Andrea Arocha, líbero del Hidramar Gran Canaria: «Cuanta más presión tenemos, mejor jugamos»

Disputan este fin de semana los dos primeros partidos de la final de la Liga Iberdrola por cuarto año consecutivo. Y en todas ellas se han medido a rivales diferentes. ¿A qué cree que se debe esa regularidad?

Para nosotras siempre es un honor llegar a este tipo de finales. Hemos trabajado muy duro durante toda la temporada para tener esta recompensa. Vamos a ir a por todas para intentar volver a ganar la que sería nuestra tercera liga en cuatro temporadas. El secreto del éxito de este equipo es el trabajo diario, que es lo que nos permite a todas ver claro que tenemos que remar juntas en la misma dirección para así conseguir los objetivos y retos que se nos marcan desde el club.

Se miden a un Avarca de Menorca que es uno de los pocos equipos que ha sido capaz, en esta temporada, de discutirle al Olímpico el primer puesto de la tabla durante la liga regular; se enfrentaron también en la final de la Copa de la Reina y hasta el momento el Hidramar ha conseguido ganarle en sus tres duelos directos. ¿Qué tiene de diferente esta final al mejor de cinco partidos?

Que hayamos ganado los tres partidos que hemos jugado ante ellas hasta el momento no debe llevarnos a tener un exceso de confianza o subestimarlas, porque eso no nos asegura nada. Estamos en un momento diferente de la temporada. El Avarca de Menorca se tata de un equipo con mucha calidad, que ha hecho una gran campaña. Nos enfrentamos a un rival muy duro, pero al final, como en todos los partidos, pienso que la clave pasa por nosotras. Si conseguimos jugar a nuestro mejor nivel y hacer dos buenos partidos en el Centro Insular este fin de semana, pienso que podemos viajar a Menorca la próxima semana con una buena ventaja en la eliminatoria.

«Su colocadora, Ivone Martínez, distribuye muy bien el juego y tienen un buen bloqueo»

¿Qué destacaría del rival, el Avarca de Menorca?

Le gusta jugar muy rápido. Tienen a una colocadora -la mexicana Ivone Martínez- que distribuye muy bien el juego y luego cuenta con un buen bloqueo, al igual que nosotras, porque también disponen de jugadoras bastante altas. Son además muy sólidas en defensa, muy luchadoras y aguerridas, pero al final todo pasa por lograr imponer nuestro ritmo y nuestro juego, confiar en todo el trabajo de la semana y jugar en grupo durante los dos duelos que tenemos este fin de semana en casa. Va a ser una eliminatoria bonita, ya que los dos tenemos el mismo objetivo y no vamos a renunciar a él en ninguno de los choques en los que nos enfrentemos.

Comentó recientemente su entrenador, Fran Carballo, que no le gusta nada este formato de competición con dos partidos en casa, dos fuera y un quinto, si fuera necesario, de nuevo en el Centro Insular. ¿A usted qué le parece?

Es verdad que al jugar los dos primeros partidos en casa podemos, a priori, contar con un pequeño plus de ventaja, sobre todo en el caso de ganarlos; nos permitiría viajar hasta Menorca sabiendo que una victoria nos convierte en campeonas. Pero, por otra parte, pensando en nuestra afición y en la gente que le gustaría poder estar apoyándonos en el partido que podría ser decisivo, ya no es tan beneficioso, porque muchos no podrían desplazarse hasta Menorca. La verdad es que tampoco a mí me termina de convencer este formato de competición de playoff, aunque al final es lo que han votado en la asamblea los propios clubes, por lo que creo que es necesario respetarlo y adaptarnos lo mejor posible.

«Físicamente estamos en plenitud, pero mentalmente está siendo un curso largo»

Después de una temporada tan larga, en la que han tenido que compaginar la competición europea y la Copa de la Reina con la liga regular, ¿cómo se encuentran física y mentalmente de cara a afrontar con garantías estos últimos partidos oficiales del curso?

Físicamente nos encontramos muy bien. Durante las cuatro semanas que tuvimos de parón aprovechamos para subir las cargas de trabajo para llegar en plenitud física a esta final. Mentalmente sí es cierto que se nos está haciendo un poco más cuesta arriba este final de temporada, pero para nada tenemos pensado bajar los brazos en ningún momento, todo lo contrario. Estamos todas unidas para intentar poner el broche de oro a la temporada con el que sería nuestro cuarto título, después de haber ganado ya la primera Copa Ibérica, la Supercopa de España y nuestra primera Copa de la Reina, y de paso conseguir que todo el esfuerzo y los sacrificios que hemos realizado durante el año no caigan en saco roto.

Los dos equipos llegan a la final después de ser cabezas de serie, de perder en el primer partido de semifinales y de dar un golpe en la mesa remontando la eliminatoria. ¿Le sorprendió la facilidad con la que el conjunto menorquín remontaba el 3-0 del primer partido ante el Haris con otros dos 3-0 en los siguientes encuentros?

No me sorprendió. Pienso que tanto a ellas como a nosotras nos afectó mucho las cuatro semanas que estuvimos sin competir antes de ese primer partido de cuartos de final. Por eso les costó coger más el ritmo de competición para marcar las diferencias. En los dos siguientes partidos fueron capaces de coger ese ritmo, como nosotras hicimos ante el Cajasol. Esa fue la clave para que, jugando en casa con el apoyo de su afición, se vieran capaces de ganar los otros dos partidos ante un gran equipo como es el Haris.

¿En lo personal, qué significa a sus 20 años estar en un equipo que pelea por todos los títulos año tras años?

Supone un honor. Estoy muy contenta con mi rol y mi trabajo en el equipo. Pienso que todas trabajamos bien bajo presión, creo que es cuando mejor rendimiento ofrecemos. Estoy aprendiendo a gestionar la presión y el apoyo del público, que fue increíble en los dos partidos de semifinales.

