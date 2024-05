Definida la ronda de octavos de final del Rafa Nadal Tour by Santander 2024 con la eliminación de Jaime Alcaraz en un partido de altos vuelos

La 11ª edición del Rafa Nadal Tour By Santander 2024 definió la ronda de octavos de final, que se disputará mañana a partir de las 9:00 horas en las instalaciones del Tennis Academy El Cortijo en Telde, con la disputa de 48 partidos en las tres categorías de formación que componen el torneo: sub 12, sub 14 y sub 16.

El evento solidario, que arrancó el pasado domingo con la participación de más de 300 tenistas de categoría alevín, infantil y cadete, cifra récord en Gran Canaria en sus tres ediciones, perdió el aliciente de la presencia del joven tenista murciano, Jaime Alcaraz, quien fue eliminado por Alejandro Herrero Barceló en tres sets igualadísimos (6-3;6-7 y 6-7).

DERROTA DE ALCARAZ EN UN GRAN PARTIDO

El tenista de 13 años perdió en un reñido y vibrante partido que necesitó de dos tie break para decidir al ganador. Alcaraz se adelantó en la primera manga con un juego muy sólido que le llevó a ganar por 6-3. En el segundo parcial la igualdad fue la nota predominante y solo en el tie break pudo empatar la contienda el tenista valenciano (6-7). En el tercer y definitivo set, el murciano estuvo a punto de completar una heroica remontada tras ir perdiendo 5 a 0. Seis juegos consecutivos le dieron la vuelta al encuentro, pero al final el mayor aplomo de Alejandro Herrero le dio el triunfo, de nuevo en la muerte súbita (6-7).

Como recordó el entrenador de Jaime Alcaraz, Ramón Abenza, “el objetivo no era tanto superar las diferentes rondas, sino mejorar el nivel del tenis de Jaime y que volviera a competir con algunas de las mejores raquetas del panorama nacional y eso se ha cumplido con creces”. El menor de la saga aterrizaba en la sede de Gran Canaria en el municipio de Telde después de debutar en la edición de Barcelona el pasado mes de enero y se tuvo que conformar con superar ayer en la primera ronda a Kris Vranes por 6-3 y 6-4.

Hasta en once pistas de tenis se disputaron, de manera simultánea, los casi 80 partidos de la intensa jornada de hoy, la más larga en cuanto a número de partidos y hora de finalización, para dejar la sorpresa de la eliminación de un cabeza de serie como César Tasso a manos de Marc Marcos (7-6 y 6-2) en sub 12.

LOS FAVORITOS CUMPLEN EL GUIÓN

También en sub 12 y como partidos más destacados, pasaron a la siguiente ronda los favoritos Álvaro Monzón (Gran Canaria) y Austin Feltham (Australia), después de ganar, respectivamente, a José Ojeda (6-0 y 6-0) y a Naroe Granado (6-0 y 6-1). Entre las chicas, ya están en octavos la cabeza de serie vallisoletana, Ainara García, tras imponerse a Elena Pérez (6-4 y 6-1) y Paula Gatell, quien protagonizó una increíble remontada en un partidazo para dejar en la cuneta a Nonna De Ribot por 3-6;7-6 y 7-5.

LAS RAQUETAS CANARIAS, PROTAGONISTAS

El director deportivo del Rafa Nadal Tour en Gran Canaria, Acaymo Medina, se mostró más que satisfecho con el desarrollo del mejor torneo de tenis de cantera de España: “Estamos disfrutando de muy buen tenis con niños y niñas que tienen un nivel de juego muy parejo y que están viviendo un torneo de gran calibre en unas pistas y en una sede espectaculares, como son las de El Cortijo en Telde”, explicó.

El nivel de la armada canaria es otro de los puntos fuerte de la edición de 2024: “Hay varios jugadores canarios que aspiran a llegar a las finales y ojalá los veamos el domingo. Sería una gran alegría que algunas de las bazas canarias repitan título”, aseguró Acaymo Medina.

Tenistas del archipiélago como Álvaro Monzón en sub 12, Marina Ruiz y José Vega en sub 14, Stefan Sangichev, Darío Ortega y Gabriela Paun en sub 16 aspiran a meter la cabeza en unas finales programadas para el domingo, 26 de mayo.

El Rafa Nadal Tour By Santander 2024 es un torneo solidario, cuyos beneficios del torneo se destinan a los proyectos que la Fundación Rafa Nadal tiene en países como España y La India. El importe íntegro de las inscripciones de todos los participantes se destina al funcionamiento de los proyectos, a través de la web: www.fundacionrafanadal.org. En cada una de las etapas se llevan a cabo actividades y dinámicas que tienen como objetivo fomentar en los jugadores valores fundamentales para su desarrollo personal y deportivo.