El San Mateo, al ‘playoff’ y el Unión Puerto a Preferente

El Panadería Pulido San Mateo dejó virtualmente asegurada su clasificación para el playoff de ascenso a la Segunda RFEF al tumbar al colista Unión Puerto, farolillo rojo del grupo canario de Tercera que consumó su descenso a la categoría Preferente.

A los tres minutos de juego, el equipo naranja dispuso de la primera aproximación clara a la meta rival. Una pérdida en la salida de balón de los majoreros permitió a Chiqui recibir dentro del área, pero éste se entretuvo en exceso y la defensa tapó el remate. Al filo del cuarto de hora, el local Alejo recibió dentro del área y conectó un disparo que se marchaba fuera por el palo largo.

El Unión Puerto contó con una buena opción de gol en una jugada en la que Diego filtró un balón sobre Ángelo, quien nada más entrar en el área intentó superar a Carlos Martínez con un remate a media altura que se terminó yendo desviado.

A los 20 minutos, en otro acción de ataque del Panadería Pulido, Ale González se sacaba un centro chut que se marchaba cerca de la escuadra. Tres minutos después, Pedro Manzi recibió en el área y fue derribado por Darío, concediendo el colegiado la consiguiente pena máxima. Ale González puso el 1-0.

Pudo llegar el 2-0 acto seguido. El centro de Alejo desde el lateral del área lo despejó en corto la zaga majorera, quedando el balón para que Javi Martínez rematara por encima del travesaño.

Tras el descanso, la tónica no varió, con el San Mateo disfrutando de la posesión ante un Unión Puerto que no renunciaba al ataque. En el minuto 53, un balón peinado en el primer palo por Pedro Manzi no encontró portería.

El conjunto visitante respondió con sendos remates del francés Shaheen, uno desde la frontal del área que se marchó ligeramente desviado, y otro que se fue por encima del travesaño. Al filo de la media hora, los majoreros lanzaron una contra en la que el propio Shaheen centraba desde la banda para que Ángelo Sosa, en el interior del área, conectara un remate que se perdía a la derecha de Carlos Martínez.

En la recta final del partido, una acción del local Yenerey terminó con un disparo desde la frontal que lo mandó el navarro Álvaro a córner. Y ya en el alargue, un remate de cabeza del majorero Jiménez, a la salida de un córner, se marchó alto en lo que pudo suponer la igualada de los pupilos de José Juan Almeida.