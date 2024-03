La presidencia de la RFEF, el objetivo de José Juan Arencibia

José Juan Arencibia ha cambiado de parecer y ahora no le hace ascos a la posibilidad de presidir la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El máximo mandatario de la Federación Interinsular de Las Palmas empieza a dar los primeros pasos hacia su nuevo objetivo. Del despacho del chalet de Ciudad Jardín a la silla presidencial de la Ciudad Deportiva de Las Rozas.

«¿Asumiría el reto? Siempre que mis compañeros lo permitieran, sí. No quiero ser ninguna mosca cojonera con nadie. No quiero que me vean como alguien que quiera hacer más que otros», afirma Arencibia sobre la posibilidad de ser uno de los candidatos que estén presentes en la votación que elija al presidente de la española el 24 de mayo.

Pero primero el dirigente de la Interinsular deberá reunir el 15% del apoyo de la Asamblea, que está formada por 143 miembros después de la reforma de la última orden del Ministerio. Uno es permanente, 123 serán electos y 19 pertenecerán a los elegidos por las federaciones autonómicas y que se formará el 26 de abril

Un trabajo previo de Arencibia para reunir el aval de 21 miembros que tendrá que librar con nombres como los del ex árbitro, Mateu Lahoz; el periodista Carlos Herrera; el presidente de la AFE, David Aganzo; o el actual presidente de la comisión gestora, Pedro Rocha (de corte rubialista).

«Con que me dejen 90 días, en ética, transparencia, limpieza, seguridad y hacer crecer los ingresos sin que se gaste más, no me va a ganar nadie. Yo no quiero ser presidente, no necesito estar allí [en Madrid], no necesito el dinero de la presidencia gracias a dios porque me he ido labrando un futuro como una persona trabajadora, pero en mi Federación he triplicado el presupuesto en apenas 60 días y voy a cumplir 3 años», remarcó José Juan Arencibia en una entrevista concedida a los micrófonos de Radio Nacional de España.

Hoy, la supuesta criba de sedes «Si no hay ningún tema político que interfieran y que yo desconozca, vamos a ser sede del Mundial de fútbol del 2030 al 100% de probabilidades». Estas palabras llegan de todos los actores protagonistas en la película que tiene como argumento principal el que Gran Canaria acoja el mayor evento deportivo del planeta dentro de seis años y así las repite Arencibia cuando se le pregunta por ello. A su vez, recordó que hoy «supuestamente» se procederá a ejecutar la criba de las posibles sedes. «Eso es lo que nos han dicho todos los miembros de la comisión de la organización del Mundial». El que llegue a esa fecha y no haya presentado su proyecto pasará a una zona gris y en la que permanecerá a la espera de que si renuncia una de las sedes que estén en la zona verde poder reengancharse», subrayó el presidente. | D. R.

