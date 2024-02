En esta ocasión se cumplió la lógica y no la máxima del refranero español que reza «a nuevo entrenador, victoria segura». El debut en la élite de Tony Viera al frente del Spar Gran Canaria no bastó para poder evitar la derrota 16 de la temporada, ni siquiera con la presencia de Astou Ndour en la cancha -la hispano-senegalesa fue la más acertada de cara al aro entre las locales, con 16 puntos-, pudo evitar hincar la rodilla con un abultado 68-88 en el marcador del Arena. Sika Koné, en su retorno a casa, no tuvo piedad de sus excompañeras, endosando 24 puntos de su cosecha en el triunfo salmantino. Más comedida estuvo Leo Rodríguez, la grancanaria aportó nueve puntos a la causa charra.

El Spar Gran Canaria conseguía sorprender a las salmantinas por la mínima en el primer asalto, en un arranque de partido marcado por un ritmo alto de anotaciones a ambos lados de la cancha. El intercambio de golpes era constante y no se terminaba de decantar hacia ninguno de los dos rivales. La igualdad se mantenía hasta el final de una primera manga en la que un 2+1 de Mimi Alnatas daba la ventaja final al cuadro dirigido por el novel Tony Viera (24-23). Espejismo cruel El ritmo trepidante en anotación visto en el primer acto, decaía en el arranque del segundo, pero le servía a las grancanarias para aumentar su ventaja en el electrónico gracias al acierto de Mimi Alnatas y Delicia Washington. Pero el espejismo duró lo que tardó Leo Rodríguez y Olcay Çakir en dinamitar la renta del Spar, justo antes de que comenzase el recital de Sika Koné para martirizar a su ex equipo. Las amarillas aguantaban el acelerón de las salmantinas gracias a la mira telescópica de Jade Loville que evitaba en cierta medida el primer intento de despegue de las azulonas. El Islas Canarias maquillaba el marcador en el ecuador del choque gracias al acierto de Astou Ndour desde la línea de castigo y de Mimi Alnatas desde la zona para llegar al ecuador del choque con un 41-48 en el electrónico tras cerrar la primera parte Antonia Deleare con un certero triple. El paso por vestuarios le sentaba a las mil maravillas al Perfumerías Avenida que saltaba a la cancha con la intención de finiquitar el choque por la vía rápida. Sika Koné y Laura Gil se apropiaban de la pintura a pesar de los esfuerzos de Astou Ndour por taponar la hemorragia bajo el aro isleño, aprovechando Leo Rodríguez para ensartar un triple que aumentaba la renta de las salmantinas que marcaban el ritmo que más les convenía en el partido. Te puede interesar: Deporte canario Astou Ndour, refuerzo galáctico para el Spar Gran Canaria Jade Loville y Astou Ndour conseguían maquillar el resultado desde fuera del arco, para llegar a los minutos finales con un 51-68 que no parecía estar al alcance de las pupilas de Tony Viera. Con Sika Koné en estado de gracia, las cosas fluían para un Perfumerías Avenida que jugaba a placer ante un Spar Gran Canaria muy inferior en la segunda parte, que recurría a Delicia Washington y a su capitana, Adji Fall, para evitar un marcador de escándalo ante uno de los equipos candidatos al título que se llevaba el triunfo final por un contundente 68-88, tras cerrar el marcador Ivana Ujevic desde fuera del perímetro.