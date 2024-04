Entre Cortijos reúne a más de 900 corredores en Guía este sábado

La decimotercera edición de Entre Cortijos, que se celebrará este 20 de abril en las medianías de Santa María de Guía, reunirá a más de 900 participantes en una de las citas más queridas por las y los corredores de Canarias. La carrera estaba prevista inicialmente para el pasado sábado 13 de abril, pero tuvo que ser aplazada por la alerta de incendios decretada en Gran Canaria desde la semana pasada. Por decimotercer año el Ayuntamiento de Santa María de Guía promoverá esta carrera organizada por Arista Eventos que discurre, en las distancias de 7, 15 y 26 kilómetros, por el entorno de Monte Pavón, uno de los parajes más verdes de las islas y cuna de los pastos de las ovejas de las que nace la Denominación de Origen Protegida Queso Flor de Guía.

Este año las tres pruebas serán puntuables en la Sky Fecamon Tour, el nuevo circuito oficial de Carreras por Montaña de la Federación Canaria de Montaña (Fecamon). Así mismo, en la distancia media también podrán competir juveniles (17-18 años). Mientras, la distancia de 7 kilómetros se estrena y estará abierta a adultos y atletas infantiles (13-14 años) y cadetes (15-16 años).

La prueba larga parte de Montaña Alta en dirección Lomo del Palo, desde donde los participantes ascenderán a Cuevas de Caballero. Tras pasar por Fontanales, los más de 200 corredores que tomarán la salida descenderán por la zona de la Quesería de Pavón y el barrio de Marente para volver a Montaña Alta, punto final de los 26 kilómetros.

Elsa Padrón buscará revalidar la victoria del año pasado. En su palmarés cuenta con victorias en la Classic del Reventón Trail El Paso (año 2022), así como podios en la Artenara Trail larga de 2023 (tercera) y la Circular de Tejeda de 2023 (subcampeona). Este 2024 fue top 15 en la Marathon de The North Face Transgrancanaria. Junto a la corredora del Carphial Teror Trail estarán en la línea de salida las corredoras del Arista Pro Team Estela Guerra y Anselma Lima. La primera sumó este año su segunda victoria consecutiva en la LPA Trail larga y fue cuarta en el Kilómetro Vertical El Gigante de The North Face Transgrancanaria, además de ser ganadora, en 2021, de la distancia de 15 kilómetros de Entre Cortijo. Por su parte, Lima se proclamó en 2023 campeona de Canarias en la categoría promesa.

Sandra Moreno, en Entre Cortijos 2023. / David Delfour

Sandra Moreno correrá por cuarta vez la prueba más larga, donde siempre ha sido top diez, Dunia Cruz, tercera en la LPA Trail larga del pasado mes de marzo, tomará la salida por quinta vez en esta distancia en la que el año pasado fue tercera, y Nesi Dámaso, tercera en la LPA Larga de 2020, correrá por tercera vez los 26 kilómetros, donde el año pasado rozó el Top10.

En categoría masculina, Estanislao Rivero, primer atleta canario en la última Classic de The North Face Transgrancanaria, donde fue 11º, tomará la salida por sexta vez en esta prueba en la que fue tercero en 2018; y Oswaldo Medina, ganador de la Maratón de la Tenerife Bluetrail en 2021 y segundo en los 50 kilómetros de la Andorra 100, vuelve por quinta vez. En su última aparición, en 2019, alcanzó un destacado segundo puesto. No faltarán tampoco a la cita Evaristo Almeida, que venció en 2020 y en sus otras dos participaciones en 2018 y 2022 fue subcampeón; ni el actual ganador de la Promo de The North Face Transgrancanaria, el palmero Alejandro Díaz, que fue tercero en 2022, o Alberto González, que debuta en los 26 kilómetros y ha sido ganador de la Circular de Tejeda de 24 kilómetros de 2023.

En cuanto a la distancia media, con cerca de 500 personas inscritas, parte de Montaña Alta, asciende hasta el Cortijo de Pavón, y regresa al punto de salida tras descender por Pavoncillo. En total, esta prueba suma un desnivel acumulado de 1.400 metros.

Tatiana Mujica correrá por primera vez esta distancia tras haber corrido dos veces la prueba larga, en la que fue subcampeona el año pasado. Esta temporada ha sido segunda en la LPA Trail media y en su palmarés suma victorias en pruebas como la Classic del Reventón Trail El Paso (2023), o el Half Marathon des Sables de Marruecos y Fuerteventura en 2022. La noruega Katarina Skaufeldt estará por cuarta vez en el cajón de salida de esta distancia en la que fue sexta en 2020. En este 2024 fue, además, séptima en la LPA Trail larga.

Por último, el estreno de la distancia de 7 kilómetros servirá como prueba de iniciación en Entre Cortijos. Esta modalidad, con 230 participantes, recorrerá el barranco del Lomo del Pino, desde ahí subirá hasta la Majada de la Bruma para, desde la parte alta del Lomo del Negro, descender hasta Montaña Alta.

Entre Cortijos es una carrera promovida por el Ayuntamiento de Santa María de Guía, organizada por Arista Eventos y que cuenta con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes.