el que ya la afición estalló en un jolgorio de felicidad por ver más cerca los cuartos de final de la Champions.